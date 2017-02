EL AGUJERO (PRIMERA DE DOS PARTES)

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

1

Tal vez cuando leas esto, te suene un poco inverosímil, ni siquiera a ti va dirigido, solo es un sueño que tuve en este agujero.

2

El primer respiro fue el inicio de esta aventura que nunca pedí, continuó en el barrio viejo de mis nostalgias, allá en donde al sur habitaban las aguas insalubres de un arroyo que en cada temporada de lluvias aumentaba ese caudal que en los ojos de mi abandonada infancia era un grandísimo río que, con su fiereza, reconvertía los caminos para atravesarlo, solamente los muy valientes se atrevían a cruzar por su entonces vasto lecho que hoy es una simple calle más de frío pavimento. Mis pies descalzos anduvieron por su calle de arena que quedó guardada a perpetuidad en la memoria infantil de ese hombre disoluto que fui y de este hombre perdido que soy, la vieja calle y sus escuálidos habitantes cuyo recuerdo, algunas veces, viene a perturbar mi soledad.

3

Nunca fui un dechado de inteligencia, mis mejores decisiones tuvieron parcialidad siempre, en casi todas ganó el amor, tuve algunas en las que ganó la pereza y otras, las menos, en que me decidí por mi propia conveniencia, entiendo que mi vida, más allá del amor, ha sido circunstancial, no he tenido mucho a donde dirigirme ni mucho que decidir.

4

El día en que partí de casa fue un día lleno de furia, había llegado de mi andar nocturno con los amigos y, para variar, un poco tomado y con la sangre caliente después de una gran pelea, por nada, con los chavos que vivían en un barrio vecino y no nos dejaban transitar por sus calles, cuando mi padre me exigió que le mostrara los papeles de inscripción al bachillerato, me negué y le dije que iba a posponerlo un año mientras reunía un poco de dinero, me contestó que no era posible y con todo mi orgullo le dije que ya tenía suficiente edad para decidir qué hacer y ya sabía lo que era vivir de mi trabajo, por tanto me iría a trabajar “al otro lado”, a pesar de todos sus argumentos, no cambié de opinión y sin dudarlo aventé unas cuantas cosas en la bolsa de plástico que sería mi maleta y me fui dejando atrás a mi madre llorosa a mi padre indignado y a mi hermano estupefacto por mi osadía y un poco más atrás una infancia feliz y una adolescencia problemática y turbulenta en unas calles inolvidables.

5

El viaje no fue muy largo, el dinero solo me alcanzó para un boleto hasta una ciudad cercana donde por unos días me dediqué a hacer cosas que ya sabía, trabajo había en cualquier lado y tenía noción de muchos oficios, renté un cuartito de vecindad en donde por algún tiempo me dediqué a perderlo hasta que tuve mi primer altercado con un vecino, por una novia coqueta que le decía, cuando se enojaban, que el vecino era “muy trabajador y nada feo, si cambiara un poco su forma de vestir y se recortara un poco el cabello”, el problema fue cuando el joven me vio un día bañado y arreglado y me siguió hasta la plaza, se adelantó y encontró a su novia bien arregladita y en cuanto me vio llegar arremetió a insultos contra mí y con la facilidad para encender mi violencia, terminamos a golpes una que no fue ni amistad, la muchacha se fue con otros amigos mientras el chavo me miraba paralizado por el desconcierto, la jovencita no volvió a la vecindad y yo me fui de ahí porque temía que el coraje que siempre me perseguía, un día explotara contra ese chavo. Un poco tiempo después ya iba con rumbo al norte.

6

Era un día lluvioso, me parece que por esos días, un huracán rondaba las costas de mi estado, compré el boleto un día anterior y ese día me lo pasé despidiéndome de la ciudad, ya en la noche ni ganas tenía de salir pero como ya tenía el boleto tuve que hacerlo, abordé el autobús con la certeza de que no volvería, hay algo que siempre he tenido por muy cierto: el pasado quedó atrás y hay que recordarlo así, no hay mañana, por lo tanto tenemos que hacerlo. Fue un viaje terrible, las despedidas siempre han sido dolorosas, en especial cuando estás fuera de tu entorno familiar y tienes amigos que te acogieron en esos tiempos difíciles, no sabía que mientras yo sufría por mi afán de ser libre, más soledad acumulaba y mi madre más deshecha vivía por mi ausencia.

