ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Narcisa Cepeda, es la encargada de la CNC – Mante. *.- Recibió la encomienda, del líder estatal Tino Sáenz.

Con justificada razón la ex – regidora de afiliación priista, Narcisa Cepeda Hernández; anda sumamente contenta ya que por fin será la dirigente del Comité Municipal Agrario en este municipio.

Como es conocido, en más de una ocasión; la ex – regidora Narcisa Cepeda Hernández, ha levantado la voz y la mano, para dar a conocer que quiere ser la dirigente campesina en El Mante.

Mas sin embargo, por diversos motivos la ex – regidora Narcisa Cepeda Hernández; nunca había podido asumir la representación de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en este lugar.

En esta ocasión sin buscarla tanto y después de varios intentos, la ex – regidora Narcisa Cepeda Hernández; recibió la encomienda del líder estatal agrario, Florentino Aarón Sáenz Cobos.

La ex – regidora Narcisa Cepeda Hernández, a partir de la fecha; es encargada del Comité Municipal Agrario adherido a la CNC en El Mante, por fin se convirtió su deseo por espacio de unos meses.

Ayer en breve diálogo sostenido en conocida Refresquería, nos comentó la encomienda y enseguida, expresó “lo malo es que para eso se necesita dinero pero bueno, haremos las gestiones correspondientes”.

