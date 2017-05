Cartelera

Humberto Gutiérrez

TAMAULIPAS EMPRENDE: UNA NUEVA CULTURA

Iniciamos el mes número quinto mes de este año, y el octavo de un nuevo modelo de gobierno en que a juicio de mi entorno, deja mucho que desear a los 85 0 90 mil empleados burócratas al servicio del estado. No les pagaron las compensaciones del mes de abril cuando estamos en mayo.

Primera vez que sucede de toda la vida de un sistema institucional que les permite cobrar exento de impuestos la mayor parte del dinero salarial.

Para festejar el día del trabajo?. La broma estuvo pesada.

Me cuentan que el clima laboral que se vive en las entrañas de los edificios gubernamentales es incomoda e incierta. Aún con plaza sindical han sido despedidos sin cargos. Me cuentan además existen más vigilantes personas y cámaras, están atentas a los movimientos del personal.

Salió al aire. Más de 80 personas se han comunicado a cartelera para denunciar esta situación.

Cada vez es más común oír a personas manifestar su equivocación al votar.

Allí viene un fuerte apoyo para AMLO de gente participativa de la mayor importancia, va a ser para MORENA.

Como siempre se quedan noticias que comentar de la semana pasada, noticias que generan opinión, una es la renuncia de FELIPE GARZA NARVAEZ,otra, el anuncio del Subsecretario para la mediana y pequeña empresa JESUS VILLARREAL sobre la realización del Primer Foro TAMAULIPAS EMPRENDE en la ciudad de Reynosa los días 18 y 19 de mayo en el Centro Cultural de Reynosa.

En charla telefónica con mi amigo y compadre FELIPE GARZA NARVAEZ que tuvimos el sábado por la tarde me confió que la renuncia presentada al organismo político al que sirvió desde 1972 le dejó grandes satisfacciones en la vida, fue tres veces diputado local y funcionario público de los tres niveles de gobierno, presidió al PRI estatal, varias veces delegado en municipios donde fue necesario que sacara la experiencia y el colmillo para ganar elecciones.

También fue delegado del CEN del PRI en varios estados de la república.

Siempre el éxito ha marcado su destino, hasta que perdió una contienda electoral, y a ocho meses de distancia rompe con su partido.

Se considera así mismo, parte del cuerpo de guerreros del PRI que con estrategia y trabajo en equipo sacaron adelante sonoros triunfos del otrora partidazo.

FELIPE GARZA no se anota triunfos por sí mismo, sabe que la comunicación y la estrategia hacen posible ganar-ganar.

Está como muchos priistas de Tamaulipas enojado con la cúpula, con ENRIQUE OCHOA RESA que no viene a Tamaulipas dejando al PRI tirado, sin liderazgo formal, sin dinero, con las células regionales sin organización después del descalabro electoral de junio pasado, fecha en que la asombra de la duda de la falta de apoyo significaría del arreglo en lo obscuro de la contienda, atrás del telón.

Supongo que la cúpula engaño al candidato.

Dijo que como priista distinguido, los presidentes tienen voz que se escucha en el centro de las decisiones, FELIPE alzó la voz y no fue escuchada por los funcionarios actuales del PRI.

Puso como ejemplo la formalidad de ENRIQUE CARDENAS del AVELLANO que tuvo que recurrir a un organismo electoral para formalizar la elección de la presidencia estatal de ese organismo político.

Ante la incapacidad de ser escuchado prefirió renunciar. Desde hace once meses cuando sintió el flagelo de la traición a los más altos niveles.

Esa es mi verdad, me dice, habrá quien me crea y otros que no, por eso le llamó a mis amigos para decirles la verdad de mi renuncia inexcusable. No fue una decisión de un día.

Y de la cual no hay retorno.

Como quiera que sea, FELIPE GARZA con su renuncia al PRI como marca, ha estado desde hace una semana en las primeras páginas de los diarios, de la radio y la televisión.

Toda decisión lleva implícito un costo, y si la decisión tiene que ver con la política es de connotación social.

Habrá algunos que estén en desacuerdo con FELIPE como yo, respeto se decisión, y otros defensores sinceros o de oficio.

El tiempo que todo lo descubre le dará la razón…. o no.

Se asemeja jugar a invertir en la Bolsa de Valores, mientras que la marca PRI, se siente con poco valor, ¿será tiempo de invertir con la participación en esa marca?. Será tiempo de que se asomen nuevos liderazgos? Las derrotas no son para siempre.

En otra noticia y comentario:

El anuncio que hizo JESUS VILLARREAL a nombre del gobernador el sábado por la mañana, me lleva a pensar y me consta de que por primera vez en muchos años, el gobierno del estado voltea a ver a los emprendedores, a los micros y pequeñas empresas, que es la que produce el 80% del empleo.

Ahora se dan a conocer los apoyos en Tamaulipas de los fondos de Nacional Financiera, el registro de marcas, la propiedad intelectual, y la obtención del código de barras.

Dio a conocer una plataforma única para los emprendedores y dijo que ahora el gobierno va a escuchar todo tipo de ideas hasta convertirlas en acción empresarial.

TAMAULIPAS EMPRENDE será el inicio de una era cultural para los emprendedores, se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo con una serie de conferencias magistrales dictadas por expertos, conocerán los visitantes como atraer recursos a fondo perdido y el convenio de Tamaulipas con Nafinsa diseñado para otorgar créditos a las pequeñas empresas.

MI CORREO: humbertografico@yahoo.com.mx