7

Unas cuantas veces había viajado tan lejos, ni siquiera conocía aquella ciudad fronteriza, pero ya más o menos tenía una idea de lo que me esperaba, anduve un tiempo sobre un camino de terracería esperando ver el río, llevaba conmigo una bolsa en la que llevaba una torta, un refresco, una muda de ropa y el dinero que me quedaba que por cierto no era mucho, cuando por fin llegué a la orilla del Río Bravo, agotado de caminar entre el lodo y empapado, me di cuenta que no iba a ser fácil cruzarlo, y no solo sería difícil sino hasta peligroso, quise intentar pasarlo pero apenas toqué sus aguas desistí, además de que llevaba más agua de lo normal, era muy turbulento y aunque eso me atraía no quise arriesgar mi vida. Preferí esperar a ver si pronto descendía su caudal, esperé un día, dos, ya no tenía que comer, ni agua, me comí media torta cada día, solo, a veces pasaba gente y me preguntaban si estaba bien, creían que era un vagabundo perdido, mi aspecto o dejaba lugar dudas, estuve resfriado después de secarme al sol, dormía a ratos, no sé si fue por las picaduras de los moscos, por la falta de alimento y agua o por el clima, tal vez por la combinación de todos con la soledad, el asunto es que llegué a delirar por la fiebre que me afectó durante un par de días. Un día desperté cuando alguien me llamaba y me preguntó si me sentía bien, estaba dormido bajo un árbol de escasas ramas y con el sol casi en el cénit, entonces recordé mi objetivo, ya tenía cuatro días en la orilla del río esperando para poder pasar, un joven que acompañaba al hombre me dijo: “úchales amigo, va a tardar unos días más y eso si no llueve”. Amablemente me ofrecieron su casa para esperar hasta que se pudiera.

8

Dormir en un carro abandonado es mejor que en campo abierto a la intemperie, llovió dos días más, para ese entonces ya el huracán se había internado en tierra y se había desecho contra la cordillera montañosa, no sin antes dejar una estela de muerte y destrucción en el estado vecino, por fin dejó de llover y tres días después estaba otra vez a la orilla del río. Esta vez me acompañaba Ernesto, el hijo del señor que me ofreciera amablemente su carro abandonado.

9

La corriente nos arrastró unos quinientos metros llegamos bien y en cuanto tocamos tierra abandonamos las cámaras de llanta que nos auxiliaron, subimos el bordo de protección y miramos un campo, los trabajadores ni nos miraron, a lo lejos había una autopista, rondaban patrullas verdes, nunca el verde me pareció más tenebroso, por la autopista pasaban raudos los automóviles, ajenos a la tragicomedia de la vida, esperamos un poco, en cuanto las patrullas desaparecieron corrimos los casi mil metros que nos separaban de la autopista, en la orilla esperamos hasta ver un carro conocido, bajó un poco la velocidad del carro mientras corríamos hacia él, lo abordamos y arrancó otra vez, quien manejaba era la hermana de Ernesto nos llevó a un complejo donde había vehículos-vivienda y unos cuantos departamentos –los gringos los llaman RV Parks-, vamos a descansar –me dijo- mañana buscamos chamba.

10

Buscar trabajo en los Estados Unidos no es difícil, de cualquier cosa, trabajos sin compromiso, arreglar algo de electricidad, de albañilería, de plomería, barrer un patio, cortar un árbol, pintar una casa o una cerca, lavar un carro, cargar, descargar, sacar dinero para comer y beber algo, afortunadamente siempre hay alguien en los Estados Unidos dispuesto a contratar mano de obra mexicana, por la disposición de la fuerza de trabajo y lo económico que resulta. Mientras conseguía un trabajo fijo hacía todo lo anterior hasta que surgió la oportunidad de barrer un bar por las mañanas, un tiempo estuve así y además hacía pequeños trabajos por las tardes, no imaginaba lo que se vendría con eso, ya lo dije, mi vida siempre ha sido circunstancial.

11

A veces los clientes llegaban demasiado temprano al bar, mientras desempeñaba mi labor algunos tomaban sentados en la barra y así los fui conociendo, acababa de salir hacía poco tiempo del infierno de la drogadicción y francamente no era un muy buen recuerdo, ya rondaban de vuelta a vida. Cuando es cotidiano un vicio, se te haciendo tan natural como los vicios primero, fumar ya no tenía nada de extraño, era más bien normal, bastaron unos meses para que así lo considerara en mi nuevo trabajo y de repente un compañero de trabajo me invitó a jugar una mesa de billar, después una cerveza y el normal cigarro, después mirando que la mayoría de los clientes usaban droga, un día de repente se ve uno haciéndolo con normalidad, sucedió al fin, todavía tenía un cierto rechazo a probarla, pero es tan fácil y tan sencillo que un día lo hice, no sentí ningún tipo de remordimiento, no había nadie que me detuviera, nada que me lo impidiera, era solamente mi decisión, la asumí como quien nada le hace a nadie y comenzó el ascenso.