La ahora ex – regidora Narcisa Cepeda Hernández, acaba de regresar del evento del 102 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, que se celebró en Veracruz el pasado 6 de Enero del 2017.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que por un lado, Narcisa Cepeda Hernández cumple uno de sus sueños y por el otro, le dará a vida a una organización que dejo “muerta” el ex – regidor Manuel Morales.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Antes de iniciar en forma estos comentarios, enviamos un afectuoso al buen amigo C.P. JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ, ya que tuvimos conocimiento que ya se encuentra en casa, luego de permanecer hospitalizado por varios días, debido a una enfermedad, que como él dice, le pego con todo….. Por favor no lo transmita pero hasta nuestra redacción, llego información en el sentido, que la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, LUPITA ACEVEDO DÍAZ; desde muy temprana hora, se trasladó a Ciudad Victoria por cuestiones partidistas….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que también a nuestra redacción nos llegó información, en el sentido que integrantes del grupo “Todos Unidos por un Nuevo Mante” que preside el también líder cañero, JUAN MANUEL TORRES RODRÍGUEZ; sostuvieron una reunión en el domicilio particular de “PEPE” MARTÍNEZ, un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social; que suena fuerte para ser el Jefe de la Oficina fiscal del Estado que dejara vacante, el ex – regidor de afiliación priista, JOAQUÍN TREVIÑO ARIZMENDI….. Tal y como lo dio a conocer en entrevista con un servidor, el dirigente local del PT (Partido del Trabajo) JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; desde muy temprana hora se instaló en la plaza principal “Gral. Plutarco E. Calles”, a la altura de la Flama de la Unidad, para levantar firmas y juntar el Millón de firmas que deberán de ser presentadas por el Senador del referido instituto político, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA; en contra del IEPS y por supuesto que den llamado “gasolinazo”….. Al respecto, conocimos en voz del propio JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR al filo de las 2 de la tarde, que se obtenía una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, y que esto es muy gratificante para el Partido del Trabajo, que busca un beneficio para la ciudadanía en general, como es bajar el precio de la gasolina a 10 pesos y por supuesto que derogar el IEPS….. A medida que transcurren los días, son más los llamados priistas, que se suman a los deseos de ser el nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, el último de ellos MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, del que se recuerda que quiso ser gobernador del estado pero que en la consulta interna, perdió ante el ahora ex – jefe del ejecutivo estatal, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, del que se dice que es perseguido por la justicia….. Por cierto que son un gran número de priistas en el estado, los que le apuestan al proyecto político del actual Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral y ex – precandidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; el cual se encuentra moviendo como pez en el agua y en espera que la balanza se incline a su favor….. Claro que el que también tiene su “corazoncito” y ganado a pulso la dirigencia estatal del PRI, es el actual Diputado Federal y Coordinador de la bancada priista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, EDGARDO MEHELM SALINAS; al que desde este espacio le enviamos un afectuoso saludo….. Los descuentos propuestos por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y aprobados por integrantes del Cabildo en Sesión Ordinaria, en cuanto al pago del impuesto predial están dando buenos resultados y esto al grado que la mañana de este martes, observamos una gran fila por parte de los contribuyentes que desean ponerse al corriente y de paso, sacarse uno de los permios, entre ellos una unidad de fuerza motriz….. No solo en las colonias de la Ciudad, sino que también en comunidades de la zona temporalera y cañera, se deja escuchar de manera insistente el nombre de JULIO PORTALES MARTÍNEZ, para presidente del Comité Directivo Municipal del PRI; pues están considerando que es la persona idónea para ocupar dicho cargo partidista, ante la situación política, económica y social que se vive al interior del mencionado partido político….. Lo anterior nos hacer recordar, que del que ya no se sabe gran cosa; es del ex – candidato a la presidencia municipal por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y en estas fechas dirigente en el estado de Tamaulipas, del Partido Encuentro Social, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL….. En otras cuestiones, en realidad que tienen bastante razón, quienes comentan que la ausencia momentánea de actividades políticas del ahora ex – presidente municipal de El Mante, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN; es lo mejor pero no se descarta que se mantenga en contacto con varios de los que fueron sus cercanos colaboradores, para hacerse presente previo a los comicios electorales del 2018…. Para satisfacción de vecinos y comerciantes de la calle Canales y Zaragoza, y desde luego que principalmente para conductores de unidades de fuerza motriz, este martes al mediodía; el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, encabezo los trabajos de inicio de reparación de dicha arteria….. A unos meses de celebrada la elección para Gobernador del Estado, Presidente Municipal así como Diputado Local, allá por la llamada zona temporalera; siguen renegando por la llegada de la ex – diputada Local LUCIA NAVA SALVADOR al Cabildo de El Mante, de la que por cierto se asegura; que niega haber sido propuesto del sector campesino y que su llegada al referido cargo de elección popular, se la debe al ex – alcalde así como ex – diputado local por el distrito electoral con cabecera en El Mante, JAVIER VILLARREAL TERÁN; con razón se siente soñada….. En otra información, manifestamos que durante la semana pasada; tuvimos la oportunidad de observar el proyecto de lo que será el nuevo y muy moderno edificio del Mercado Municipal “Lic. Benito Juárez”, el cual pretende construir la presente administración municipal que encabeza como alcalde, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y que entre otras cuestiones, tendrá un estacionamiento para 40 vehículos de unidades de fuerza motriz y un aspecto completamente moderno, por lo que se espera para que tenga el impacto deseado; que el estacionamiento sea ocupado por quienes acudan al centro comercial y no por unidades de locatarios y empleados, como suele suceder en el área comercial del Mante….. Aunque usted no lo crea, pero uno de los jóvenes que se perfilan para ocupar la dirigencia local de la Red de Jóvenes por México que actualmente representa GERARDO PONCE PÉREZ; es JESÚS CASTILLO, quien en las buenas y las permanece trabajando y leal a las causas del PRI así como de la ciudadanía, por lo que desde este espacio va nuestra sincera felicitación….. Por si usted no lo recuerda, el joven JESÚS CASTILLO; por espacio de un buen tiempo formo parte del equipo de colaboradores del ahora ex – diputado local HOMERO RESÉNDIZ RAMOS e inclusive en diferentes ocasiones fue su representante personal, cumpliendo la encomienda con bastante satisfacción….. A pesar de tener sus días contados como Director del Conalep – Mante, el que no le afloja al trabajo que viene desarrollando desde hace unos años, es JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO; quién en uno de los recientes diálogos sostenidos, esta consiente que los cambios de tienen que dar y más cuando menos lo esperas, una cuestión normal en la función pública así como educativa, comento.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...