CARTELERA

lunes 21 de mayo HUMBERTO GUTIÉRREZ

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE POLITICO….

OSCAR ALMARAZ anda en campaña. Busca la mayoría de votos cuando es uno de los activos valiosos del PRI en estos momentos.

Y se juega el resto como si estuviéramos en un juego de baraja. Lo acompaña en estas elecciones la joven ALEJANDRA CARDENAS que ha demostrado simpatías entre el electorado por su distrito, tanto que lleva una ventaja envidiable.

Estamos viendo y vivienda la campaña más competida de la historia de la ciudad capital, compite con el PAN que postula al Dr. XICO que por segunda vez se enfrenta a OSCAR ALMARAZ.

Y puede y tiene con qué el doctor.

Esta vez no están solos, LALO GATTAS va por MORENA, MARIO ARIZPE por el Verde Ecologista, MAYMA BARQUIERNA independiente y me falta un candidato, que no encuentro el nombre por algún lado.

Es una campaña de estrategas, el candidato del PRI en la primera semana mostró el musculo que se requiere para desalentar a los adversarios, los actos multitudinarios marcan la diferencia al haber convocado a dos decenas de miles de personas.

Lo valioso del lenguaje es que se manifiesta en diferentes formas, la forma de vestir, la actitud, el discurso, el lenguaje corporal, la estrategia, las fotografías y el impacto en las redes sociales, todos los factores suman.

Y eso lo sabe cualquier candidato, de cualquier partido.

La que más entiende de mercadotecnia política es MAKI, la candidata por Reynosa, tiene discurso, tiene arenga, tiene fotografía, tiene tono y voz.

MAKI ORTIZ le da oxígeno a las campañas de JUANITA Sánchez y NETO Robinsón y a los senadores ISAMAEL y la señora FIGUEROA.

Solo ella es capaz de reunir multitudes porque ha logrado que la sociedad sepa que tiene una tarea histórica de provocar la transformación de la ciudad considerando que ha dirigido el gobierno municipal honestidad.

En Tampico se da una competencia muy pareja. MAGDALENA PERAZA por la reelección enfrentándose a JESUS NADER que compite por el PAN.

Tratándose de Matamoros, JESUS de la GARZA este teniendo problemas para impactar a la población, le saca mucha ventaja CHITO GARCIA.

En Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS ORNELAS demuestra su popularidad al tener unificado a los sectores productivos léase, trabajadores y empresas.

Goza de buen prestigio entre el electorado.

EL GOBIERNO MUNICPAL DE Reynosa está atento a atender la prevención de las enfermedades transmitidas por los moscos dengue, zika y chikunguya, se está dirigiendo a la población para hacer conciencia del problema.

Me entere de una actividad académica de la UAT acompañada del gobierno estatal y de Citibanamex en que imparten educación financiera por medio de conferencias, talleres y la aplicación del conocimiento probado a estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas actividades realizadas en las instalaciones del Centro de Excelencia de la UAT del Campus Victoria, donde abordó temas como el emprendedurismo y finanzas personales.

La conferencia que organizó la Dirección de Vinculación y Empleabilidad de la UAT, contó con la presencia también del Coordinador de MPyMes de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, ARMANDO SANCHEZ, quien motivo a los estudiantes y maestros en este tema y de gran aceptación en la actualidad, cuando estamos viviendo una vida económica con sobresaltos.

La noticia electoral de la semana fue la renuncia de la aspirante independiente a la Presidencia de México, MARGARITA ZAVALA.

Expresó: “He decidido, y aprovecho aquí para decirle a los ciudadanos, que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia y libertad política, pero también para dejar en libertad a todos los que amablemente me han apoyado de que tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda“.

Una de las primeras que le tomó la palabra es como la investigadoraSUSANA PEDROZA, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, decidió sumarse a las filas de AMLO y vía Twitter afirmó: “Quiero un cambio junto con @lopezobrador.

Es experta en políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, además de ser profesora del posgrado en Derecho Constitucional.

A una semana de iniciaron las campañas para presidentes municipales los números de las preferencias en los sondeos de opinión están cambiando de tal manera que los números de PPMEADE tienden a crecer así como los de AMLO. No se ve mejoría en los números de ANAYA en los sondeos de opinión.

Ya debe usted estar enterado de que PABLO ZARATE fue declarado formalmente preso por el delito de peculado, luego de que el juez encontrara elementos para decretar la formal prisión, por enajenación a un tercero de unos terrenos propiedad del gobierno del estado, que inicialmente estaban destinados para el desarrollo urbano del puerto industrial de Altamira.

mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx en twiter @cartelera1997

Me gusta: Me gusta Cargando...