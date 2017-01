DE FRENTE Y DE PERFIL

D E F R E N T E Y D E P E R F I L

Por Jorge Vázquez Martínez

TIEMPO DE CRISIS…TIEMPOS DE OPORTUNIDADES

LA EMERGENCIA FINANCIERA QUE Vive El Mundo y en Especial, México, obliga Al Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO a tomar medidas drásticas y antipopulares que afectan a Los Gobernados. El Gasolinazo a fin de mes estará surtiendo efecto en todas las actividades de Los Gobernados, El Usuario, El Consumidor, será quien resienta La Determinación que Asumió El Titular Del Poder Ejecutivo Federal, luego que Los Principales Partidos Políticos mediante Un Pacto Interpartidista acordaron Las Famosas Reforma Estructurales vías Sus Legisladores Federales del Congreso de La Unión, mismos que le dieron Las Herramientas Legales Al Mexiquense para Joder Al Pueblo y a La Nación y ahora como buenos rajones andan pintando Su Raya, después de cobrar las correspondientes 30 monedas…

SE DICE QUE UN GOBIERNO QUE NO Cobra Impuestos y No Aplica La Ley, Es Una Parodia de Gobierno…Algo muy parecido a eso padecemos en Nuestro País, al igual que en Nuestro Estado. Para Desgracia de Los Gobernados, Fortuna y Dicha de La Clase Gobernante y Política…Los Gobiernos Son Un Mal Necesario que Estorba Mucho y Resuelve Poco, pero mejor que Una Anarquía y Un Estado con Ingobernabilidad…El Agio Internacional y El Tutelaje Extranjero que padecemos de 1983 a La Fecha es La Verdadera Causa de Todos Los Males que padecemos en Nuestro País, gracia a Una Clase Gobernante y Política que desde Los Ochentas, del Siglo XX están totalmente de Hinojos con El Gran Capital Internacional, lo mismo que con El Gobierno Gringo…

LO IDEAL EN ESTOS TIEMPOS SERIA que La Economía de México, al igual que las del resto del Mundo se manejaran Con Una Visión Conservadora totalmente de Derecha, mientras que La Mentalidad y Acciones gubernamentales de Los Gobiernos, Fueran de Izquierda en Un Marco de Nacionalismo y Justicia…Recordar que Nuestra Nación Vivió Una Certidumbre Económica y Alimentaria, cuando El Sistema Económico de La Nación se Manejaba con Una Economía Mixta en base Al Capitalismo y Socialismo, aun y cuando de 1970 a 1982 Gobernaba La Tecnocracia—LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ y JOSE LOPEZ PORTILLO y PACHECO— hasta ahí La Nación y Los Gobernados capoteaban con suficiencia el temporal, lo malo fue cuando a Los Tecnócratas se Les Agregaron Los Neoliberalistas que Llegan con MIGUEL DE LA MADRID HURTADO y que se consolidan con CARLOS SALINAS DE GORTARI, con ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON El Entreguismo Al Extranjero ya era Inocultable, descarándose con VICENTE FOX QUESADA y FELIPE CALDERON HINOJOSA, mismos que fueron superados con creces con ENRIQUE PEÑA NIETO, al lograr Las Reformas Estructurales que sus antecesores no pudieron durante muchos lustros…

TODO DE TODO : PARA TODOS

LA LLEGADA DE FORANEOS A TAMAULIPAS Al Gobierno Constitucional de Tamaulipas pone de manifiesto que El Material Humano del Estado y en especial El De La Militancia Del Partido Acción Nacional es muy limitada, de ahí la importación y llegada a diversos puestos de mando…y en especial en lo que es La Procuración de Justicia del Estado. Por cierto, unos de esos mandos y compañía cayeron en Nuevo Laredo, esperamos que ello sea un evento aislado de esa naturaleza…Eso me hizo recordar un evento algo parecido en los primeros minutos del 2005 en El Municipio de Reynosa. En Tanto en Veracruz, actualmente El Gobernador Constitucional del PAN de esa Entidad Federativa tanto a su sucesor como a La Sociedad del Delito de ese Estado ya les hace sentir su mano. Seguramente Hoy puede darse algo importante de resonancia nacional en Veracruz…Atraer Al Pueblo Al Aparato y Estructura de Seguridad y Justicia para que La Sociedad Civil y Ciudadanía Confíen En Sus Elementos e Instituciones es Una Tarea de Vinculación de La Autoridad Civil de Los Municipios con Los Gobernados…En La Capital Tamaulipeca ya se deja ver ese gesto…La Triangulación de Autoridad Municipal, Autoridades Federales y Estatales—Ejercito, Marina y Poli-Federales y Estatales—debe redituar bueno dividendos, sobre todo en épocas de Inseguridad y Justicia como la que padecemos desde hace lustros.

