ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Entregaron becas a promotoras educativas, de CONAFE. *.-Justo y merecido el reconocimiento, para el Pedro Hugo.

La mañana de este lunes en la explanada de la presidencia municipal, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; encabezo la entrega de apoyos extraordinarios, gestionados ante el gobierno federal.

Al término del evento, el Delegado Federal de CONAFE en Tamaulipas, profesor Pedro Hugo Medina Salazar; dijo que son 1200 promotoras educativas beneficiadas en el estado, de Tamaulipas.

También indicó en la entrevista, que esas 1200 promotoras educativas, atienden a las madres, padres, cuidadores y a madres embrazadas, esto en un tema de más de 11 mil 500 niños en el estado.

Sobre el modelo educativo en Educación Inicial (ABCD), dijo es la educación a través del diálogo estamos logrando que nuestros niños, nuestras mamas, tengan mejores formas de vida, sean mejores mexicanos, los mejores tamaulipecos y mejores mantenses.

Expresó que esto se logra a través de la gestión, de la suma de los tres órdenes de gobierno, para darles el apoyo extraordinario a las promotoras educativas y que es de 2 mil 200. 43 pesos.

Menciono que ellas son parte de la atención al tejido social que se reconstruye, es importante para que permanezcan y se refleje en educación de calidad, que es un derecho del gobierno federal para los niños.

El profesor Pedro Hugo Medina Salazar, manifestó que con el nuevo modelo educativo, el CONAFE incrementara su personal y que este tiene dos grandes objetivos, y que son, ganar y ganar.

Agregó, es donde los jóvenes que están enseñando con este nuevo modelo, también se enseñen a estudiar, ellos van a seguir estudiando, como iniciando este régimen de estudio para cuando se regresen a las universidades.

Dijo con eso se mejora el nivel educativo bueno se ensancha bien, que el 11.7 de instrucción están manteniéndolo para que cada vez los niños y las niñas asistan más a nuestras escuelas.

El profesor Pedro Hugo Medina Salazar, recibió del titular de la Unidad Ejecutiva y representante del Secretario de Educación, Mario Leal Rodríguez; un reconocimiento por la labor que desarrolla en CONAFE.

Asistieron a la entrega de apoyos los extraordinarios a las promotoras educativas de CONAFE, el Lic. Gerardo Terán Cantú, Delegado de la Secretaria de Educación Pública en Tamaulipas.

