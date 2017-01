DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

METERSE CON MEXICO…LA PEOR IDEA DE TRUMP

DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE de Los Estados Unidos de Norteamérica logro, algo que Las y Los Mexicanos habíamos perdido desde hace Muchas Décadas del Siglo Pasado…Nos Hizo Encontrar “La Unidad Nacional Mexicana” para enfrentar la guerra loca de un orate de la política, El Caballo de La Justicia Mexicana, Ya Galopa Mundialmente con El Respaldo de La Comunidad Internacional del Orbe. El Mandatario Nacional Gringo, Es Loco, Pero No Pendejo, ahora no encuentra Una Salida Adecuada Para Salir Avante Con Sus Habladas, Que Al Final Del Día Al Único Que Perjudican Totalmente, Es Al Pueblo Estadounidense que ve caer como Un Castillo En El Aire, El Imperio Que Los Migrantes e Hijos de Migrantes que por Siglos Construyeron, después de despojar de sus bienes terrenales a Los Verdaderos Dueños de Los Estados Unidos de Norteamérica, como es La Nación India en vías de extinción, por culpa del progreso y desarrollo que ha impulsado la casta migratoria anglosajona con El Complejo de Superioridad que sirve para esconder sus múltiples complejos de inferioridad. Si no fuera por gobernantes nalgas prontas mexicanos como los que tenemos desde hace décadas, Los Estados Unidos de Norteamérica No Contaran con Estados de California a Texas que representan parte de La Gran Riqueza del País y Gringo, Territorio que en su momento Los Gringos supieron birlar a México, gracias a Gobernantes Mexicanos Entreguistas y Corruptos como Los Lacayos Tecnoneoliberalistas de Los últimos Gobiernos Federales de México…

EN CASA LA DE CADA QUIEN, uno construye y hace lo que quiere, si Los Gringos quieren construir Un Muro, Es Su Pedo, que lo construyan, ya que lo construirán con su dinero, los mexicanos, el país no lo pagaremos. Del Erario de México No Saldrá Un Centavo para ese tipo de obra y de Los Bolsillos de Los Mexicanos Menos…Que se construya con dinero proveniente de México y Los Mexicanos, ese es otro boleto, pero será dinero gringo, previo pago por algún servicio que Los Gringos le hayan hecho a Nuestro País o a Sus Habitantes, ya sea vía impuestos por pasar Al Otro Lado del Río Bravo o por adquisiciones de manufactura Gringa o por ir a dejarles un billetes que creemos que nos sobra y agarrar la fiesta en ese país con una gran policromía de migrantes que han hecho Fuerte Al Imperio Gringo y que ahora, Un Bellaco está a punto Defecarla sobre Lo que hicieron Un WASHINGTON o Un LINCON entre otros Grandes que le han dado Brillo y Respeto Al País de Las Barras y Las Estrellas…

EN NUESTRO MEXICO HAY UN DICHO que dice, “Dime Con Quien Andas y Te Diré Quién Eres”…y otro que puntualiza, “Dime De Que Presumes y Te Diré De Que Careces”…A lo lejecitos Como Dice Una Guapa Colega Reynosense…”No Es Por Intrigar”, no sé, sospecho, que La Tirria, El Odio que TRUMP le tiene a Nuestro País y a Los Mexicanos se debe a que en México en firma ilegal Vino Por Lana y Salió Trasquilado, parece ser que lo jodieron en algunos negocios que no eran muy derechos que digamos…Pero Lo Mas Gacho, siempre se la ha dado de conquistador, de garañón y algo por el estilo, creo, casi podría asegurar que en más de un momento tuvo a Un Latino y seguramente Mexicano en especial, a lo mejor de pilón “mojado” con un empleo en su casa y al fallar como amante en su hogar con su mujer, insatisfacción sexual de la señora de la casa, El Mexicano, Como Buen Latino y buen trabajador no se resistía a las ordenes y ansias de La Patrona y se aventaba un trabajito extra y de pilón placentero. En Fin, la otra podría ser que siendo TRUMP un hombre promiscuo y de emociones fuertes y esclavo del sexo como lo pregona a lo mejor en una experiencia bisexual tuvo su satisfacción, pero también de vuelta y le salió un Mexicanote que a lo mejor lo dejó todo desbocinado y adolorido, de ahí el odio jarocho contra México y Los Mexicanos…Para pagarle el Muro que quiere hacer, aunque quiera no se lo pagaremos, lo puede pagar con dinero nuestro que le paguemos Al Pueblo Estadounidense por servicios prestados y comerciales, así como de tipo impositivos de Los Connacionales que trabajan y tienen negocios en El País del Tío Sam con sus papeles en regla, incluso, Los Ilegales también dan una “piscacha”…Pero si nos llegara a pedir coperacha para Pagarle a Un Sancho o a Un Mayate que Necesitara, júrelo…Si Le Echamos La Mano, Me Caí Que Si, Le Entramos Con La Coperacha…me veo Patán, pero es para estar a tono con el Tal TRUMP, quien por cierto, demasiado tarde ya se dio cuenta que México Tiene Mas Fortalezas que Debilidades ante Gringolandia, aun y cuando los Gobiernos Gringos han contado con el servilismo lacayuno de Gobiernos Federales del PRI y PAN…

