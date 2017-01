DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

TAMAULIPAS EN LA OPTICA FEDERAL

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA en sus primeros 100 días de Gobierno Panista, como Gobernador Constitucional de Tamaulipas, aunque su quehacer gubernamental es aprobado por La Inmensa Mayoría de Los Gobernados, por Las Expectativas que creo y levantó, queda a deber, sobre todo, por la Impunidad que Aun Gozan EGIDIO TORRE CANTU junto con Colaboradores, Amigos y Parientes que dejaron Un Estado Financieramente hablando, en condiciones muy deplorables, aparte de una herencia de Inseguridad y Violencia, donde El Imperio de La Ley y La Justicia pareciera estar ausente…

EL 2017 PARA EL GOBIERNO DEL Estado y en especial para El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, representa Una Gran Responsabilidad Política afrontar El Cochinero Gubernamental que le dejó su antecesor del PRI, sin embargo, ello no es pretexto para que sobreviva La Corrupción Gubernamental a la vera de traficantes disfrazados de honestos y laboriosos empresarios y comerciantes. De ahí que en El Núcleo Del Poder En La Capital del país se tome con beneplácito la Aseveración del Mandatario Tamaulipeco, cuando dice que a Sociedad del Delito se le pegará “En Sus Estructuras Financieras”, aunque a lo mejor no cuenta con Las Herramientas Necesarias para Ello, si tiene todo a la mano para que La Federación Haga La Parte Que Le Corresponde, esperemos que a la brevedad posible pase de Las Palabras a Los Hechos…

ADVERTIR Y SENTENCIAR A Las Autoridades Municipales Tamaulipecas sobre lo que les espera, si tienen vinculaciones con La Sociedad del Crimen, seguramente La Experiencia lo hace conocer y saber de ese tipo de cosas…Una cosa es cuando Las Cosas se Hacen Por Gusto y Otra Muy Diferente Cuando se Hacen por La Fuerza. El Municipio de Reynosa es Cabecera de La Séptima Zona Militar y de La Delegación Estatal de La PGR en Tamaulipas y no por ello es El Municipio con Mas Paz y Tranquilidad del Estado, ni El Ayuntamiento Reynosense Una Institución Inmaculada. GARCIA CABEZA DE VACA como presidente municipal sabe de ello, en los primeros minutos de su mandato en el 2005 vivió en carne propia el embate de La , Sociedad del Delito, No Es Justificación, pero creemos, como se dice…El Que Este Libre De Culpa, Que Tire La Primera Piedra. De Matamoros a Nuevo Laredo, pasando por Valle Hermoso y La Ribereña, al igual que en San Fernando y Los Municipios de La Región, al igual que en El Centro del Estado teniendo como epicentro a La Capital Tamaulipeca, no sin antes pasar por Hidalgo, Mainero y Villagrán, para luego pasar a La Zona Cañera de Mante y Xicotencatl, sin olvidar municipios costeros como Soto La Marina y Aldama entre otros, sin olvidar Al Otrora Sólido Sur, al Igual Que a González, Llera y El Altiplano Tamaulipeco, tan sólo por citar algo…En Fin, El 2017, parece ser que Con El Gobernador GARCIA CABEZA DE VACA se buscará poner fin a La Frivolidad y Al Cinismo Gubernamental de La Corrupción Oficial que ha llegado a Tener Una Relación de Códigos No Escritos Entre Las Autoridades de Los Tres Órdenes de Gobierno y La Sociedad del Delito…Ello sería algo fabuloso para Tamaulipas y Los Gobernados, aparte de convertirse En Un Ejemplo Nacional a Seguir al Imponer Una Cultura de Paz y Armonía…

TODO DE TODO : PARA TODOS

CON LO DEL GASOLINAZO, TODO MUNDO quiere sacar ventaja, luego que con premeditación, alevosía y ventaja El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO “se aventó ese trompo a la uña”, sobre todo, cuando Institutos Políticos y La Mayoría de Los Legisladores Federales del Congreso de La Unión aprobaran las tan cacareadas Reformas Estructurales en donde se establece la Liberación del Precio del Combustible, sea como sea, La Gran Tragedia Nacional en México, desde siempre, ha sido La Desigualdad y La Carencia de Justicia Social, fenómeno que se acrecentó desde hace mas de 7 lustros. Por cierto, Los Tecnoneoliberalistas acostumbrados a estar de Hinojos ante El Gran Capital y de entreguistas con El Extranjero, confiados en Gobernar Un Pueblo Timorato y Agachón, estúpidamente atizan La Irritación y Resentimiento fomentando La Tensión Social. Los Gobiernos se Olvidan Que La Debilidad Impone Fuerza y cuando esos pasa, Los Gobiernos Deben Comenzar a Temerle Al Pueblo, El Pueblo Mexicano Por Culpa del Gasolinazo quiere Despertar, No El México Bárbaro, Sino El México Justiciero y Solidario Para Dejar de Vivir En Un Presente Sin Futuro…

