El Cartón.

UN GOBERNADOR QUE ESCUCHA.

Por Jaime Luis Soto.

Muy interesante el video que circuló en las redes sociales este fin de semana donde el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA pone en su lugar a GONZALO HERNANDEZ FLORES quien esta terco en seguir siendo un cacique hacia el interior de la UAT.

Muy interesante porque en las imágenes se puede apreciar que a CABEZA DE VACA no le gusta que lo hagan perder el tiempo con necedades.

Queda claro que a GONZALITO si se le está escuchando, a través de la Secretaría General de Gobierno, como bien se lo dijo el Gobernador.

Pero la terquedad de GONZALITO de plano ya rebasó los límites del buen comportamiento. Este señor tal parece que no entiende razones.

Seguramente con lo que le acaba de decir el Gobernador, el excacique de Trabajo Social por fin va a entender que lo mejor es privilegiar el dialogo que tratar de imponer sus caprichos personales.

Incluso, CABEZA DE VACA le dijo que el Secretario General de Gobierno, CESAR VERASTEGUI lo va a volver a atender para que sigan dialogando.

El Gobernador está mostrando paciencia y tolerancia lo que demuestra que ha madurado, y mucho, como político y persona.

Y si aun así GONZALITO sigue con sus necedades pues entonces corre el riesgo de que se quede hablando solo en el desierto.

Sin lugar a dudas, el Gobernador siempre se ha mostrado abierto al dialogo y al buen entendimiento, lo hemos visto cuando dialoga espontáneamente con los tamaulipecos y de inmediato gira instrucciones para que se les atienda en sus peticiones.

Y eso es digno de aplaudirse pues recordemos que el anterior Gobernador –EGIDIO- no escuchaba a nadie y prefería encerrarse a piedra y lodo en sus oficinas a masticar sus complejos, odios, amarguras y traumas.

Hoy, CABEZA DE VACA impone su estilo que es el de escuchar sobretodo a las personas más necesitadas para tenderles la mano y hacerles saber que no están solos en estos difíciles tiempos económicos.

Bien por el Gobernador…

Mientras que en Ciudad Victoria, ayer concluyó el Carnaval que fue un rotundo éxito. La gente se divirtió a lo grande y, según pudimos constatar, los niños son los que más disfrutaron de los espectáculos.

Fueron tres días de sana alegría que dejaron un muy sabor de boca entre los victorenses y que demuestra que el alcalde OSCAR ALMARAZ se preocupa por que las familias que viven en la capital de Estado tenga momentos de relax y sano esparcimiento.

En resumidas cuentas, este fin de semana el Carnaval nos trajo mucha diversión y algo muy importante, permitió que los victorenses en familia se divirtieran a lo grande.

En otros temas, el Director del Hospital General de Victoria, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI aclaró que no hay despido de personal en el nosocomio, todo lo contrario, buscan contratar más especialistas para la atención de la mujer.

XICO anda ahorita muy metido en su chamba, pero hay quienes pronostican que nomás arrancando el proceso electoral del 2018 levantarán la mano para participar otra vez en la elección para Presidente Municipal de Victoria.

Y todo indica que ahora sí se lanzara bajo las siglas del PAN partido que, of course, no desdeñará el capital político que ha conseguido el galeno y la mejor muestra fue la muy importante cantidad de votos que obtuvo el pasado 5 de junio del 2016.

Y eso que iba como candidato independiente…

En Matamoros, el alcalde JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, pese a su avanzada edad, sigue muy movido encabezando infinidad de actos para cuestiones publicitarias.

Remember que el buen CHUCHIN sueña con reelegirse sin embargo en el 2018 pudiera tener rivales de mucho peso pues en el PAN hay dos fuertes prospectos para la alcaldía matamorense.

Uno de ellos es el actual Presidente del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ.

El otro es el Secretario de Educación, HECTOR ESCOBAR SALAZAR quien le está echando muchísimas ganas en su encomienda para elevar la calidad educativa en el Estado.

Y en sus tiempos libres, el joven funcionario aprovecha para hacer presencia en Matamoros donde está cosechando muchas simpatías.

De los más jóvenes en el Gabinete estatal, HECTOR ESCOBAR ha sabido dirigir con éxito la Secretaría de Educación y de hecho ya anunció un importante Plan para reforzar los programas que sí están funcionando para que los niños y jóvenes alumnos, así como los maestros, tengan mejores herramientas en el proceso educativo.

Ya para concluir, el viernes pasado tomó protesta como nuevo Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Victoria, el empresario LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ.

Al hacer uso de la palabra, el nuevo dirigente de la CMIC planteó la necesidad de un dialogo con el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA para hacer frente a los retos que se avecinan con el propósito de coadyuvar en equipo por la grandeza de Tamaulipas.

En dicha toma de protesta, asistieron importantes personalidades tanto del ámbito político como del empresarial y social.

