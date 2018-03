CARTELERA

miércoles 28 de nov.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

VAMOS BIEN, CON MEADE MEJOR

TOMAS YARRINGTON hizo amigos con reporteros, columnistas y opinadores de la vida estatal, solía reunirse por grupos para el fomento de una relación que durara por lo menos el tiempo de su mandato.

Con el tiempo, vencidas sus aspiraciones la vida le está cobrando, hasta la fecha es un presunto culpable. La prensa no lo ha tratado mal.

Con más de uno logró una relación duradera. “Yo me voy ustedes se quedan”, el gobernador pierde su poder, el de la pluma sigue caminando.

Tratándose de tiempos electorales decía en su tiempo que las encuestas son fotografía del momento.

JOSE ANTONIO MEADE expresó su decisión de participar como precandidato del PRI y luego como candidato.

No pinta en las encuestas porque no había interés de los partidos políticos se sacar nombres sobre todo el PRI.

Por el PAN y PRD son sobradamente nombres conocidos, que si MARGARITA, que si el ANAYA que si el gobernador de Puebla.

Que si el bronco.

Nada más LOPEZ OBRADOR que ya sabíamos que va por la tercera intentona de ser Presidente de la República, no la oculta como tampoco la niega, fue solo por el campo, hasta el lunes pasado.

Un hueso duro le manda el PRI como contendiente.

Este hecho debe mostrar que las encuestas ya tienen un participante más.

En el primer día fue largo para quien expresara su deseo de contender.

A las once de la mañana el presidente le deseo mucha suerte en el proyecto que va a realizar.

Una hora más tarde se presentó ante la CTM, y lo aclamaron, después ante el sector agrarista y después la CNOP.

Todos los esperaban “ es el hombre que México necesita”

Lo que percibo es un tipo que genera confianza, dio un cambio en su discurso, ya no más palabras técnicas que por lo mismo sofisticadas. No tuvo problema para cambiar el discurso, no es el gran orador, eso es para los políticos de los partidos. MEADE es un candidato no priista, externo y simpatizante del PRI que lo abandera como su precandidato a partir del día 3 de diciembre.

MEADE que ya se veía venir desde el 22 de noviembre de 2015 cuando el PRI abrió en asamblea general la disposición para aceptar candidatos de la sociedad civil a partir de las elecciones del 2016.

Y luego para el 2017, es congruente con la elección presidencial.

El PRI sabe muy bien el juego de las sumas y restas.

MEADE se preparó para este momento.

La foto en la que parece el Secretario de Hacienda JOSE ANTONIO MEADE con la cúpula panista en el Congreso acompañado por los gobernadores del mismo partido pareciera una chamaqueada.

No pensaron los panistas que va a circular por todo México dando la impresión de que los panistas están de acuerdo con la postulación que hace el PRI. Lo dicho, el PRI sabe de restas y de sumas.

JOSE ANTONIO MEADE sabe de economía, puesto que fue Secretario de Hacienda actual y con FELIPE CALDERON, sabe de Energía por su paso por la Secretaria de Energía, sabe de programas sociales por su paso por la Secretaria de Desarrollo Social, sabe y mucho de Relaciones Exteriores.

Además es apreciado por los organismos internacionales, goza de su afecto para futuros apoyos, goza también de buena fama pública, se puede decir que no tiene cola que le pisen.

Existen aves que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha.

Sin duda es una buena elección del PRI.

MEXICO no cambia cada seis años, su vida se encuentra el concierto mundial necesariamente, no es con palabras mágicas o con buenos deseos como se va a cambiar a las instituciones y menos cuando las mandan al diablo.

México debe seguir su evolución, vamos bien, vamos a estar mejor.

Hasta el lunes, Andrés Manuel López Obrador se colocó de nueva cuenta como el presidenciable con mayor visibilidad.

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó 39 mil 670 menciones, casi dos veces más que en la medición anterior. Por su parte, MARGARITA se mantuvo en segundo sitio en cuanto al número de menciones, ya que logró 26 mil; respecto de la medición anterior, tuvo un aumento de 10 mil.

El PRD pinta poco.

Existe un dato, mientras que AMLO acumula el mayor número de opiniones negativas ( 21.07% ), JOSE ANTONIO MEADE no las tiene, en cambio las positivas son del orden del 21.46%.

La información en tiempo real sobre la presencia digital de los presidenciables se encuentra en www.politicaenlinea.com.

LOS NEGATIVOS DE OSORIO

Con una militancia de 26 años, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG era considerado el priista con mayor trayectoria partidista, al haber competido y ganado cargos de dirigencia y de elección popular.

Cuando fue gobernador de Hidalgo (2005-2011) entabló una relación cercana con el actual presidente.

A su llegada a Los Pinos y trabajó en el diseño del llamado Pacto por México.

Ya como secretario de Gobernación vivió su episodio más crítico con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio de 2015, y como cabeza de Seguridad Pública del país ha entregado malas cuentas tras el crecimiento de la violencia criminal.

Además se publicó el 19 de noviembre que nueve empresas constructoras propiedad de empresarios hidalguenses cercanos a él, han visto la prosperidad en el actual sexenio. Tres días después, durante su comparecencia en el Senado de la República, fue cuestionado duramente por los legisladores de Oposición.

En la política, no hay casualidades.

MI CORREO:humbertografico@yahoo.com.mx, twiter @cartelera1997

