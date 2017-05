DIALOGANDO

Repatriados irían a las escuelas.

Por Roberto Olvera Pérez

Lo nuevo a comentar en materia educativa para Tamaulipas, es que de acuerdo a los datos que manejan los senadores integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, es que los deportados que llegarán en unos meses más a nuestro Estado, serán sobre todo adultos mayores de 30 años sin la educación básica terminada, con familia y por otro lado jóvenes con la educación media superior terminada y hasta dos o tres años de educación superior y sin empleo.

Estos perfiles tienen varias lecturas, por un lado el ITEA tendrá mucho trabajo con los deportados y las dependencias del Servicio Estatal del Empleo en los distintos municipios de la entidad, tendrán que colocar a un buen número de jóvenes que lo más seguro regresen en forma forzosa a distintas regiones del estado.

No todo es negro o difícil, también se ve la oportunidad que muchos de estos jóvenes sean emprendedores de nuevos negocios e inversiones y que no tengan más remedio que quedarse por acá a iniciarse nuevos proyectos. Todo esto no deja de ser inédito y debe de ser abordado tanto por las Cámaras de Industria y Comercio, como por las autoridades del trabajo y desarrollo económico de los distintos municipios; existen importantes áreas de actividad como el turismo, el transporte y el comercio exterior que tendrán que seguir fortaleciendo de manera intensiva siempre y cuando se presten con innovación y desarrollo tecnológico.

Será siempre la confianza y los entornos de colaboración la que hará posible que todo esto funcione bien, no serán las cosas en automático, sino a través de mucha iniciativa, de trabajo en equipo y buenas sinergia entre los que ya están aquí y los que posiblemente nos lleguen pronto del vecino país del norte regresados por el presidente nefasto Donal Trump.

Mucho trabajo le espera al nuevo Secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Héctor Escobar Salazar y a todo su equipo de colaboradores entre ellos, el Lic. Eduardo del Real Soria, Subsecretario de Administración; Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto, Subsecretario de Educación Básica; MDPE. Miguel Efrén Tinoco Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Lic. Humberto Zurita Eraña, Subsecretario de Planeación; Lic. Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez, titular de la Unidad Ejecutiva; Ing. Margarita María Franco Bours, Secretaria Particular del titular del ramo; Maestra Guillermina Rodríguez Moncada, Directora de Recursos Humanos de la SET entre otros, que tendrán que convocar a los sectores social y privado a reuniones de vinculación de las áreas económicas preferentes en los principales municipios de la entidad, esto se tiene que hacer y hay buenos campos para hacer cosas importantes.

Por cierto, quedó aprobado recientemente la Ley de Revalidación de Estudios Superiores sin necesidad de documentación comprobatoria, que seguramente no traerán consigo los deportados, pero que existen ahora nuevos mecanismos de evaluación para incorporar a las escuelas superiores a los jóvenes que lleguen del exterior; el marco legal ya está hecho, ahora hay que saber aplicarlo y relacionarlo con empleos efectivos que ya existen o que habrán que crearse a través de nuevas empresas, tal vez sea esto el momento adecuado para hacerlo.

1.- No se sorprenda que este día quince de mayo, por cierto “Día del Maestro”, amanezcamos con la buena noticia de que concluyó exitosamente la negociación única entre la SEP-SNTE, que se hace mediante dialogo y entendimiento y que favoreció los consensos entre las comisiones de seguimiento al pliego nacional de demandas 2017. Esto es sin duda a un justo reconocimiento a la entrega y compromiso permanente para los trabajadores de la educación en todo el país.

Tamaulipas, los maestros seguramente amanecerán de plácemes por la buena noticia que en corto se dará a conocer por la parte sindical que encabeza dignamente el Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, en donde existe la buena relación con la parte oficial ya que se trabaja en conjunto entre ambas instituciones, para fortalecer una educación de calidad y equidad en beneficio de la niñez y juventud tamaulipeca y reiterar el apoyo de la Reforma Educativa.

2.- Los vecinos de la Colonia Ampliación López Mateos Tercer Sector, sobre todo los de la calle Normal Rural de San José de las Flores entre calle UAT y UNAM, están contentos porque al fin después de 22 años se les pavimentó esa vía tan anhelada y gracias al gobierno del Estado de los vientos de cambio que encabeza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a través de la Secretaría de Obras Públicas se hizo realidad, lo que no hicieron gobiernos anteriores que según ya la habían aprobado, licitado y cobrado por varias veces y nunca lo hacían.

Tuvo que llegar esta nueva administración para que la ejecutara y ahí está esa obra a los ojos vistos de todos: Pavimentación de concreto hidráulico 1,860.00 metros cuadrados que el gobierno del Estado viene construyendo Tamaulipas; este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

3.- Desde este espacio y con motivo del reciente día de las madres, saludamos con mucho afecto a todas las mamás del Departamento de Comunicación Educativa de la SET. De igual manera a todos los maestros y maestras de Tamaulipas en este su día. Enhorabuena.