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, ante la Estulticia del Gran Bellaco, que ahora, por desgracia dice que Gobierna para Los Estadounidenses, de los cuales, no nos referimos sólo a los famosos, sino al estadunidense común y corriente, antes que Padecer Un Gobierno TRUMPISTA Sin Brújula y Sin Respeto a propios y extraños, ya iniciaron Un Éxodo a Los países del Mundo para escapar de La Pesadilla Gubernamental Del Republicano más repudiado por sus propios correligionarios, al igual que el común de los humanos del Orbe…DONALD TRUMP ya se dio cuenta que no es Lo Mismo Ser Borracho Que Cantinero…Los Legisladores Federales Estadounidenses no tardan en apretarle las tuercas a TRUMP, al igual que industriales y empresarios, eso sin contras con el gran problema de salud por el consumo de enervantes que tiene ese país, droga que se encarecerá en beneficio de Los Magnates de La Sociedad del Delito a escala Mundial…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE diremos que es loable y una buena intención del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA de expresar en suelo extranjero que estaría bueno que PEÑA NIETO y TRUMP dialogaran en una punto fronterizo de ambas naciones como podría ser cualquier punto ahora Estadounidense y que en El Siglo XIX era Mexicano, antes que ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA entregar en mazorca pesos por centavos…Esa Invitación esperemos que no sea vista como Una Clase de Intervencionismo de Un Gobernante, aunque sea de Medio Pelo, por Su Nivel Estatal…Tanto a Texanos, como a Tamaulipecos, creo, Nos Gustaría que El Mandatario Tamaulipeco Se Reuniera Con Su Par Texano y tuvieran acuerdos y negociaciones bilaterales que beneficiaran ambos territorios fronterizos…Los Lazos Amistosos de Nivel Municipal, Alcaldes Mexicanos y El Mentado Mayor de Los Condados Gringos es una cosa y unos y otros se llevan muy, pero muy bien y hacen todo lo que este a su alcances para que El Vecindario Internacional este en los mejores términos y exista bienestar y orden en ambos lado de La Frontera México-Estadounidense, Prueba de Ello son Nuevo Laredo y Matamoros con ENRIQUE ORNELAS CUELLAR y JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE mejor conocido como CHUCHIN…Por cierto, tanto ENRIQUE como CHUCHIN, con Obras y Acciones de Gobierno en beneficio de Los Gobernados, es la mejor forma y manera de hacer campaña para El Partido Político que Los llevo a Gobernar El Municipio y para su propia persona, tal como lo hace en la Capital de Tamaulipas OSCAR ALMARAZ SMER, al igual que La Tampiqueña MAGDALENA PERAZA GUERRA y Su Colega de Madero y Mante entre otros…Con Pura Saliva, Palabrería, Promesas y Compromisos a Cumplir es El Rollo de Campaña…El Elector se va por El Candidato o Candidata de sus preferencias, que le cae bien o por su convicción partidaria o en contra de los malos gobernantes que ya los tienen hasta La Madre por su Mal Gobierno, aun y cuando Las Siglas del Partido, sean del PRI o PAN se identifiquen con su forma de pensar por su ideología…En Fin, Creo, Mas Bien, Tengo La Certeza de que El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a la ya debe hacer sentir Su Gobierno, Con Obras y Acciones que marquen La Alternancia y Buen Gobierno en Tamaulipas. Recordar Que La Campaña, Su Campaña, Terminó Hace Meses…ahora es El Gobernador Constitucional de Las y Los Tamaulipecos. Su Mejor Campaña Para La Elección Presidencial del 2018 y Campaña para Las Presidencias Municipales Tamaulipecas, del año entrante es hacerse sentir querido y respetado Por Los Gobernados en Base a Las Obras y Acciones de Un Buen Gobierno, pasando de Las Palabras a Los Hechos. Una Realidad que se vea, se note y se sienta día con día en cada uno de los 43 municipios, La Ficción y La Saliva no son funcionales, prueba de ello es La Expresión Virtual de “El Tamaulipas Que Todos Queremos” que tanto pregonó EGIDIO TORRE CANTU durante el tiempo que se dedicó a cobrar como Gobernador del Estado, aun cuando su chamba de gobernante dejara mucho que desear. Para Ripley sería que en La Era del PAN-Gobierno se extrañará al PRI-Gobierno de EGIDIO…Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

Me gusta: Me gusta Cargando...