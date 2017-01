ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Ayuntamientos de Mante y Xico, festejan a periodistas.

*.- TUNM y Comunicadores, celebran “Día del Periodista”.

Los Ayuntamientos de El Mante y Xicoténcatl, que presiden Juan Francisco Leal Guerra y Vicente Verastegui Ostos, respectivamente; la mañana de este miércoles festejaron a los periodistas.

En el caso de El Mante, previo al festejo celebrado en el Salón los Vitrales del Hotel JJ INN, un grupo de periodistas acompañaron al alcalde Juan Francisco Leal Guerra, a la misa en la Iglesia de Guadalupe.

En el festejo el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, envió un emotivo mensaje mediante el cual reconoció la labor que realizan los periodistas y de los que dijo, son un puente entre el gobierno municipal y ciudadanía.

Los exhorto a dar lo mejor en su quehacer cotidiano, pues a casi cien días de su gobierno han estado siempre presentes informando a la ciudad y municipio de lo más relevante en el acontecer noticioso.

Como parte del festejo con motivo de celebrarse el “Día del Periodista”, el alcalde Juan Francisco leal Guerra; ofreció un almuerzo, rifa de regalos, como vales de gasolina y premios en efectivo.

En esto último, participaron el Secretario del Ayuntamiento Luis Gerardo Cruz Ramos así como del Director de Bienestar Social en el municipio Arq. Noé Ramos Ferretiz, el Tesorero Lic. Carlos Abraham Hernández Robles.

Fueron parte de la “vaquita” para apoyar a los periodistas en su “Día”, el Gerente de la COMAPA Juan Manuel Saldívar Rodríguez y Enrique Aregullin Martínez, que es Secretario del alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

Al término del evento, un nutrido grupo de comunicadores sociales (58) de los más de 80, nos trasladamos al municipio de Xicoténcatl, en donde el alcalde Vicente Verastegui Ostos también ofreció un convivio.

En este lugar, en donde el alcalde Vicente Verastegui Ostos tuvo un digno representante en la persona del profesor Marcos Domínguez Fonseca de Comunicación Social, hubo almuerzo, rifa de regalos y sobres.

Es justo manifestar que el convivio ofrecido en el municipio de Xicoténcatl a los comunicadores sociales por el “Día del Periodista”, también fue por parte de la presidenta del DIF, señora Nohemí González de Verastegui.

Como parte de los festejos del “Día del Periodista”, en esta Ciudad integrantes de la organización “Todos Unidos por un Nuevo Mante” que preside Juan Manuel Torres Rodríguez; ofrecieron un convivio y premios en efectivo.

Antes, Juan Manuel Torres Rodríguez; envío un mensaje en el que reconoció la labor de los comunicadores sociales y agradeció su presencia en el convivio, del que dijo que era ofrecido de todo “corazón”.

Participaron en el convivio en los premios a los periodistas, Guillermo Hernández y Carlos Alberto Ugalde, Secretario y Tesorero, respectivamente de “Todos Unidos por un Nuevo Mante”.

También estuvo presente el organizador del festejo, el ex – presidente de dicha organización, Mateo Vázquez Ontiveros así como otros integrantes de “Todos Unidos por un Nuevo Mante”, que preside Juan Manuel Torres Rodríguez.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en los festejos por el “Día del Periodista”, se dejó observar la voluntad política, económica y social de organizadores, por lo que desde este espacio va nuestro agradecimiento.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más información generada durante la celebración del “Día del Periodista”, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; anunció que el día 24 del presente mes y año, se llevaran a cabo en esta en el Gran Salón Hobby de esta Ciudad, las mesas de trabajo para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017, esto de acuerdo al diálogo sostenido en recientes fechas con el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. Por su parte el presidente de Todos Unidos por un Nuevo Mante, JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ; dio a conocer que el próximo sábado 7 de Enero, en los terrenos de la Feria ofrecerán un festejo a los niños con motivo de la celebración del “Día de los Santos Reyes”, el día 6 del mismo mes y año…… JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ, en entrevista dijo que esto es con la finalidad de llevar momentos de alegría y felicidad a los menores, ya que además de piñatas y rifa de regalos, también se entregaran bolsitas de golosinas….. Como parte de la entrevista, JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ; expresó que la organización Todos Unidos por un Nuevo Mante, también desea poner su granito de arena y poder llegar mediante el festejo a los sectores más vulnerables y en donde los niños esperan siempre un juguete y una bolsa de golosinas, algo que en realidad los hace muy felices….. En información del Congreso del Estado, tenemos que para este jueves 5 del presente mes y año, se tiene en programa efectuar la ceremonia de Honores y a las 11:00 horas, dar inicio a la Sesión Permanente; de acuerdo a la Agenda de Actividades Legislativas, previamente establecidas….. Ese miércoles, en voz del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Mante, JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR; será en unos días más cuanto el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, dé a conocer las obras a realizar en el presente año ya que en estas fechas se encuentran en trabajo de supervisión de las áreas indicadas….. En caso de resultar cierto lo manifestado en su momento por la ex – presidenta municipal de Xicoténcatl, MARIELA LÓPEZ SOSA que en estas fechas se desempeña como Directora del Registro Civil en Tamaulipas, será en el transcurso del presente mes y año, cuando se registren cambios en las oficialías primera, segunda y tercera del registro civil en este municipio y de las que son titulares ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO y FANNY RODRÍGUEZ DE SAADE de base en esta Ciudad, como GUADALUPE JUÁREZ GALICIA; ubicada en el Poblado Los Aztecas que está en la llamada zona temporalera….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que el cambio de presidente del Comité Municipal Agrario de este municipio está todavía en veremos, pues todo parece indicar que no se han puesto de acuerdo para nombrar al sucesor del ex – regidor MANUEL MORALES BETANCOURT, el cual como es del conocimiento público ya presentó su renuncia y al que por cierto observamos en el festejo a los Comunicadores Sociales con motivo del “Día del Periodista”, ofrecido por la organización Todos Unidos por un Nuevo Mante, misma que es presidida por JUAN MANUEL TORRES MAYORGA….. Regresando con comentarios sobre las obras que pronto habrán de ser iniciadas por el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, ojala que varias de ellas, tengan que ver con la pavimentación de algunas calles de la Ciudad y las cuales a decir verdad, se encuentran muy deterioradas en parte por la mala construcción de las mismas y en otras, por las constantes lluvias que se han estado dejando sentir ….. En cuestiones personales y periodísticas, desde muy temprana hora de este miércoles en que se celebra el “Día del Periodista”, recibimos la Felicitación por parte de uno de nuestro hijo VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GALLEGOS y más tarde de algunas amigas y amigos, como es el caso del ex – diputado Local HOMERO RESÉNDIZ RAMOS sí como del ex – gerente de COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), JULIO PORTALES MARTÍNEZ….. El recién nombrado Coordinador Regional de Protección Civil de base en esta Ciudad, ENRIQUE MURILLO; anuncio posibles bajas de temperatura para este fin de semana, por lo que lanzo la recomendación para protegerse del frío, principalmente los menores y personas adultas, a fin de evitar enfermedades respiratorias que puedan complicar el estado de salud de los habitantes de este municipio y la región….. Para ser su primer convivio con representantes de los diversos medios de Comunicación Social de manera global, manifestamos que el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA estuvo bien y personalmente entrego todos los premios que se rifaron al termino del almuerzo….. Por cierto que a los que observamos muy activos, fue al personal del área de Comunicación Social y en donde esta como encargado el joven JESÚS AQUINO REQUENA pero además el Secretario Particular del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y que es ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...