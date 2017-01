DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

MENOS SALIVA Y MAS HECHOS

EN MEXICO COMO EN TAMAULIPAS, es hora de que se pase de La Saliva a Los Hechos…La Impunidad que se deriva de La Corrupción Oficial deja mucho que desear, tanto en El País, como En Nuestro Estado. El 2017 inicia flagelando la economía de Los Mexicanos y Mexicanas. Mientras que a nivel nacional con El Gasolinazo se vienen en cascada Los Aumentos de Precios y Ex-Gobernadores con cinismo disfrutan en libertad los miles de millones de pesos saqueados al erario de Las Entidades Federativas “que gobernaron”. En Tierras Tamaulipecas EGIDIO TORRE CANTU junto con colaboradores, amigos y parientes pasean su impunidad ante la apatía o incapacidad gubernamental que evita, se haga Justicia Al Estado y a Los Gobernados…

EL GOBIERNO DE FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA en El Primer Semestre del 2017 debe terminar con El Desánimo y Molestia de Los Gobernados que les generó El PRI-Gobierno de EGIDIO TORRE CANTU para que evite La Indignación e Irritación de Los Tamaulipecos y Tamaulipecas que El 5 de Junio del 2016 Castigaron con Su Voto El Yugo Gubernamental del Tricolor…Si En Breve, no comienzan a darse resultados en torno a La Gran Expectativa que generó en Campaña El PAN con El Actual Gobernador Constitucional de Tamaulipas, en El 2018 La Ciudadanía cobrará la factura en La Gesta Electoral Presidencial del 2018, al igual que en los municipios tamaulipecos, El Mandatario Estatal nativo de Reynosa, no esta en un lecho de rosas, sino todo lo contrario. Su Principal Asignatura Pendiente, La Inseguridad y La Violencia que no merma en Tamaulipas…

TAMAULIPAS Y LOS GOBERNADOS esperamos que con El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA pasemos de Los Que a Los Como, ya que si Los Corruptos de Ayer Gozan de Impunidad es Porque Los de Hoy Se Los Permiten, De Ser Así, de nada sirvió El Ejercicio Democrático en Contra de La Corrupción y La Impunidad que se hizo El 5 de Junio del 2016 para dar paso a La Alternancia de La Esperanza. Gestión Gubernamental que se inicia Con Augurios Prometedores que puedan sacar a Tamaulipas de La Crisis Económica y Moral que dejo La Administración Gubernamental de EGIDIO TORRE CANTU con El Valor Agregado de Una Crisis de Seguridad y Justicia…Los Gobernados Esperamos Que El Remedio No Salga Peor Que La Enfermedad.

SINO HAY CAMBIO DE ULTIMA HORA, el próximo 16 de enero Los Gobernadores Fronterizos de México pertenecientes a La Conferencia Nacional de Gobernadores (CoNaGo) se reunirán En El Puerto Fronterizo de Nuevo Laredo, Su Anfitrión será El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y el Alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR…El Tema, La Deportación Masiva de Migrantes Mexicanos que se espera de parte del Gobierno Gringo que encabezara DONALD TRUMP a partir del 20 de enero. Creemos que Tanto El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO como Los Gobernadores Fronterizos, al igual que Los Gobernadores de La República que son exportadores de migrantes, desde el Año Pasado deberían tener ya alternativas de prevención sobre ese fenómeno, ya que desatará un fuerte problema social y económico, así como de Seguridad y Justicia. Ojala Los Gobernadores Fronterizos hablen de hechos y soluciones inmediatas, y no solo palabras que hablen de supuestas alternativas a futuro, cuando el presente ya nos alcanzó con el pasado inmediato…

