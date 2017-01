ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- El alcalde JFLG, ejemplo en pago de impuesto predial. *.- Además inicio, programa “Gana pagando tu predial”.

El presidente municipal de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra; el pasado lunes 2 del presente mes y año, puso el ejemplo en cuanto hace al pago del impuesto predial; a sus conciudadanos.

Juan Francisco Leal Guerra, como todo un buen ciudadano, acudió a solicitar el costo del adeudo del impuesto predial y efectuó el pago y mostro a los medios de Comunicación Social, el recibo.

Durante su estancia en las remodeladas oficinas del Predial y Catastro de la Presidencia Municipal, el alcalde pidió a los contribuyentes a realizar el pago del impuesto predial del 2017.

Además exhorto a la población en general a realizar el pago en forma oportuna y obtener beneficios del programa de estímulos para contribuyentes del impuesto predial “Gana pagando tu predial”.

Los beneficios del programa, consisten si paga en Enero se efectuará un descuento de 15% menos, si es en febrero un 12% menos, en caso de efectuarlo en marzo un 8% menos, y si el pago es en abril será un 6% menos.

También dio a conocer otros beneficios, estos dirigidos a los jubilados y pensionados, como adultos mayores de 70 años o más, personas con alguna discapacidad, que obtendrán en su pago puntual, un descuento del 50%.

