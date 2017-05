DIALOGANDO

A jalar parejo.

Por Roberto Olvera Pérez

Muchos alcaldes de Tamaulipas están temblando luego de la advertencia que les hiciera el gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en materia de seguridad pública; exigiéndoles que cada quien asuma su responsabilidad que corresponde y cumplan con sus obligaciones de proteger a la ciudadanía, a la sociedad.

Lo anterior lo expresó el pasado viernes en la ciudad de Reynosa su tierra natal, a la que aseguró estará presente ahí el 20 por ciento de su vida en esta administración pública estatal, ya que los reynosenses así lo requieren y se les va atender en tiempo y forma porque su gobernador al igual que todos los tamaulipecos los quiere y los protegerá.

Veremos en los próximos días, semanas o meses, si los municipios se ponen las pilas o ignoran la exigencia del Jefe del Ejecutivo, pues hay que recordar que en Tamaulipas las cosas en materia de seguridad no andan tan bien que digamos. Eso lo admite y lo reconoce el mandatario tamaulipeco.

Insisto, esta advertencia va para todos los alcaldes y alcaldesas de Tamaulipas, a quienes les lanzó el ultimátum ante los presentes.

Mucho habrá que reconocerle al gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, el valor que tiene para enfrentar lo que por muchos años fue intocable y ojalá que ese deseo de servir como lo planteó en su toma de protesta aquel primero de octubre del 2016 y quien dijo que asumía esa responsabilidad con honor, sentido y generosidad por la confianza que le dieron los tamaulipecos, por lo que habrá que ver se haga toda una realidad y en bien de los tamaulipecos.

NOTAS CORTAS

1.- Hace poco dialogábamos que había dos ex alcaldes tultecos que en lo oscurito se juntaban, charlaban y platicaban de lo que se venía para el 2018, y al parecer traen el uno dos, así como decir Plan A o Plan B. Prácticamente como decir, o llegas tú o llego yo, pero no dejar ir esta oportunidad y así repartirnos el motín, ah perdón, el pastel.

Bueno, estos dos ex ediles me informan que ya andan en campaña antes de tiempo sin haberse renovado el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y mucho menos el Comité Directivo Municipal del tricolor. A changaos, pues de cual fumaron.

De los dos no sabemos si en verdad traen simpatía o no con la gente, ya que de los dos ex alcaldes tampoco sabemos si trabajaron bien o no ante sus representados cuando fungieron como tal.

Los nombres de estos “acelerados” nos lo reservamos para ver hasta dónde llegan y seguirlos ventilando en este espacio.

2.- Del gabinete de los 43 municipios de la entidad, los que traen la agenda llena todo el mes de mayo prácticamente son los titulares de Educación, Cultura y Deporte, ya que el pasado jueves fue la conmemoración de la Batalla de Puebla, porque al día siguiente fue día de asueto.

Estos eventos los realizaron unos en las explanadas de la Presidencia Municipal, donde niños de escuelas de educación básica entonaron el Himno a esta conmemoración, otros en las principales Plazas Principales.

Vienen más eventos para los titulares de esta área donde se involucran maestros, alumnos y padres de familia. Sólo por citar uno el día del estudiante entre otros.

3.- En las sesiones de cabildo de ciertos municipios de Tamaulipas, hay regidores y regidoras que nada más hablan por hablar o por llamar la atención, cuando realmente no dicen nada interesante y ni se preocupan por los que confiaron en ellos en campaña.

La verdad que dan pena estos representantes populares y esto se ve más en los municipios del sur del estado y la región del altiplano tamaulipeco.

4.- Por cierto, me informa mi fuente confiable del altiplano tamaulipeco, que en breve habrá cambios en algunas áreas de gobierno de algunos de los municipios de esta región. O sea, que los y las ediles quieren cerrar con todo este 2017. Qué bueno.

Qué bueno que se oxigenen los Ayuntamientos porque siempre hay que darle una “pulida” a lo que se está haciendo bien ante sus representados.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