ACTUALMENTE A NIVEL NACIONAL, El Pueblo Mexicano se Encuentra Irritado e Indignado con El Gobierno del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, sin embargo Los Partidos Políticos junto con sus legisladores federales, principalmente, tienen mucha culpa de lo que le pasa a México y a Su Sociedad Civil, junto con Su Ciudadanía…Todo se Inicia Con Lo Del Famoso Pacto Interpartidista que Parios Las Famosas Reformas Estructurales, mismas, que a la fecha, nos traen bien jodidos, a Los Pobres Mas Pobres y A Los Ricos Mas Ricos, Al Mismo Tiempo que La Sociedad Del Delito Mantiene Un Crecimiento Sostenido de Su Poder y Sus Ganancias, aun y cuando La Industria del Delito es Vulnerada por La Oficialidad, ello hace que provoque una Atomización Empresarial Delictiva, por Un Objetivo. Que cortan o guardan, crecen y salen otros, multiplicando así, el aparato y estructura organizacional de La Sociedad Del Delito…

LA VOLUNTAD POLITICA PRESIDENCIAL Junto Con La Voluntad Política de Los Gobernadores de La República, son los verdaderamente responsables de La Corrupción e Impunidad que Padecemos Los Gobernados y La Nación. A Nivel Nacional, La Federación cuanta con lo último en tecnología para combatir con eficacia y eficiencia a Los Delincuentes del Fuero Federal y a Los Delincuentes de Cuello Blanco que militan en Las Filas de Gobierno y en La Iniciativa Privada. La Sociedad del Delito Que Vive Al Margen de La Ley y gozan de Impunidad es por sus relaciones y complicidades con Los Encargados De Hacer Respetar La Ley y La Justicia, Al Amparo del Gobierno de La República, Un Gobierno Estatal o Municipal…

POR CIERTO, DEPUES DEL 15 DE Enero comenzaremos a saber quienes serán Los Candidatos o Candidatas a Gobernador de Los Estados de México, Coahuila y Nayarit…El PRI no la tiene nada fácil, El Único Ganador de esas elecciones estatales, de antemano, se puede decir y asegurar, que es ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y Su Partido Político MoReNa, ganando o no una gubernatura, ya que obtendrán muchos cientos de miles de votos sus candidatos, al igual que muchas posiciones de representación popular y en un descuido, hasta una gubernatura. En Coahuila, todo hace indicar que Los MOREIRA y El PRI pueden ser vencidos en las urnas, aunque todo puede suceder, El PAN pareciera que sería el ganador, sin embargo MoReNa puede dar La Sorpresa…En El Estado de México todos van contra El PRI, hasta los propios PRIístas, sin embargo si El PAN y El PRD no coinciden con una candidatura común de unidad, MoReNa se les puede colar, o el PRI se sale con la suya, En Nayarit pareciera que todo esta dado para que El Dirigente Nacional de La CNC sea El Próximo Gobernador, sin embargo, El Presidente Municipal de San Blas, LAYIN, le puede dar un gran susto o dejarlo chiflando en la loma. En Veracruz, El Flamante Gobernador Veracruzano con todo y que es Un Pillo de 7 Suelas, comenzará a sentar las bases de La Estructura Electoral que buscará llevar a Su Hijo Al Gobierno del Estado de Veracruz…

PARA CONCLUIR LA ENTREGA LE Decimos que La Guerra Contra Las Drogas Es Una Arma Mas de Los Gringos Para Usarla En Política. México, creemos que es Su Mejor Cliente gracias a Los Gobernantes Lacayunos que justan ser sometidos por La Nación de Las Barras y Las Estrellas, al ponerse de hinojos ante casi todo tipo de demandas gringas, al igual que del Agio Internacional, de 1983 a la fecha para La Tecnocracia Neoliberalista ha sido mas importante satisfacer las necesidades y deseos del Extranjero que de Los Nacionales y del País, de ahí que estemos como estamos…

COMO COLOFON LE DECIMOS QUE EL Contubernio y Las Complicidades Gubernamentales sirven de Aval Para que Exista Un Mundo Político y Criminal donde habitan Los Delincuentes de Cuello Blanco que generan Impunidad en El Ejercicio de Una Corrupción Oficial que se da En Los Tres Órdenes de Gobierno, donde La Codicia y La Ambición está antes que todo, de ahí que Los Lazos de Complicidad Sean Mas Fuertes Que Los Lazos de Familiares o de Amistad. Quiero creer que no es cierto El Pregón de que JUAN ANDRES DIAZ CRUZ no será castigado por el saqueo del erario Tulteco y el tropel de corruptelas que cometió del 2014 al 2016. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

