ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Encabezo alcalde, ceremonias del Gral. Pedro J. Méndez.

*.- Construirán 500 represas en la temporalera, Leal Guerra.

El alcalde de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra; encabezo la mañana y mediodía de este lunes, diversas ceremonias luctuosas, con motivo del 151 aniversario de la muerte del General Pedro José Méndez.

La primera ceremonia luctuosa, se inició con Honores a la Bandera Nacional en el Monumento a la misma, que está ubicado en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles” de esta Ciudad.

Enseguida el jefe de la comuna mantense, en compañía de síndicos y regidores, como funcionarios públicos; depósito una floral y monto guardia de honor, en la colonia Obrera No. 1.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, también asistió y deposito ofrenda floral y monto guardia de honor, en la escuela primaria General Pedro José Méndez, que está en la colonia Moderna.

En sus actividades oficiales de este lunes, Juan Francisco Leal Guerra; deposito ofrenda floral y monto guardia de honor en la escuela primaria Pedro José Méndez, del ejido Tantoyuquita de este municipio.

En dicha comunidad rural, en donde estuvo acompañado del alcalde de Xicoténcatl, Vicente Verastegui Ostos; Juan Francisco Leal Guerra, anuncio se construirán 500 represas, en la zona temporalera.

La construcción de las 500 represas, sin duda alguna que será de gran utilidad para los campesinos de la llamada zona temporalera ya que servirán para contrarrestar los embates de la época de estiaje,

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que además de celebrar el 151 aniversario de la muerte del Gral. Pedro José Méndez, el alcalde llevo buenas noticias a los temporaleros y que mejor que construirles represas.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A unos días de haber tomado posesión como presidente de los Estados Unidos, no solo a los mexicanos, sino que habitantes de otros países y hasta de la misma unión americana, preocupa la postura de DONALD TRUMP; pues esta puede desatar una tercera guerra mundial, la que por cierto a lo mejor no viviríamos para contarla, por consecuencias desastrosas que arrojaría ….. Mientras que en nuestro país, a la par de la constante amenaza del ahora presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP; los partidos políticos trabajan arduamente para sacar a su candidato a presidente de la república mexicana, en sustitución del actual, ENRIQUE PEÑA NIETO…. Desde luego que a estas alturas, al partido que menos le observan menos posibilidades de triunfo, es al PRI, a pesar de tener precandidatos de la talla del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y del ex – dirigente de dicho instituto político, MANLIO FABIO BELTRONES; para empezar….. Por su parte, el que continua aumentando sus bonos; es el en varias ocasiones aspirante a la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; a quién por cierto algunos sectores de la población, observan como una amenaza….. En caso de no existir contratiempos de última hora, del que se conoce que estará este martes en El Mante para inaugurar el Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, junto con el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; es el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, actividad que iniciara a las 9 de la mañana….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, al Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 y en el que se tocaran temas como Salud, Seguridad, Desarrollo Rural, Inversión y Empleo, así como Bienestar Social y Mixto, se espera la asistencia de los representantes de los municipios de Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Bustamante, Palmillas, Gómez Farías, Llera, Tula y González, siendo por supuesto que el anfitrión el municipio de El Mante y su alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. Por cuestiones de tiempo, no logramos asistir hoy lunes a la celebración de la Conferencia Magistral “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917: ¿Una nueva Constitución o una Constitución Reformada?”, impartida por el Doctor MIGUEL CARBONELL pero de todas formas agradecemos la invitación que nos hizo llegar la LXIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….. A través de las redes sociales, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; en compañía de un grupo de amigas, informó que nuestro orgullo mantense (El Nacimiento) se encuentra en buen estado y como prueba de ello, agregamos que disfrutaron de sus aguas….. En otras cuestiones, manifestamos que hasta nuestra redacción nos llegó información, que un grupo de campesinos de la zona temporalera encabezados por ARTURO GONZÁLEZ, que es hermano del ex – regidor de afiliación priista y también ex – líder del Comité Municipal Campesino, BERNABÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ; tienen en programa tomar las oficinas de la CNC – Mante….. El motivo estimado lector, es ampliamente conocido; la presencia de la ex – regidora de extracción priista, NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ; como encargada del Comité Municipal Campesino, por instrucción del dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, y que es FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS…. Por cierto que en su momento, la ex – regidora NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ; dijo a un servidor que ella tenía bastante comunicación con los grupos que buscan la dirigencia del Comité Municipal Campesino y que además que ella solo es la encargada de esta organización que quedo acéfala con la renuncia del también ex regidor, MANUEL MORALES BETANCOURT….. Antes de que se nos pase, manifestamos que la ex – regidora NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ; la tarde de este lunes a través de las redes sociales, difundió una imagen en la que por cierto aparece en compañía de mujeres campesinas, con el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA durante la celebración del 151 aniversario de la muerte del General PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, en la escuela del Ejido Tantoyuquita de este municipio de donde es originaria….. En más de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas y que es encabeza FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, a hasta nuestra redacción nos llegó información en el sentido que la mañana de este lunes, el que asistió a las oficinas del Comité Municipal Agrario de El Mante, esto en compañía del ex – alcalde de Xicoténcatl, NOÉ TORRE; es el en estas fechas Delegado de LCASE (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado) FERNANDO RUBIO; posiblemente en espera de los campesinos encabezados por ARTURO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ y de los que hasta el momento de redactar estos comentarios, no llegaron….. Durante la semana pasada, con motivo de la reciente difusión de las reglas de operación de los programas de apoyo al campo así como la reafirmación del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de devolver su grandeza en el estado y reiterarlo como el granero de México, el gobierno municipal de El Mante que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; a través de la dirección de desarrollo rural del municipio ya prepara el paquete de incentivos que vendrán a reactivar la economía del sector agropecuario local, tanto en la zona cañera como temporalera ya que se contempla gestionar maquinaria y equipo agrícola entre ellos tractores e implementos, así como sistemas para áreas irrigables como son los de riego por compuertas, por goteo y por cañones….. Con relación a lo anterior, el director de Desarrollo Rural del municipio, RAFAEL LÓPEZ VEGA; comento que en el ámbito ganadero se tienen cerca 600 solicitudes de apoyo, proyectos que ahora podrán desarrollar de acuerdo a las reglas de operación planteados para darles fluidez y respuesta rápida, además resalto que existe gran interés del gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, por impulsar la economía en el campo comentó que está en puerta la elaboración del programa de necesidades de semilla certificada para Sorgo, Maíz y Frijol, cuyo apoyo será del 50% por el gobierno del estado, 30% municipio y 20% productor….. La mañana del pasado sábado 21 de este mes y año, nos desayunamos con la triste noticia que en un accidente automovilístico registrado en esta urbe cañera, falleció CARLOS ALBERTO GARCÍA PIÑA, por cierto que de profesión abogado y del que recordamos que amenizo parte del festejo del “Día del Periodista” ofrecido el pasado 4 de Enero por el Republicano Ayuntamiento de Xicoténcatl, que preside VICENTE VERASTEGUI OSTOS; evento en que estuvo representado por el titular del área de Comunicación Social de tal lugar, MARCOS FONSECA DOMÍNGUEZ.

