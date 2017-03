Con rumbo y dirección los primeros 100 Días de Labores en Conalep Tamaulipas

07 de marzo de 2017

Tampico, Tamaulipas.- Son tres directrices fundamentales las que rigen el trabajo en Conalep Tamaulipas: amabilidad, trabajo permanente y resultados positivos; los primeros 100 días de labores en esta institución son una muestra de ello, el día de hoy se llevó a cabo el informe de actividades de este sub sistema educativo encabezado por Agustín de la Huerta Mejía, su director general.

El informe se rindió en la sala audiovisual del plantel Tampico, donde estuvieron presentes acompañando a Agustín de la Huerta, el Diputado Estatal Joaquín Hernández Correa; José Luis Purata Delgado, presidente de CANACINTRA; José Luis del Angel Sosa, presidente de CANACO Víctor Flores Meza, director general de canal 26; Úrsula Patricia Salazar Mojica, directora a cargo del plantel Tampico; Oscar Méndez Rodríguez, director del plantel Victoria, Jorge Martínez, director del plantel Mante, Directivos de Conalep Tamaulipas, personal administrativo, docentes y alumnos del plantel Tampico.

En su encomienda de posicionar a Conalep como agente de cambio en el sector de la educación en el estado, el Director General ha establecido 7 objetivos: cambiar la cultura organizacional, mejorar la Calidad de los servicios intra muros y extra muros, rediseñarla imagen institucional, incrementar la calidad académica, incrementar el porcentaje de ingreso, reducir el porcentaje de deserción e incrementar la generación de recurso propio

“Afirmo sin equivocarme que Conalep es el mejor sub sistema de educación no solo en Tamaulipas, si no en todo el país” dijo, refiriendose a la calidad de sus programas educativos, a la de sus maestros, su estructura de trabajo, a su capacidad de certificar y avalar a trabajadores y de incluir a egresados en las empresas.

Por ultimo señaló que es fundamental siempre saber hacía a donde vamos y caminar todos en la misma dirección, para que desde adentro se logren conseguir los objetivos trazados.

