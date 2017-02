ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Gobernador del estado, da a conocer Plan de Austeridad.

*.- Ahorraran unos 620 millones de pesos, para otros rubros

El gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer este jueves el Plan Estatal de Austeridad 2017; mediante el que se pretende reducir el gasto público y aplicarlo en rubros prioritarios.

Entre las medidas adoptadas y a través de las cuales queda establecido el Plan Estatal de Austeridad 2017, se encuentra la disminución del salario y compensaciones hasta en un 10 por ciento, a los funcionarios públicos.

También destacada del Plan Estatal de Austeridad, dado a conocer por el Jefe del Ejecutivo Estatal, los descuentos y condonaciones en cuanto al pago de licencias y lo referente al pago de la tenencia, entre otros.

El gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dejo en claro que no entrenan en el Plan Estatal de Austeridad, lo referente a la salud así como tampoco al renglón de seguridad.

La idea del gobernador del estado, por un lado es ahorrar 620 millones de pesos para este año, informar en donde serán aplicados los recursos, y eficientizar los servicios en beneficio de la comunidad.

Llama la atención que de los 620 millones de pesos que se busca ahorrar destacan los 240 millones de pesos en cuanto a l ajuste de sueldos, como reducción del personal eventual y congelamiento de vacantes.

Además, los 200 millones de pesos mediante los cuales se busca la reducción del presupuesto destinado a viáticos, gastos de representación y algo que interesa a quién tienen o buscan un convenio, comunicación social.

Existen otros rubros dentro del Plan Estatal de Austeridad, en los que se pretende un ahorro de 44, 19, 23, 22, y 60 millones de pesos, y en los que tiene que ver los medios digitales y electrónicos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la medida adoptada por el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es buena, pero falta conocer que los recursos sean aplicados, como debe ser.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El pasado miércoles, tal y como estaba programado, autoridades municipales encabezadas por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y por parte del SUTEM (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales), estuvieron en la última checada de GRISELDA SAUCEDA FLORES, como oficial administrativa de la Secretaria del Republicano Ayuntamiento de El Mante, con motivo de llegar a su jubilación….. En el marco de esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dijo que existen buenas relaciones con el personal sindicalizado y mediante la conjugación de esfuerzos y de las acciones, como la responsabilidad y el compromiso que existe, envió un reconocimiento a la ex – oficial administrativa, por su labor desempeñada como tal por espacio de 25 años….. La ex – empleada del municipio GRISELDA SAUCEDA FLORES, durante su última checada como oficial administrativa del área de la Secretaria del Republicano Ayuntamiento de El Mante, estuvo acompañada por familiares y amistades, como también por compañeros del SUTEM, entre ellos el ex – secretario General y en estas fechas Secretario de Trabajo, RAÚL MERCADO HERNÁNDEZ y por supuesto que por el actual dirigente, PERFECTO LARA SALAZAR….. Del Congreso del Estado nos llegó información, que para culminar los festejos a la Carta Magna, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, inscribió en el Muro de Honor del Congreso del Estado, la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y designaron el nombre de “Centenario de la Constitución de 1917”, al auditorio de este Poder….. Como parte de lo anterior y la sesión solemne dirigida por la Mesa Directiva que preside el Diputado CARLOS GERMAN DE ANDA HERNÁNDEZ, y a la que por cierto asistió en representación del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el Secretario de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, además del Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; el Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, dijo que la conmemoración de “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, convoca a continuar perfeccionando el andamiaje Constitucional, en el cual se establecen los derechos humanos de las personas y la estructura de los órganos que integran el Poder Público….. El Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, que es el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado; manifestó que “Hoy, en este marco de unidad institucional, celebramos con orgullo el centenario del documento que representa el origen de la organización política del pueblo mexicano” y recordó a los tamaulipecos que estuvieron presentes en la creación de la Constitución, así como a quienes participaron en la integración del Constituyente originario, los Diputados PEDRO A. CHAPA, ZEFERINO FAJARDO LUNA (De Mante), como EMILIO F. NAVARRETE y FORTUNATO DE LEIJA, cuyos nombres se encuentran inscritos para la eternidad en el Muro de Honor de este Congreso….. Como parte de su participación, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; señaló que “La unidad a la que nos convoca la Constitución, será fundamental, porque ningún muro habrá de impedir que los mexicanos salgamos adelante y cumplamos con los fines plasmados en ella. Ese muro terminará siendo la propia cortapisa de quien ha dispuesto su construcción”….. Ayer, fueron varios los comunicadores sociales, los que asistieron a las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI, que preside GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, ya que pensaron que los que se habían sacado “el mono” durante la celebración del “Día 6 de Reyes” cumplirían con llevar los tamales, este 2 de Febrero en que se celebra el “Día de la Candelaria”….. Aprovechamos el espacio, para agradecer a familiares así como también a parte de nuestras amistades, el haber nos enviado a través de diferentes formas, una Felicitación con motivo que el pasado miércoles 1 de Febrero del 2017, cumplimos un año más de feliz existencia….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que la que este miércoles se dejó ver en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de esta Ciudad, y en donde por cierto laboro por unos años, bajo la coordinación regional del titular VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA, fue la buena amiga de un servidor, LUPITA GUERRERO; hija del conocido comerciante y editor de una medio de Comunicación Social fallecido ya hace unos años, Don GUADALUPE GUERRERO y Doctora ROSY GUERRERO….. En otras información, manifestamos que el Sistema DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, en coordinación con el DIF El Mante que preside la profesora JUANITA LARA DE LEAL, invitan a toda la ciudadanía a la jornada multidisciplinaria que se llevará a cabo el día miércoles 8 de febrero desde las 8: a.m., en el Auditorio Municipal y para lo cual se contara con vehículos del Sistema DIF Municipal, mismos que estarán ubicados en frente a las oficinas de Líneas Unidas Mante Xicoténcatl, y que el traslado será completamente gratuito….. En más información oficial pero ahora del Ayuntamiento de El Mante que es presidido por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que a partir del pasado miércoles, la plaza principal de esta ciudad es el lugar en dónde toda la gastronomía, arte y folclor estará reunida en el marco de las jornadas culturales de los estados de Oaxaca y Chiapas….. Sobre el particular, en una Conferencia de Prensa ofrecida en la explanada de la presidencia municipal por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se presentó ante los medios de comunicación a los representativos de éstas jornadas culturales que se estarán realizando desde el día de ayer hasta el próximo 19 de febrero y en las cuáles la ciudadanía podrá disfrutar de todo el arte, el color y el sabor de dos de los estados más emblemáticos de nuestro país….. El dirigente local del Partido del Trabajo y ahora ex – regidor del Cabildo de El Mante, en representación de dicho instituto político, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; informó que fueron más de 2 mil 500 firmas recabadas en este municipio en contra del llamado “gasolinazo”, misma que entregó el pasado 31 del presente mes y año, ante la dirigencia estatal del PT, que representa el ex – diputado Local, ALEJANDRO CENICEROS, el cual deberán de enviarlas al Senador de la República, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA; a fin de que las entregue en la Cámara Alta del Congreso de la Unión….. Al respecto, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; manifestó que en realidad hubo muy buena respuesta de la ciudadanía en contra del llamado “gasolinazo”, pues a pesar de haber estado unos días en la plaza principal “Gral. Plutarco E. Calles”, y haber acudido a colonias y algunas comunidades rurales, se logró el objetivo deseado ya que en realidad existe un gran malestar por el incremento en el precio de la gasolina.

