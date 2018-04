CARTELERA

abril 10 martes: HUMBERTO GUTIÉRREZ

TOMAS YARRINGTON DISPUESTO A LIMPIAR SU NOMBRE

Pienso que el equipo fuerte de los candidatos está concentrado en administrar las redes sociales; la elaboración de videos, fotos que hablan y nemes que tratan de reflejar el sentir social según lo que hablen o digan en el presente o pasado.

Las redes sociales los candidatos las usan para tratar de desvirtuar la realidad y llevar agua a su molino, es obvio, pero lo lamentable es que engañan a la sociedad digital que la algunos creen en lo que dicen.

Conozco personas que se santiguan cuando ven en videos editados, camuflageados contra López Obrador que lo asemejan al mismo diablo.

La mayoría de los comunicados distan de la realidad. El próximo Presidente de México tendrá muy poco margen de maniobra, estas elecciones son como elegir entre el dengue, zika o chikunguya, al menos malo.

Pero lo me queda claro, es que AMLO es el priista más puro de la contienda. Del viejo PRI, cuando se veía cómo van a impactar las políticas públicas y como lo va a recibir el pueblo.

El presupuesto federal de México deberá andar por 4.8 billones de pesos, se necesitan el 25% para pagar los intereses de la deuda pública, otro 25 % destinado a las pensiones un 22 % destinado a Estados y Municipios según las leyes vigentes, un 30% para sueldos y ¿que queda del presupuesto comprometido?.

La solución nos es más que una. O se endeudan o siguen el magnífico ejemplo de la doctora MAKY ORTIZ, alcaldesa del municipio de Reynosa de un programa real de austeridad, una análisis real de cargas de trabajo y en la búsqueda de aviadores en la nómina y el no gastar en patrimonios improductivos.

Solo así, con ejemplos de trabajo de como reconstruir un Municipio, un Estado o una Nación.

Por eso a la doctora MAKY ORTIZ se le respeta.

En otro tema, por lo que se ve en el horizonte, el asunto de la candidatura del PAN en la ciudad capital dejará división al no haber entendimiento oportuno, entre EDUARDO GARZA GARCIA y el Dr. XICOTENCATL hay una clara diferencia, XICO es el hombre del gobernador, CHCHI es el hombre que les lleva las contras.

A una semana de campaña, veo que PPMEADE va ganando terreno, tal vez en las próximas encuestas me den la razón.

La razón para pensar en esto es que mientras ANAYA aprovecha cada ocasión para conquistar a los jóvenes millenial, sus mensajes van dirigidos a este segmento, ANDRES MANUEL para desproticar, da la impresión de que nada le gusta y todo disgusta, aunque él sabe, que no se puede bajar los impuestos en la frontera, no se le puede desalentar la construcción del nuevo aeropuerto, no se pueden cancelar los contratos asignados en torno a la reforma energética.

Que dirija sus diatribas a defender y proyectar su proyecto de Nación. Es tiempo de propuestas no de ofender, gritar y hacer de su discurso un conflicto a los mexicanos. Tiene el riesgo de perder votos.

Por el contrario el que tiene las de ganar adeptos es PPMEADE siempre y cuando mantenga la actitud serena, doctrinal, conservadora, ejecutiva, con el conocimiento de la administración pública.

Me da esa impresión. PPMEADE les va a dar la pelea.

TOMAS YARRINGTON gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004 y creo que gobernó bien, Tamaulipas creció económicamente y siempre guardó el top ten de los estados que más producían y que más le redituaba impuestos federales.

En su sexenio se realizó la más amplia cobertura del ITAVU que aportó terrenos completamente urbanizados para dirigir el desarrollo urbano dirigido, con convenios con los desarrolladores del INFONAVIT y apostando al patrimonio de la gente necesitada al ofrecer terrenos con tres servicios – agua, drenaje y luz -.

En su sexenio apoyo a los municipios con equipo pesado, motoconformadora, retroexcavadora y planchas para un extenso programa de pavimentación con éxito.

Algo paso en su camino cuando quiso despachar en Los Pinos. Ocho años después empezó su calvario desde agosto en 2012; ya va para seis años y a partir del 9 de abril de 2017 cuando lo privan de su libertad en la Plaza Cesare Beccaria de Florencia.

Hasta hoy, es un presunto responsable de los delitos que le acusan, “utilizara el banquillo de los acusados para limpiar su nombre” expresó el hijo de TOMAS.

De apellido Yarrington Morales, mi vecino de muchos años.

TOMAS ha sido producto de los tiempos nuevos, inteligente supo aprovechar los tiempos de juventud para que con terquedad y su liderazgo desde tiempos preparatorianos, después becado en el Tec de Monterrey se graduó de dos carreras. Tiempo después su destino sería conquistar su natal Matamoros y después Tamaulipas.

Ha sido un hombre de la cultura se su esfuerzo, producto y originario de una familia modesta supo alcanzar el poder estatal.

Es claro que en la vida generas enemistades, lo entiendo y la política son cosa seria.

Todavía no se le puede acusar de nada, del mal tiempo sí.

Tengo la seguridad de que TOMAS YARRINTON sabrá aclarar de lo que se le acusa, y sabrá limpiar su nombre

Pero ahora, no es culpable.

Shalom aleichem.

¿ Cuantos crímenes se han realizado en el nombre de Dios?.

Talvez no sea el caso. ¿ Quién sabe ?