POR OTRA PARTE, LE DECIMOS QUE La Legitimidad y Fortaleza del PRI a nivel nacional anda a la baja. Cuando Las Cosas Buenas del PRI Le Pasan a La Sociedad Mexicana, Todos Felices, Todos Contentos y Cuando Las Malas Del Gobierno Le Pasan a Los Gobernados, Lo Malo del Gobierno, Le Pasa Al PRI…Prueba de ello es que en estos tiempos El PRI Nacional anda como El Caballo Blanco de JOSE ALFREDO JIMENEZ…Por cierto, cuando Los Gobiernos Federales del PRI o PAN como una de las canciones del Guanajuatense Nos Hacen Creer Que Su Palabra Es La Ley, es porque Nos Dicen Que Todo Está Bien, Aunque Todo Esté Mal…A propósito, esta semana de nueva cuenta comenzaran a calentarse Los Tricolores que buscan llegar a La Presidencia del CDE del PRI Tamaulipeco, pareciera que con Lo Del Gasolinazo a varios ya se les enfriaron los ánimos, por lo pronto EDGARDO MELHEM SALINAS, si no cuenta con el apoyo total de todos los grupos y corrientes políticas del PRI, no le entra. El Mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS es mas aventado y sigue en el cabildeo, aparte de contar con fuertes apoyos en El Núcleo del Poder del PRI-Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, aunque no por ello, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA deja de mover Su Patita para Uno de Los Suyos, sobre todo ahora que revivió políticamente LUIS VIDEGARAY CASO, que es uno mas del relleno de La Candidatura Presidencial del PRI, junto con El Titular de Gobernación. Por Cierto, Tanto En Tamaulipas como en El País, desde hace mucho El PRI de privilegios es Un Lastre, como un Lastre es La Simulación y Falsa Unidad Tricolor Estatal y Nacional que se vive En El PRI Del Silencio y La Inacción que no Deja Escuchar La Voz de La Libre Expresión Divergente de La Militancia…

ANTES QUE SE NOS PASE, LE Decimos que México vio y noto con mucha atención el trato que se dio Por Los Mandos Ejecutados de La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y Los Mandos Federales de Jerarquía Estatal que perecieron presuntamente en Un Accidente Carretero cuando cumplían con Su Deber, mismo que pudo ser inducido…Por cierto, El Avispero de La Inseguridad y Violencia anda muy alborotado, sobre el particular El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA debe estar pendientes de sus alcances y limitaciones como Autoridad Civil Estatal, respecto a La Autoridad que Emana de Las Autoridades Castrenses y de La Federación…Por cierto, autoridades Castrenses y Federales, creemos que saben y están conscientes de La Conducta, Chueca o Recta de Las Autoridades Estatales y Municipales, no sólo de Tamaulipas, sino del resto del país. Esperemos que en Tamaulipas la conducción de las nuevas autoridades no sea como las del pasado inmediato, mucho menos, se ponga en marcha “Un Plan No Planeado”, aun cuando se pretenda implantar Una Dureza Gubernamental Extensa e Intensa que Marca La Circunstancia del Momento que hace provocar Expresiones Extremas, buscando así, mantener Una Agenda de Gobernabilidad que no se salga de cauce y se pueda mantener El Compromiso Cabecista de Honestidad y Transparencia…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, le decimos que Con El Problema de La Inseguridad y La Violencia en Tamaulipas…En Lo Político, todos los partidos políticos, incluyendo al PAN, andarán todos alborotados, no sólo por La Elección Presidencial del 2018, sino por Las Elecciones Municipales que el año entrante se vivirán también en Tamaulipas. Sobre El Particular, no todos Los Alcaldes Panistas contarán con El Visto Bueno para Su Reelección de parte del PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, ya sea por su administración municipal deficiente o porque el Candidato del PAN será un personaje plenamente identificado con El Mandatario Estatal, como seguramente ocurrirá en Su Municipio Natal, Reynosa, aun cuando El Triunfo Electoral estará en riesgo…En Matamoros con Un PAN dividido y Un Aspirante que no termina de convencer a Los Azules, como lo es El Pastor Legislativo, no será nada raro que JESUS “Chuchín” DE LA GARZA DIAZ DEL GUENTE, primero saque La Candidatura Tricolor y luego gane Su primer Reelección…En tanto que en Nuevo Laredo no vemos cual sería el pretexto para evitar La Reelección de ENRIQUE RIVAS CUELLAR, mientras que en Ciudad Victoria, por ahora no se ve ni en El Pan ni en El PRI a alguien que le pueda hacer sombra a La Reelección de OSCAR ALMARAZ SMER. En Tampico MAGDALENA PERAZA GUERRA si quiere reelegirse o ser Diputada Federal, creemos que sin mucho problema ganaría la elección…En Madero, de seguir como va el actual presidente municipal, seguramente podría amarrar la reelección, mientras que En Altamira, ahí si que la moneda podría estar en el aire, mientras que en Mante, el presidente municipal actual sabe cómo sacar adelante su reelección, en tanto que en Hidalgo, Villagrán y Mainero junto con otros municipios de esa zona podrían ser sacados adelante Por La Columna Armada Pedro J. Méndez ya cuenta con un pesos político muy específico en esa región. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan. Tan…

Me gusta: Me gusta Cargando...