“Con Toral y Griselda, construiremos el Altamira que merecen”: Guevara Cobos

…tenemos la experiencia para resolver los problemas que los aquejan

Altamira, Tam.- “Altamira va a ser la zona próspera que todos los altamirenses quieren”, señaló Alejandro Guevara Cobos, al realizar una etapa más de su gira de proselitismo político, donde llevó a cabo una serie de recorridos por sectores populares de este municipio.

Ahí reiteró que con los candidatos del PRI a la diputación federal, en la persona de Griselda Carillo y de Carlos Toral a la presidencia municipal y con él en el senado la república van a ganar por que tienen la experiencia que se requiere para hacer un buen papel para coadyuvar en resolver los problemas de la ciudadanía de esta región

Ante simpatizantes priistas de las colonias Guadalupe Victoria y Valle Verde afirmó que el triunfo electoral lo tienen asegurado el próximo primero de julio porque cuentan con la fuerza de la experiencia y porque “nosotros no somos ocurrentes, no prometemos lo que no podemos cumplir”

Al hacer referencia al candidato a la presidencia municipal de Altamira, Carlos Toral, Guevara Cobos señaló que es un hombre que sabe abanderar las causas de los alamirenses, “porque viene a hablarles de frente y viene a comprometerse” con lo que la gente necesita, tanto en el sector urbano y como en el rural, y de Griselda Carrillo destacó la amplia experiencia que tuvo como diputada local y en los diversos cargos que ha desempeñado al servicio de los tamaulipecos.

En este sentido, reiteró que juntos, van a trabajar de la mano del pueblo para que realmente Altamira, sea el municipio próspero que todos quieren, con más empleo y seguridad pública y servicios primarios, por lo que hizo el llamado a los priistas de sumar a sus familias, a sus amigos y a sus vecinos por la causa del Revolucionario Institucional.

Durante el recorrido, Carlos Toral anunció que Margarita Vera renunció a la estructura del Partido del Trabajo para sumarse al proyecto priista.

Me gusta: Me gusta Cargando...