Como parte de esta actividad, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; deseo a sus conciudadanos presentes en la oficina del Predial y Catastro, los mejores deseos para este año que se inicia y que contaran con su apoyo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que además del buen ejemplo como ciudadano, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; informó sobre beneficios que los contribuyentes deben de conocer y aprovechar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Luego de varios días de vacaciones y una salida urgente la noche del pasado lunes a la H. Matamoros y regresar la tarde de este día, reiniciamos nuestras actividades periodísticas, deseando lo mejor para este 2017, a nuestros lectores….. Con motivo de la pasada Navidad, el que tuvo bastante actividad llevando momentos de alegría y felicidad a menores de edad de los distintos lugares y sectores de nuestro municipio, fue el ex – regidor y líder del Partido del Trabajo, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; quién dijo a un servidor, sentirse satisfecho con la actividad desarrollada en beneficio de las personas más desprotegidas….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que varias fueron las familias enlutadas durante el periodo vacacional del pasado fin de año y entre ellas, la Familia GUZMÁN ROJAS; pues como es del conocimiento público, en un accidente automovilístico falleció la ex – presidenta del Sistema DIF Municipal, la señora MARGARITA ROJAS DE GUZMÁN, esposa del ex – alcalde de El Mante UBALDO GUZMÁN QUINTERO; al que desde este espacio enviamos nuevamente nuestro más sentido pésame y los deseos de una pronta recuperación por tan irreparable pérdida….. El pasado fin de año, el tema de la quinsañera de RUBÍ así como el anunciado “gasolinazo”, acapararon la atención nacional y en el primero de los casos, a nivel internacional y en cuanto al segundo, aumentaron críticas para el gobierno federal priista encabezado por ENRIQUE PEÑA NIETO….. En más del pasado fin de año, hay quienes dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, pues nos llegó información que con eso de la entrega de piernas de cerdo enviadas por el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; alguien aprovecho la ocasión para causar confusión entre habitantes algunas colonias de la cabecera municipal, principalmente entre mujeres; que luego de conocer que se estaban entregando despensas, fueron a preguntar que si ya habían llegado, obteniendo como respuesta, que solo eran para quienes participaron en la campaña del PAN….. En cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que durante el primer periodo ordinario, los Diputados Locales integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, aprobaron acciones en materia tributaria y presupuestal, de salud, educación y en favor de mujeres y adultos mayores y además también se comprometieron con el cambio y la transformación del Estado, tal como lo manifestó el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en el arranque de este año de trabajo parlamentario, en su rendición de protesta en el Poder Legislativo….. Con relación a lo expuesto, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, resaltó que durante el periodo ordinario de sesiones, concluido el pasado 15 de diciembre, destaca la aprobación del paquete fiscal de Tamaulipas, las Leyes de Ingresos Municipales y las tablas de valores catastrales, así como reformas en los rubros de salud, educación y otros de igual relevancia….. Entre otra información dada a conocer, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; menciono que se aprobó un exhorto a los 43 Ayuntamientos del Estado, para que fortalezcan las acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, esto como parte de una campaña permanente que contribuya a generar conciencia y además informó que el segundo periodo ordinario de sesiones, inicia el 15 de enero del 2017, con la sesión solemne, donde se prevé contar con la presencia del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el representante del Poder Judicial….. Antes de seguir adelante, enviamos una calurosa felicitación a los amigos y amigas Comunicadores Sociales, con motivo que este miércoles 4 de Enero del 2017, se celebra el “Día del Periodista”….. Desde luego que también por tal motivo, agradecemos al ciudadano presidente municipal de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la invitación que nos hizo llegar para asistir a la celebración del “Día del Periodista”, que se llevara a cabo a partir de las 8:30 AM, en el Salón Los Vitrales del Hotel JJ INN….. Tomando en cuento informes que nos hicieron llegar, con motivo de celebrarse el “Día del Periodista”, los integrantes de la organización Todos Unidos por un Nuevo Mante, que preside el también líder cañero de la CNPR, JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ; ofrecerá un convivio en conocido restaurante el cual también está ubicado por el Boulevard “Enrique Cárdenas González” al poniente de la Ciudad, a las 14:00 horas….. Regresando con información del Congreso del Estado, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; dio a conocer que la publicación del decreto del Gobierno del Estado de Tamaulipas donde se anuncian subsidios en el pago de derechos vehiculares, mejor conocido como tenencia, se cumple el compromiso con los Tamaulipecos de hacer un esquema con más beneficios e incentivos….. Sobre el tema, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; expresó que este decreto destaca las bondades que se mencionaron desde que el ejecutivo del Estado presentó el paquete fiscal ante el Poder Legislativo, donde más de 155 mil familias no pagarán tenencia en el 2017 e hizo hincapié, que este esquema de descuentos beneficia a todos ya que toma el valor depreciado del vehículo para hacer el cálculo de los impuestos además de disminuir de 10 a 5 años, el tiempo en que se debe cumplir con esta responsabilidad fiscal…. Con relación a los detalles, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; dijo que mediante el acuerdo gubernamental publicado los vehículos año 2011 y anteriores están exentos de pago y solamente pagarán tenencia los vehículos de personas físicas y morales con fines de lucro con valor depreciado superior a los 250 mil pesos de los modelos 2012 al 2017….. Además informó que las personas físicas o morales con actividad empresarial y morales con fines de lucro y con unidades menores a 250 mil pesos solo pagaran tenencia sobre los años 2012 al 2017, pero sobre valor comercial depreciado y que antes solo se subsidiaba a los vehículos de las personas físicas y morales sin fines de lucro con valor factura menor a 250 mil pesos y el pago era por 10 años….. El Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, dio a conocer que quienes están al corriente de sus pagos podrán obtener un subsidio del 30 por ciento en 2017, mientras que las personas que paguen tenencia y que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tendrán un 20 por ciento de descuento en los años 2012 al 2016 y finalmente destaco sobre el acuerdo gubernamental que son más las familias beneficiadas y los estímulos contribuirán a que sean mayor el número de los contribuyentes que cumplan con estas obligaciones….. En cuestiones de última hora, manifestamos que nos llegó información en el sentido, que con motivo de la pasada Navidad y Fin de Año, el ex – gobernador del estado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, envió un presente a 15 mantenses y de los cuales, tres no aceptaron el obsequió ya que traía como mensaje, “pronto nos veremos”.

