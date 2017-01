ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Sigue la tensa relación, entre México y Estados Unidos.

*.- cancelan reunión programada, para la próxima semana.

A unos días que el multimillonario norteamericano Donald Trump, tomara posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, sigue la tensa relación entre México y los Estados Unidos, por dos temas de gran importancia.

Los temas por los que el gobierno de Estados Unidos que representa Donald Trump y el gobierno de México, a cargo de Enrique Peña Nieto, es la renegociación del TLC, el caso de inmigrantes y la construcción del Muro.

Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, los llamados dimes y diretes entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto continúan y ambos piden respecto y trato justo, es su relación bilateral.

Más sin embargo, al menos en los discursos dirigidos a los habitantes de sus respectivos países, tanto Donald Trump y Enrique Peña Nieto, ninguno quiere ceder, de ahí la tensa situación que día con día, se recrudece más.

En información de última hora, tenemos que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y de México, Enrique Peña Nieto; determinaron cancelar la reunión programada para la próxima semana.

Algunos mexicanos que desconocen las consecuencias que se pueden tener, comentan no pasa nada; mas embargo entre los sectores más enterados de este país, muestran su preocupación por lo que puede venir.

La realidad que la situación está critica, y más cuando el electo presidente de Estados Unidos Donald Trump, firmo el acuerdo para la construcción de un muro en la frontera con México, y repercusión en otros países.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la postura adoptada por representantes de diversas fuerzas políticas, así como otros sectores de la sociedad, fortaleció al presidente Peña Nieto, y dijo que no va.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más sobre la tensa situación que se vive entre los Estados Unidos y México, a través de las redes sociales, se da a conocer algunos de los objetivos principales para seguir manteniendo una buena relación entre ambos países de Norteamérica: PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES MEXICANOS ( Garantizar el respecto a sus derechos, exigir un trato humano que permita la repatriación de manera ordenada y coordinada), además un LIBRE COMERCIO (Un acuerdo de libre comercio que dé certidumbre, promueva la integración productiva, y fortaleza la competividad, defender y dar certidumbre al comercio y a las inversiones y extranjeras, que México siga siendo un destino confiable para invertir, reglas claras para fortalecer el flujo de capitales, proteger los empleos, crear nuevos empleos, y mejorar los salarios, esquema de libre comercio e integración productiva, incluir nuevos sectores como el de telecomunicaciones y energía), MOVIMIENTO DE CAPITALES (Mantener el flujo de remesas de nuestros connacionales, Detener Flujos Ilícitos (Frenar el tráfico de armas y de procedencia ilícita), FRONTERA EFICIENTE ( Incrementar la inversión en infraestructura y tecnología para que nuestras fronteras sean más seguras, modernas y eficientes)….. Vaya sorpresa que nos llevamos la mañana de este jueves, luego de conocer que el conocido productor cañero, don JOSÉ LUMBRERAS; fue atropellado en esta Ciudad y que se encontraba hospitalizado en la Clínica del Seguro Social….. La sorpresa fue que al saludar y preguntar a su hijo JUAN EDUARDO LUMBRERAS, que es un empleado municipal, sobre el estado de salud de su señor padre, nos dijo que dentro de lo que cabe estaba bien, pero que lo raro del accidente, es que a pesar que el conductor de la unidad de fuerza motriz tuvo la culpa porque se pasó el alto, de acuerdo al decir de varios presentes, el oficial de Tránsito lo dejo ir, argumentando que el Reglamento de Tránsito, dice que niño y persona adulta, deben de andar en la vía pública solos….. A lo mejor el elemento de Tránsito Local tenga razón en el sentido que un niño y una persona adulta no deben de andar en la vía pública solos, mas sin embargo eso no le da derechos a conductores de unidades de fuerza motriz a atropellarlos y más aún que los dejen ir como si nada hubiera pasado, como la ve usted estimado lector….. En otros temas, manifestamos que con justificada razón, el priismo de Tamaulipas, está exigiendo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que preside ENRIQUE OCHOA REZA; sea publicada la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia del tricolor en esta entidad federativa y como prueba de ello, es el encuentro sostenido con los Diputados Federales del PRI, encabezados por su dirigente