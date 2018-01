CARTELERA

Humberto Gutiérrez

50 AÑOS DE LA FACULTAD DE COMERCIO DE UAT

Abrazo solidario para el licenciado JOSÉ AZPEITIA, director editorial de El Mercurio de Tamaulipas, por el fallecimiento de su señora madre.

Cada vez se escucha con más frecuencia el nombre de JOSE ANTONIO MEADE que sería el candidato externo del PRI a la presidencia de la República apoyado por otros partidos satélites y por el Frente Ciudadano compuesto por el PAN, PRD y Convergencia.

Eso es lo que se rumora.

El banco suizo UBS estimó que ante los cambios en los estatutos del PRI, el secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE, tiene altas posibilidades de convertirse en el candidato de este partido para las elecciones presidenciales en 2018 lo que lo descartaría como sucesor de AGUSTÍN CARSTENS para ocupar el cargo de Gobernador del Banco de México.

Los recientes cambios en los estatutos del PRI permiten a miembros no afiliados como MEADE participar en nombre del PRI.

Mención aparte es que algunos, muchos panistas votarían por él, porque trabajo con FELIPE CALDERON y siendo miembro de la colonia judía goza de la simpatía de los dinerosos del país.

Ahora bien, JOSE ANTONIO MEADE goza de prestigio internacional del imperio que le darían su voto, no su veto.

Mas sin embargo es uno de los favoritos para reemplazar a CARSTENS y se mantendrá en esa posición si el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO decide no nombrarlo como el candidato presidencial que represente al PRI en las elecciones del próximo año.

Hay que recordar que AGUSTÍN CARSTENS dejará su cargo como gobernador del Banco de México a finales de noviembre para incorporarse al Banco de Pagos Internacionales en Suiza.

Mañana sábado hace una cordial invitación a su Informe Legislativo del Coordinador de los Diputados Federales por Tamaulipas EDGAR MELHEM en su natal Rio Bravo, seguramente tendrá a la clase política en su entorno. EDGAR MELHEM es junto con OSCAR ALMARAZ alcalde del municipio de Victoria, RAMIRO RAMOS SALINAS Subsecretario del PRI nacional, FELIPE SOLIS ACERO, Subsecretario de Gobernación ALEJANDRO GUEVARA, diputado federal, IRMA AMELIA GARCIA, diputada local, SERAFIN GOMEZ político y filántropo, ALEJANDRO ETIENNE, diputado local, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES Diputado local, son los activos que tiene el PRI vigentes para dar la pelea en el próximo proceso electoral, son bien vistos, con imagen pública y sin cola que le pisen.

Claro que podrán sufrir y sentir grillas internas o externas, nadie ni nada estará exento.

A ver que decide CHECO GUAJARDO, el jerarca del PRI estatal, tiene mano.

Aunque hay algunos priistas de renombre ( dicen) que se niegan a aceptar como dirigente.

Así como tiene la voz ronca, así ha de dar su manotazo, al momento que se requiera. Pa´l baile vamos.

Los más conocidos candidatos independientes para competir para la Presidencia Nacional de México son el periodista PEDRO FERRIZ, el senador Armando Ríos Piter (ex militante del PRD), el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” (ex priísta), la zapatista María de Jesús Patricio, y se espera se anote la ahora ex panista Margarita Zavala. Por lo pronto, tendrán que tener 300 a 500 millones de pesos para empezar su sueño.

En mi columna del miércoles hice un ejercicio de logística del gasto que se requiere para obtener un millón de firmas, fue la columna que alcanzó a una cobertura de acuerdo al sistema monitoreo de medios de 158,725 personas que leyeron la columna según el resultado de monitoreo oficial gubernamental.

A todas esas personas, le doy las más cumplidas gracias.

Quienes conocen de aguacates me dijeron que me quedé corto, que se necesitan para esta prueba más de 500 millones de pesos.

Por eso, el poder ciudadano debe hacer valer que el INE reciba la documentación de que tiene en este dinero y las declaraciones de impuestos donde conste la legitimidad y pagados los impuestos o en caso contrario certifiquen de donde se llegará esa recurso y el nombre de los patrocinadores.

Qué caso tiene hablar de transparencia si los partidos políticos no la aceptan?.

Contima´s los candidatos independientes o sin partido.

Se sabe que el INE repartirá entre todos los candidatos que pasen la prueba, apenas 42.9 millones de pesos para la campaña.

Como que se quita el cero y no contiene, verdad?.

En otra noticia:

La senadora LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA renunció la tarde noche de este martes a su militancia de 41 años en el Partido Acción Nacional (PAN) y adelantó que buscará una diputación federal por la vía independiente.

En apoyo a su cuñada MARGARITA ZAVALA.

FELIPE CALDERON se queda, por el momento.

En noticias locales:

En nuestra universidad hoy celebramos el 50 Aniversario de la Facultad de Comercio de la UAT de la que me siento orgullosamente con sentido de pertenencia, orgullosamente UAT, institución de la que me siento privilegiado de pertenecer.

En el tiempo en que estuve de estudiante, fue Director ENRIQUE ETIENNE que me ha privilegiado a través de 50 años con su amistad.

Amistad la disfruto.

En cincuenta años pasan muchas cosas. Pero nada que empañara nuestra amistad de grandes amigos. Sé dice fácil.

ENRIQUE: TÚ me has diste la oportunidad de enfrentarme al mundo, con tus consejos, con tu doctrina, con tu ejemplo a seguir.

Por muchas generaciones que siguen tu excepcional ejercicio profesional, haz sido director desde 1967 y 50 años después culminas tu ciclo como Rector de nuestra universidad, la universidad que queremos todos los que tenemos raíces universitarias, uateñas, todos los que de alguna manera queremos el progreso de la universidad.

El progreso y la evolución de la UAT es de procesos.

A mí me consta, como universitario que soy, escribo que los logros por ti logrados son significativos.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx sígame en twuiter, @cartelera1997

Me gusta: Me gusta Cargando...