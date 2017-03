EL AGUJERO (SEGUNDA PARTE)

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

Cuando conocí a Montoya estaba en una mesa de billar, de repente llegó y le dijo a mi compañero: ¿Me das chance? Y sin más tomó el taco y comenzó a meter las bolas en las “buchacas”, una por una, sin darme siquiera oportunidad de jugar, todos rieron ante la ocurrencia, yo solo callé, entonces, como ahora, nunca sabes con quien estás tratando, como para desagraviarme, me invitó un trago, -solo tomo cerveza- le dije, levantó la mano y señalando la mesa, giró la mano pidiendo otra ronda, casi de inmediato llegó la mesera y él solamente hizo el ademán de escribir, apúntemelo por favor.

Los días en el trabajo siguieron y un día me dijeron los dueños que faltaba un trabajador en el restaurant, ya había recorrido con ellos, todos los trabajos desde el lote de trailas, dándoles mantenimiento, y el bar haciendo el aseo por las mañanas, creo que me gané la confianza de la familia puesto que ya me consideraban para trabajar en el restaurant, eso significaba un poco más de dinero y un poco menos de trabajo.

Con el tiempo dejé de vivir en el departamento con los otros amigos y conseguí, en el mismo lugar, una traila pequeña con dos recámaras, ya entonces tuve mi espacio propio, comencé a comprar cosas para amueblarla, una cama, un escritorio, una pequeña salita, algunas cosas de segunda, otras cosas nuevas, un escritorio, un estéreo, mejores ropas y calzado, un carrito, lo que no faltaba era el polvo blanco que un compañero siempre traía y que de vez en cuando yo compraba.

Con el tiempo me enteré que el Montoya les llevaba un sobre a dos personas: una empleada del bar y otro empleado del restaurant, cuando iba con este compañero al bar solamente le servían y le apuntaban el consumo, incluido el mío, debo confesar que a veces evitaba acompañar a este chavo porque me sentía incómodo por cómo nos trataban, igual me fui acostumbrando.

Cuando llegué a los estados unidos, alguien me dijo que podía ingresar mis documentos solicitando permiso para trabajar en el campo en el departamento de agricultura, lo hice, mientras esperaba conseguí este trabajo con estas buenas personas y terminé trabajando en su restaurant. Un día supe que habían agarrado al Montoya en su departamento, con un buen bonche de droga, y lo habían metido a la prisión del condado, para sorpresa de todos quienes lo conocían, salió en solo un par de días, casi de inmediato se corrió el rumor de que había hecho trato con los federales y que había que tener cuidado, los amigos se negaban a verlo y a venderle un “Bonchito” para seguir trabajando, entonces fue a verme, me platicó que le habían dado la espalda sus amigos y que yo le había respondido en momentos críticos, me pidió que fuera a ver a uno de ellos para que le vendiera unos gramos, fui, volví con la droga y comenzó a revenderla, sin embargo no se sentía confiado y me dejó todo para que se lo guardara mientras hacía el entrego, entonces cada que le pedían algo iba conmigo, tomaba lo que necesitaba y se iba a entregarlo, esto duró como dos semanas, después todo volvió a la normalidad, se llevó todo y el “guarura” que traía es el que cargaba la mercancía para la venta y el “pase del jefe”, para mi sorpresa, a la semana siguiente aparecí en la nómina, me llegaba el sobre junto con el de mi compañero, al principio no lo quise aceptar, pero vino El Montoya y me dijo que yo le había demostrado que era de ley con lo que le ayudé y que aunque no trabajara con él, si le hacía el favor de acompañarlo de vez en cuando y recibir el sobre, se sentiría bien, acepté y así, después de trabajar, me iba a bañar y arreglar a mi casa y en la noche me iba a acompañarlo a los bares que frecuentaba, era tan natural, iba no como trabajador sino como amigo, los clientes empezaron a respetarme como a él y llegó el día en que, con toda naturalidad, me dejó responsabilidades de ayudante y ese fue el principio de mi carrera.

El Montoya me invitó a su boda, para entonces ya nos conocíamos mejor y me invitó a su despedida de soltero, ya circulaba la versión (Después de dos o tres peleas ganadas en la cantina) de que era un buen peleador y creo que eso influyó para que me mantuviera a su lado. Sucedió que, ese día, estábamos en la despedida de soltero y llegaron unos policías, sacaron a todos y solo nos dejaron a cuatro invitados para multarnos porque supuestamente nos vieron darle el trago a la bebida que teníamos, los demás para afuera, cuando nos hacían la multa, uno de los policías que se había sentado en un sofá, encontró debajo una bolsa con droga, la levantó y le dijo al jefe: “mira lo que me encontré” el jefe enojado nos revisó y encontró un sobrecito muy cerca de mí, entonces me dijo mira, se te cayó, como lo negué, me culpo de la propiedad de la bolsa grande, así llegué a la prisión del condado, no les duró mucho el gusto, antes de que me uniformaran ya estaba la orden de liberación con fianza, salí como a las nueve de la noche y afuera me esperaban El Montoya y sus dos guaruras para llevarme a festejar.

