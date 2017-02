El Ejercito Mexicano Seguirá siendo fiel a La Patri: Leal Guerra



De la Redacción

El Ejército Mexicano con sus ideales vigentes de salvaguarda de la soberanía nacional, independencia e integridad de los mexicanos a 104 años de su instauración, refrendo este día su amor y lealtad a la nación, al mandato constitucional y los objetivos de igualdad libertad justicia y progreso que perfilan.

Lo anterior trascendió el marco de la ceremonia de conmemoración del Día del ejército mexicano, instaurado por el general Carranza luego del sacrifico del Madero y realizada por el gobierno municipal en la explanada de la plaza principal, encabezada por el alcalde Juan Francisco Leal Guerra acompañado de los mandos militares, federales funcionarios y miembros del cabildo, entre otros.

El capitán segundo de infantería Bernabé Almazán Solórzano perteneciente al 13avo batallón de infantería al exponer a los asistentes el discurso oficial, destacó que el ejército mexicano responde a la nación en el proyecto de cambio y de desarrollo, refrendado que su espíritu social, su organización y esfuerzo están encaminados a cumplir con la realidad que vive el país.

Agregó que el ejército responde a la exigencia nacional en su proyección cambio y desarrollo, actualizándose, preparándose y amalgamando sus principios y estructura en concordancia con la realidad de cada época, fortaleciendo día a día su moral y disciplina con el adiestramiento y educación.

Refrendo que seguirán cumpliendo y defendiendo la trasparencia y rendición de cuentas, el respeto a la ley y a los derechos humanos así como a la imagen institucional, la pasión, dijo, les permitirá cumplirle a la patria y a los mexicanos

Finalmente destacó que la trasformación del país trae consigo nuevos desafíos y que solo con el trabajo conjunto podaran encararlos exitosamente, porque, remarcó, que no hay tarea pequeña cuando se trata de servir y dar todo por México, para que la población se desarrolle a plenitud en un ambiente de confianza.

En esta conmemoración acompañaron a Leal Guerra el representante del general brigadier diplomado del estado mayor Gerardo Medina Sánchez comandante del mando especial Mante al frente de la zona de acción sur, el general brigadier diplomado del estado mayor José Francisco Moreno Barrera, sub jefe del estado mayor del mando especial, así como, el representante del coronel de infantería Alberto Román González, comandante del 13 batallón de infantería en Mante, el teniente coronel de infantería Miguel Ceja Espinosa, segundo comandante y jefe del grupo de comando del 13 batallón de infantería y el Inspector jefe dela policía federal Jesús Humberto Torrecillas Quintero, con quienes al final del acto cívico le acompañaron al pase de revista.

En entrevista Leal Guerra reconoció la tarea de servicio, de defensa de la nación que realiza el ejército mexicano, así como su contribución para alcanzar la paz y estabilidad nacional aspectos esenciales para lograr mejores condiciones de vida.

Calificó de invaluable el gran servicio que prestan en los momentos de crisis dando auxilio para salvar vidas aun a costa de las suyas, su pasión de servicio y de lealtad dijo, no solo les enorgullece a ellos sino a todos los mexicanos.

Me gusta: Me gusta Cargando...