EN MEXICO COMO TAMAULIPAS, tanto ENRIQUE PEÑA NIETO como FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, sino acabar, si deben poner Un Freno a La Anarquía Político-Gubernamental que llega a trasladarse a La Cotidianidad de Los Gobernados, como resultado de La Corrupción Oficial que mantiene relaciones y nexos con La Sociedad del Delito de Tamaulipas y de otras latitudes del País…Las Complicidades Son Malas Consejeras. No Olvidar que Si Un Gobernante No Tiene Gobierno Sobre Si Mismo, Menos Tendrá Solvencia Para Gobernar Un País, Un Estado o Un Municipio, ello también es aplicable a La Clase Política, no sólo a La Clase Gobernante…El Propósito de Los Cambios siempre es Para Mejorar, No Para Empeorar. La Democracia Nunca Produce con Certeza Un Bienestar Económico o Una Equidad Social en Cualquier Parte del Mundo, Lo Que Si Genera, Desde El Momento de Un Triunfo Democrático, como Es Ganar Una Elección Presidencial, de Gobernador o Presidente Municipal, Son Las Libertades Públicas entre Las Que Destaca La Libertad de Expresión…

A CASI 100 DIAS DEL PAN-GOBIERNO En Tamaulipas, El Gobierno del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a partir de este lunes 9, creemos que comenzará a justificar la confianza que en el depositaron mas de 720 mil Tamaulipecos y Tamaulipecas, el pasado 5 de junio del 2016, sin lugar a duda a la brevedad posible se estarán dando ya diversos resultados de impacto, tanto en beneficio de Los Gobernados como del Estado. El Tiempo de Las Excusas y Los Pretextos comenzaran a pasar de moda, al igual que Las Buenas Intenciones y echar La Culpa de Todo Lo Negativos a Los de Ayer y Anteayer, a la gente del pasado, sin rencores ni fobias, sólo la aplicación de La Ley con Cero Tolerancia a La Impunidad, salvo que con anticipación se hayan pagado pesos y favores Por Libertad, queremos creer que La Impunidad no será Un Sello Distintivo de La Administración Gubernamental del PAN en Tamaulipas y que con La Llegada de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA dejaron de existir Los Emepradorcetes Gubernamentales egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que por casi 24 años fueron mandaron y sojuzgaron a Tamaulipas y Sus Habitantes…Pasar de Las Buenas Intenciones a Los Hechos y Realidades, Dejar La Palabrería de Corruptelas y Todo Tipo de Castillos de Ilegalidad y Pasar a La Ejecución de Castigos al Amparo de La Ley y La Justicia, en Beneficio de La Gobernabilidad y Un Buen Gobierno, poniendo asi fin Al Imperio de Mentiras…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, LE Decimos que La Democracia No Acaba Con La Problemática Pública, mucho menos es garantía de Buenos Gobiernos, sin embargo por Un Momento Da Al Pueblo Una Esperanza, Esperanza que se va transformando en Una Realidad Esperada como es La Armonía y El Bienestar de Los Gobernados o En Una Pesadilla de La Que Aun No Se Puede Despertar y en donde La Inseguridad y La Violencia son sus principales protagonistas junto con La Opresión Económica que cuenta con todo El Respaldo Gubernamental, aparte de las tazas impositivas de La Sociedad del Delito que comparte Con El Llamado Sector Oficial, donde militan Los Delincuentes de Cuello Blanco, junto con los buscan pasar desapercibidos en la Llamada Iniciativa QUE La Llegada de LUIS VIDEEGARY CASO de Nueva Cuenta Al Gabinete Presidencial, lo pone de nueva cuenta en El Ojo Del Huracán Presidencial, mientras Su Imagen se Agiganta, La Imagen de MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG de La Secretaría de Gobernación de Achica, al tiempo que ENRIQUE PEÑA NIETO da una mensaje de deslinde con CARLOS SALINAS DE GORTARI, lo cual no sabemos si es Malo o Bueno, Ya Que La Mafia Del Poder, sigue inalterable…Por cierto Ni El Titular de La Secretaría de Gobernación, ni El Flamante Secretario de Relaciones Exteriores, ni uno ni otro serán El Candidato Presidencial del PRI…Aunque lo Dude, no descarte a La Cenicienta de La Política Mexicana. La Yucateca IVONNE ORTEGA PACHECO puede convertirse en la mejor carta presidencial del Tricolor Peñanietista, sobre todo, En El Sexenio de La Equidad de Género y La Famosa Igualdad entre varones y mujeres en Las Candidaturas Legislativas y Municipales…La Yucateca Es Una Muy Seria Adversaria Para El PEJE…PEÑA NIETO no piensa en Una Derrota Presidencial del PRI en el 2018. En El Segundo Semestre de este 2017 comenzaremos a ver como comienza a jugar realmente su Ajedrez Político, para tratar de cambiar el humor negativo hacia su persona y al PRI. Algo que parece Difícil, pero no imposible. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El, Tan, Tan…

Me gusta: Me gusta Cargando...