Seguí trabajando en mis dos vidas, entonces llegó la hora del juicio, El Montoya me puso un abogado que sabía lo que hacía, el juez no encontró evidencias de que fuera culpable y me propuso un trato, si me declaraba culpable, hacía trabajo de labor comunitaria durante trescientas horas, pasaba un curso de alcoholismo, hacía la educación básica en escuela nocturna y no incurría en ningún delito durante un año, además de someterme a un análisis de dopaje cada mes, el propio departamento de justicia me recomendaría para que aceptaran mi permiso de trabajo, cumplí con todo, cuando pasó el año y quedé en libertad definitiva, el propio juez me dijo que era un ciudadano excepcional y cumplirían lo prometido.

Solo transcurrieron dos meses más y un día me llegó un citatorio del departamento de inmigración, debía cumplir mi trabajo en el campo, durante tres meses por año, durante tres años. Cuando llegó el tiempo de trabajar, me tuve que ir al norte, trabajando en el campo, como una especie de terapia, olvidé un poco el consumo de drogas y era mucho más esporádico, un largo año en que no faltó el trabajo, las papas, el melón, el pepino, la cebolla, el campo, en comunión con el trabajo ennoblecen el espíritu y el cuerpo. Tuve que volver, cuando me citaron en la oficina de inmigración, acudí con un poco de temor, infundado, puesto que era para informarme que había cumplido con el trabajo solicitado y dentro de los dos meses siguientes acudiera a recoger mi visa definitiva, no podía pedir más, mi suerte había sido buena, pronto mi estatus sería legal.

…En Comala comprendí /Que al lugar donde has sido feliz /No debieras tratar de volver… cantaba Joaquín mientras acompañaba mi tiempo de nostalgia arriba del autobús que me devolvía a mi tierra de vacaciones, entonces decidí visitar a mis amigos de la ciudad más recientemente abandonada, solo serían unos pocos días, visité el bar, platiqué con algunos conocidos, había un puesto vacante en mi antiguo trabajo, solo será un tiempo, me dije, acepté trabajar ahí otra vez, pero ahora legalmente.

Antiguos amigos significa arraigados vicios, con el tiempo, con el sobre de raya de El Montoya, me parecía ridículo el sueldo que ganaba en el restaurant, decidí dejar el trabajo y vivir solo del otro sueldo. Pronto me pareció poco, me gustaban las mujeres y con el propio consumo exigiéndome más dinero cada vez, llegó la oportunidad de separarme de El Montoya. Un viejo llamado Gabriel que traficaba hierba hacia el norte me propuso acercarme a los grandes, su pretexto, que yo era mejor que El Montoya para tratar a sus clientes, el asunto es que a veces no traía dinero y El Montoya no le quería fiar, cuando decidí separarme, el viejo me llevó con un conocido suyo que, con su aval, me proporcionó un buen kilo de droga que me comprometí a pagar en un mes, para la sorpresa de todos, en una semana y media ya tenía el pago, el viejo me miró y me dijo que cuando quisiera le hablara y hacíamos negocios otra vez, me prometió un buen precio. Quedamos de acuerdo y el viejo, satisfecho, me hizo su amigo de confianza y me comenzó a dar viajes para el norte, yo iba a una ciudad al norte del país, compraba un carro, lo llevaba a un taller y lo recogía en unas tres horas, regresaba a la ciudad, se lo entregaba, al otro día iba por el carro, me quedaba con él y me pagaba cinco mil dólares, era un negocio fácil de tres días.

En poco tiempo ya tenía una casa grande, mucha ropa, buen calzado, carros, joyas, empleados y muchos, muchos amigos. En la vorágine de excesos que era mi vida, comenzó la paranoia, sentía que era feliz, pero me lo querían quitar todos, la desconfianza me alejó de muchos verdaderos amigos, los otros se fueron pronto y solo quedaron los intereses, al viejo Gabriel, que siempre fue un gran amigo, lo asesinaron por un lío de faldas, ya no tenía mucho que defender cuando vinieron por mí, mi familia guardaba algún dinero que les mandé pero era una familia buena que se afrentaba de lo que yo era y siempre me quedó el orgullo de que yo solo era yo, nadie más.

En el medio sueño de mi borrachera escuché un gran estruendo, los policías tiraron la puerta con un pesado tubo, me encontraron durmiendo, siempre, desde hacía un tiempo, dormía con la pistola a un lado, a la mano, patearon la puerta de mi habitación, vi dos caras que preguntaron algo, yo pensé que era una broma, entonces estiré la mano y pensé, ya verás cabrón, cuando sentí el primer golpe de proyectil de arma de fuego, quise responder pero solo un estertor brotó de mi boca y un espasmo sacudió mi mano, los disparos dieron en la pared, los míos, los de ellos, la mayoría en el blanco, eso no fue circunstancial como mi vida, ellos sabían a lo que iban, yo no.

¿No es un poco inverosímil esta vida? Supongo que ya no habrá testigos de esto y cuando tú lo leas, por alguna extraña casualidad ¿La creerías? No lo creo.