estatal, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA….. Por cierto que sobre el particular, fue difundida información en el sentido que en la reunión con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ENRIQUE OCHOA REZA; estuvieron presentes MARÍA ESTHER CAMARGO, YAHLEEL ABDALA CARMONA y MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, mientras que de los Diputados Federales, el ex – candidato a gobernador del estado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, ex – alcalde de Victoria MIGUEL GONZÁLEZ SALUM, el actual Coordinador de la bancada de PRI en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, EDGARDO MEHLEM SALINAS, el ex – precandidato al gobierno de Tamaulipas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y PEDRO LUIS CORONADO….. En cuanto al Ayuntamiento de El Mante, tenemos que cumpliendo con su compromiso del bienestar para la ciudadanía, el presidente de municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; realizó un recorrido por la carretera Mante – Valles supervisando los avances en el sistema de alumbrado público que será instalado en ese acceso carretero….. Durante esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por la primera síndico en el ayuntamiento C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ así como también por el regidor comisionado en Seguridad Pública Lic. RICARDO NOÉ NÁJERA ARIAS y los directores de obras y servicios públicos, recorrieron las referidas instalaciones recibiendo explicación detallada de los encargados de esta obra la cual será de gran beneficio para los residentes de este sector así como para el tramo carretero del libramiento hasta el centro de justicia….. El presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reconoció la totalidad de la conclusión de la obra en la cual se utilizaron 2160 metros de cableado, 37 lámparas de 400 watts, así como dos subestructuras de 14 kla, habiendo recibido explicaciones de responsables de la obra sobre funcionamiento de cada uno de los registros eléctricos….. Como parte de su visita por aquel sector de la Ciudad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; supervisó también las instalaciones del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) el cual se encuentra ubicado a espaldas del Centro de Integral de Justicia en la carretera nacional Mante-Valles, esto acompañado del licenciado FRANCISCO JAVIER ZOZAYA, quién es el actual coordinador recorrió cada una de los salones e instalaciones supervisando la total conclusión de esta importante obra la cual será de gran beneficio para la ciudadanía y municipio del Mante….. Del vecino municipio de Xicoténcatl, nos llegó información; que tanto el presidente municipal VICENTE VERASTEGUI OSTOS, como también su esposa, la presidenta del Sistema DIF municipal, NOHEMÍ GONZÁLEZ DE VERASTEGUI, responden a los compromisos establecidos con la ciudadanía y estos tanto en obras de pavimentación, alumbrado público, agua potable y barrido de calles entre otros beneficios por parte del primer en mención y en cuanto a ella, hace llegar los programas de asistencia social en beneficio de habitantes de la cabecera municipal, como del medio rural….. En cuanto a la COPECOL (Consejo Directivo Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales A.C.), que preside el ex – diputado local de esta entidad federativa, RAMIRO RAMOS SALINAS; manifestamos que este dio a conocer que acordó medidas para reducir gastos en servicios, respondiendo de esta forma a la situación económica que enfrenta el País y garantizar a la ciudadanía el manejo transparente de los recursos públicos en las entidades que representan….. Además RAMIRO RAMOS SALINAS, dijo que en reunión sostenida, suscribieron propuestas que, en pleno respeto a la autonomía de cada una de las Legislaturas de las que forman parte, serán promovidas en el ánimo de responder a dificultades económicas que enfrenta México y que la reducción de gastos será en servicios de alimentación, protocolo, gasolina, telefonía, material impreso, así como limitar y, en su caso, cancelar los que se generen por viajes de trabajo internacionales no prioritarios…. Entre otras de las acciones que se tomaran, informó que “Se promoverá una política de suspensión de contrataciones de personal de confianza y honorarios, se intensificarán los trabajos para el establecimiento de los sistemas estatales anticorrupción, con el objetivo de garantizar a la sociedad el correcto ejercicio de recursos públicos, por medio de sanciones a los servidores públicos que incurran en anomalías o irregularidades”, y que se plantea fortalecer actividades orientadas al cumplimiento de las obligaciones marcadas por el Sistema Nacional de Transparencia, esto por parte de las Legislaturas locales.

