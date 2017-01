Control Ambiental, “prietito en el arroz” en administración municipal

* La ciudad convertida en tiradero de llantas, taqueros y vendedores arriba de las banquetas

Emilio Zavala Cisneros.

Uno de los departamentos municipales en Matamoros que no tiene rumbo y ni se ve que se preocupe por salir adelante en esta administración municipal es CONTROL AMBIENTAL, que dirige un sujeto de nombre EDUARDO, este servidor publico ahora jefe de ese lugar en la anterior administración era uno mas del departamento ya en mencion. Aquí la cosa es que en CONTROL AMBIENTAL reina la ineficientes, si hablamos a lo que les corresponde, aquí unos ejemplos: la ciudad está en montada, un tiradero de llantas por parte de los yonkes sin que nadie les llame la atención, todo mundo que vende pollo tiene una humadera sin ser sancionados, los perros callejeros sin control y sin que se multe los amos, los taqueros y vendedores de todo tipo de mercancías arriba de las banquetas, esto como muchas cosas más desconoce el departamento de CONTROL AMBIENTAL. Apoco tiempo de que hubo cambio de jefe allí no se ve prosperidad, es un montón de personal que integra esa oficina municipal y ni asi sobresalen. Hasta hora es el departamento que no aporta nada de provecho para Matamoros, pero si cuentan con sus sueldotes. Esperemos que los regidores encargados de la comisión de CONTROL AMBIENTAL ponga cartas en el asunto, en ese oficina se la pasan “PACHANGIANDO” siempre, todos los días huele a tacos y tamales símbolo de que es pura “BARRA”. Mientras el pueblo requiere atención para beneficio por parte de los que integran ese departamento ellos rascándose los genitales. Ha pero eso si, en la quincena son los primeros en el cajero de BANORTE allí en el primer piso en presidencia, cobrando de barbas. Que chulada de maíz prieto.

