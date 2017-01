EN EXPRESIONES

Por Israel Resendiz

A paso firme y con mucho trabajo a su

favor sigue avanzando Mateo Vázquez.

A paso firme y un trabajo continuo que está dando mucho de qué hablar en cuando a la atención no solamente a los ejidos cañeros, sino también a la zona temporalera del municipio de El Mante, sigue avanzando quien continua ostentando la presidencia de la asociación de usuarios del distrito de riego 002 MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS quien de manera inquieta continua trabajando de cerca con la ciudadanía en atención a asuntos que tienen que ver con el servir a la comunidad, Mateo como integrante distinguido de la asociación Todos Unidos por un nuevo Mante, ha sabido guiar el potencial que todos quienes forman parte de esa agrupación tienen para ayudar a la ciudadanía, y aunque hoy en día no es quien dirige a ese grupo, forma parte importante y fundamental de un trabajo que sigue mostrando que la comunidad requiere de ayuda, junto con JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ actual presidente de esta agrupación, han sabido conjuntar esfuerzos, delegar responsabilidades y no dejarse llevar por ambiciones ni arrebatos de poder, pues saben lo que a los mantenses les conviene y necesitan en cuestión de la ayuda que esta agrupación dentro de sus posibilidades ha podido brindar, Vázquez Ontiveros, pieza importante dentro del Partido Acción Nacional y principal generador del triunfo reciente del diputado local CLENMENTE GOMEZ JIMENEZ y del ahora presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, ambos integrantes dela misma agrupación, sigue siendo muy querido por esa comunidad que cifro en aquel entonces la esperanza de un cambio que junto con ellos logro hacerlo posible, y hoy en día continua trabajando diariamente de cerca con la .ciudadanía………………………HASTA LA PROXIMA.