También el Delegado de CONAFE en Tamaulipas, Pedro Hugo Medina Salazar; y el Lic. Mario Leal Rodríguez, de la Unidad Ejecutiva en representación del Dr. Héctor Escobar Salazar, Secretario de Educación en el Estado.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que es así, conjugando esfuerzos, entre los órdenes de gobierno, como se logra avanzar en la educación y que mejor, que mejor que entregando apoyos a promotoras educativas.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El pasado viernes 27 del presente mes y año, en el marco de la sexta sesión ordinaria de cabildo se aprobó de manera unánime el Plan Municipal de Desarrollo propuesto por el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA el cual contempla, las necesidades prioritarias que demandan los mantenses en las que se incluyen las expresadas en los foros realizados recientemente….. Sobre lo anterior, la explicación estuvo a cargo del contralor del Republicano Ayuntamiento de Mante, ISIDRO LÓPEZ ZAVALA; mismo que hablo sobre los objetivos, de transparencia y destino de los recursos, y como parte de esto, los miembros del cabildo autorizaron la venta de activos físicos, “chatarra” y cuya desincorporación y enajenación habrá de recursos para aplicarlos en objetivos definidos….. Como parte de la Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, también se autorizó el cambio de uso de suelo del terreno municipal ubicado en la colonia Ayuntamiento para dar celeridad a escrituración y certidumbre en la tenencia de sus predios a 30 familias, y se autorizó en comodato predio municipal de la colonia Jesús Yurem a la CONFORT….. En cuanto al punto de Asuntos Generales, el cabildo respaldo la autorización para llevar efecto del 2 al 19 de febrero una jornada cultural en intercambio con los estados de Yucatán, Chiapas y Oaxaca propuesta por la regidora SHEYLA FRIDA PALACIOS, misma que señaló que traerá exposiciones gastronómica, artesanal y textil y como platillo fuerte la Guelaguetza….. Por su parte, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reiteró que su gobierno habrá de seguir impulsando todas las expresiones artísticas y culturales durante su gestión, y dijo que esa es una de los principales objetivos del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de fortalecer la cultura como vías de convivencia y de restablecimiento del tejido social….. En otra información, tenemos que la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) A.C., manifiesta su unidad y compromiso con México, en la defensa de los intereses de la nación, así como su rechazo a la intención de que se construya un muro en la frontera de este País con Estados Unidos de América (EUA), refrendó el ex – diputado Local RAMIRO RAMOS SALINAS, presidente de esta organización ….. Con relación a lo expuesto, RAMIRO RAMOS SALINAS; dio a conocer que el Consejo Directivo de la COPECOL, firmó un Acuerdo por la Unidad Nacional y la Defensa de la Soberanía, en el que respaldan las decisiones que tome la Presidencia de la República y el Senado Mexicano, para proteger los intereses económicos y derechos humanos de los paisanos dentro y fuera de las fronteras….. Además, dijo de que “México se encuentra ante uno de los desafíos más trascendentales de su historia moderna, ya que el cambio de gobierno en Estados Unidos, nación vecina y principal socio comercial, ha derivado en una serie de anuncios y acciones que generan un contexto de incertidumbre, criminalización e incluso hostilidad y vulneración al País”….. Como parte de la información dada a conocer, el ahora ex – diputado Local RAMIRO RAMOS SALINAS;, manifestó que darán su apoyo a la implementación de un sistema, para que a través de los consulados se permita el reenvío de remesas, esto sin pasar por el sistema financiero estadounidense, además las medidas compensatorias que se adopten, para resarcir a México cualquier perjuicio comercial que resienta por acciones violatorias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)….. En el acuerdo suscrito, participaron RAMIRO RAMOS SALINAS, presidente de la COPECOL; EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ, fundador de esta organización, así como también JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, que es Vicepresidente General; ROSA ISELA PERALTA CASILLAS, Secretaria General; entre otros diputados locales de los diferentes Congresos de México….. Regresando con cuestiones del Ayuntamiento de El Mante, damos a conocer que en el marco de la sexta sesión de cabildo, el tema del Nacimiento y el impacto que pudiera afectar la población por las perforaciones que se estaban realizando fue abordado por la síndica primero, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ, quien precisó la importancia de asentar en actas toda la participación e intervención que este cabildo y autoridades estatales y federales han tenido, atendiendo el interés general de no poner en riesgo esta fuente de abastecimiento de agua….. Durante dicha sesión, se informó que como se recordara, a petición del presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; respaldado por los miembros del cabildo en el mes de noviembre pasado, se frenaron los trabajos de la obra del acueducto y en especial la perforación, que se especificaba para la extracción del agua a un costado de la cueva, hasta en tanto los responsables estatales y federales del vital líquido, despejaran todas las dudas de riesgos existentes….. Al respecto, en la sesión de cabildo; se dijo que al reiniciarse las perforaciones y que derivado de la presencia de sustancias o adherencias en el agua de inmediato se actuó y paralizó la obra y con el respaldo también del gobierno estatal de inmediato acudieron a reunión, inspección y a realizar tareas de campo, análisis y muestreos correspondientes personal de CONAGUA, CEAT laboratorio ambiental y demás dependencias involucradas ….. Este lunes, en un diálogo sostenido con el Coordinador Regional del SNE (Servicio Nacional de Empleo) de base en esta Ciudad, VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; nos comentó que todo está listo para dar inicio a los curos programados y que solo están esperando sea autorizado el recurso económico para poder empezar de nuevo, tanto el programa de auto empleo así como de capacitación.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...