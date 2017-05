viernes 4 de mayo.- Humberto Gutiérrez

PASEO 17 UNA TRADICION COMPARTIDA POR LOS VICTORENSES

Es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy nos vamos a dar una vueltecita para comentar las noticias que dan la vuelta al mundo y otras que no se escuchan como debiera escucharse para entender mejor la vida pública.

Tamaulipas es noticia nacional, internacional y localmente, tiene las miradas de las autoridades del más alto nivel federal, estatal y municipal, que siguen el comportamiento de las actividades que los grupos delictivos están protagonizando más agresivamente en el municipio de Reynosa.

No me queda claro cuál es la autoridad responsable de la seguridad en los municipios, no nada más de Reynosa, no se ha discutido y menos informado a la sociedad quien tiene bajo su responsabilidad el mando único, cuales son las responsabilidades de la federación y cuales la del estado y cuál es la atribución municipal.

Y más. Leo y escucho en los diferentes municipios que las mismas autoridades municipales no les queda claro y NO CONOCEN lo estipulado en los convenios que hacen firmar a las autoridades municipales con el gobierno del estado.

Dejándoles una fuerte duda y a merced de algún auditor que desconozca ese gasto por no tener sustento.

Es más grave de lo que parece.

Reynosa volvió a ser rehén de bloqueos, tiroteos, robo de autos en varios puntos de la ciudad provocando el cierre de negocios, ausentismo laboral, suspensión de clases en todos los niveles educativos, inclusive las universidades.

Recuerdo que con la interpretación de números de INEGI, en Tamaulipas se cayó el crecimiento económico hasta el 3.7% lo que significa que al año pasado dejaron de producirse algo así como 50 mil millones de pesos.

Esto que pasa, no ayuda en nada.

Por su lado, el gobernador de Tamaulipas anunció ante la CONAGO, es decir ante todos los gobernantes de México el miércoles 3, en Jojutla, Morelos “ que combatirá fuentes de financiamiento de grupos criminales y reforzará la estrategia en coordinación con autoridades federales” y además aseguró esa tarde-noche, que su administración asume el compromiso de combatir la inseguridad en Tamaulipas, pero enfatizó que se tienen que cerrar todas las llaves que sirven de financiamiento a la delincuencia organizada.

El gobernador de Tamaulipas se refirió al tema ante la presencia del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; de los Secretarios de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA y de la Marina, Almirante VIDAL SOBERÓN SANZ; además del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, además propuso una estrategia integral para cada uno de los estados.

Ojalá y pronto se mejoren las cosas, ojalá y pronto encuentran esa estrategia integral, lo que me recuerda la canción “ como han pasado los años”.

En Reynosa se encuentran funcionarios del sistema de seguridad en permanente acuerdo con la alcaldesa, Dra. MAKI ORTIZ.

Nos vamos a otras opiniones:

Pasado el susto, no de Reynosa sino de DONALD TRUMP que a los 100 días de su gobierno nomás no haya la puerta de salida.

Ya está de sobra conocido que los jueces y el congreso le dieron la espalda a su especulación de trato desigual y homofóbico contra los inmigrantes, a la construcción del muro con México, a los condados calificado como santuarios.

Falta la revisión del Tratado del Libre Comercio. En mi opinión el Congreso – por lo pronto – se conforma con no asignar dinero en el presupuesto para las ocurrencias de TRUMP y no puso objeción al menos, para la revisión de ese tratado.

Los asesores de TRUMP ven el árbol no el bosque, lo más que se atreven a ver es la suma total de importaciones y exportaciones que le causan un déficit de 3,500 mdd. Y por eso quieren la revisión.

Al fin tecnócratas noveles e incompetentes.

No se atreven a ver el futuro y no ven la relación peso-dólar y no ven la reacción social de México.

Desde hacer 100 días veo, leo y analizo que los mexicanos que acostumbramos pasar “ al otro lado” como por arte de magia nos quedamos con la mala apreciación que tiene TRUMP de los mexicanos, este acto expresado en varias ocasiones provocó que el comercio, hoteles y restaurantes estuvieran casi solos. No faltó a la verdad cuando escribo lo que me consta.

Esta actitud también logro que el peso se devaluara llegando a pensar que llegaría a los $ 25 por dólar situación que logró el no ir a más mexicanos por lo caro del dólar y por la misógina apreciación de TRUMP.

Si lo que más le preocupa a los asesores de TRUMP el déficit comercial esa revisión si trae aparejada una depreciación del peso hace más barato el turismo y las mercancías lo que facilita y abarata su importación a EU, dejando fuera de competencia a los productos made in usa.

A además encarecería las importaciones.

¡¡¡ Que brutos ¡¡¡. A menos que sea bla, bla, bla, y quieran provocar temor ante funcionarios del gobierno federal mexicano.

