Dr. Eleazar Méndez Listo para el relevo

El Dr. Eleazar Méndez Pérez, Director del Centro de Salud y Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 06 de declaró listo para hacer el cambio en el momento que lo decida la superioridad. “Volvería a mi base como médico general sin problema alguno”.

Explicó que los cambios de directivos son automáticos en cada gobierno por eso no me extraña que se produzca el relevo. Hay muchos nombres mencionados para sucederlo pero no hay a la fecha uno definido.

