EL CARTÓN

GENEROSA APORTACIÓN.

Por Jaime Luis Soto.

Cuando VICENTE FOX fue Presidente de la Republica, la vox populi decía que quien en verdad ejercía el poder era su esposa MARTA SAHAGUN. Incluso hay quienes juran que quiso perpetuarse en el poder y soñó con ser la candidata del PAN para relevar a su marido.

Pudiera decirse que si bien en México oficialmente nunca ha habido una mujer al frente de la Presidencia de la Republica, MARTITA –como le decían sus amigochas- se convirtió en el poder detrás del trono.

Es decir, en teoría CHENTE era el Presidente y en la práctica su consorte la que mandaba.

Innumerables fueron los escándalos que protagonizaron en ese sexenio MARTA y CHENTE, embriagados de poder, mareados por ser la primera pareja presidencial que llegaba a Los Pinos bajo las siglas del PAN.

Este martes, ya sin el poder en sus manos, MARTITA reapareció muy campante en Tampico invitada por la alcaldesa MAGDALENA PERAZA para que impartiera una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy miércoles.

SAHAGUN aseguró que su incursión en la política concluyó una vez que su marido dejó de ser el Presidente de la Republica.

Of course, porque las circunstancias así se dieron pero todo mundo se dio cuenta que intentó seguir disfrutando las mieles del poder. No lo logró.

Dijo que hoy vive muy feliz en su rancho al lado de su marido.

Y cuando los reporteros le preguntaron sobre las aspiraciones de MARGARITA ESTHER ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, simplemente expresó que sería una muy buena candidata pero no soltó prenda respecto a que si la apoyaría o no en su proyecto del 2018.

¿Fue MARTA SAHAGUN una mujer exitosa en el ámbito político…?

La respuesta la tendrá cada mexicano pero de lo que no cabe duda es que fue muy astuta cuando su marido ejerció el poder presidencial.

Demasiada astuta…

Cambiando de tema, el Contralor del Estado, MARIO SORIA LANDEROS volvió a ser noticia cuando informó que hay la sospecha de que exfuncionarios se quedaron con vehículos oficiales adquiriéndolos presuntamente a precios muy por debajo de lo que en verdad valían.

Aunque aclaró que no hay pruebas contundentes, aceptó que ha escuchado de supuestas compraventas de unidades automotrices que pertenecían al erario estatal y cuyos adquirientes pudieron ser altos funcionarios del anterior gobierno.

Por lo pronto, el Contralor aseguró que están muy pendientes sobre la desincorporación de una flotilla de vehículos oficiales que habrán de ser puestos en venta

como así lo dio a conocer la semana pasada el Secretario de Administración, JESUS NADER.

En noticias más amables, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA firmó un convenio con la señora CATALINA MENDOZA ARREDONDO presidenta de la Congregación Mariana Trinitaria que destinará a Tamaulipas 250 millones de pesos para combatir el rezago social.

Por supuesto que se trata de una respetable cantidad de dinero y que servirá para ayudar a las familias que más lo necesiten.

CABEZA DE VACA agradeció la generosa aportación de la Congregación y dijo que el recurso será debidamente aplicado en programas de salud, vivienda y seguridad alimentaria.

Es importante destacar que los tamaulipecos que viven en condiciones humildes serán los más beneficiados con este tipo de aportaciones de asociaciones altruistas.

Y con motivo del Día de la Mujer, hoy en el Polyforum de Victoria disertará una conferencia motivacional la licenciada ADRIANA IRENE MACIAS HERNANDEZ.

Invitada por el Instituto de la Mujer Tamaulipeca (IMT), MACIAS hablará sobre los retos que ha enfrentado y los éxitos que ha logrado en su vida.

Y es que la vida de ADRIANA es digna de respeto y admiración pues nació sin brazos pero eso no le impidió alcanzar sus metas y sueños. Es una exitosa escritora, conferencista y madre de familia.

Bien por el IMT por traer a la capital tamaulipeca a una mujer que es todo un ejemplo de superación.

En otro asunto, de veras que preocupa el incremento de accidentes vehiculares causados por personas que cuando van al volante utilizan el teléfono celular.

Aunque a nivel federal ya se legisló para que este tipo de comportamientos se castigue hasta con tres años de cárcel, falta adecuar las leyes locales.

Para no ir muy lejos, aquí en Victoria, el Secretario del Ayuntamiento JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ dijo que se busca crear conciencia entre los automovilistas para que dejen a un lado la costumbre de manejar y usar el celular a la vez.

Incluso, adelantó que el Cabildo victorense aprobaría sanciones muy severas que pudieran ser desde multas hasta arrestos.

Y es que prácticamente todos los días se conocen de accidentes vehiculares ocasionados por cafres que mientras manejan van hablando por celular o texteando a sabiendas de que eso representa un peligro.

Para concluir, hay quienes ven en el actual Secretario de Educación HECTOR ESCOBAR SALAZAR como posible candidato del PAN a la alcaldía de Matamoros en el 2018.

Pese a su juventud, HECTOR ha sabido conducir la SET hacia una mejor calidad educativa y se ha ganado a pulso el reconocimiento de las maestras y los maestros de Tamaulipas.

ESCOBAR SALAZAR está concentrado en su responsabilidad como Secretario de Educación. Pero de que sería un excelente candidato a la alcaldía

matamorense el próximo año de eso no cabe la menor duda.

