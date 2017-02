ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En Tamaulipas el PAN sigue avanzando para el 2018.

*.- Mientras que el PRI, sigue durmiendo en sus laureles.

A medida que transcurren los días y meses del año 2017, en Tamaulipas el PAN sigue avanzando para la elección federal del 2017 en la que se elegirá presidente de la república, en sustitución de Enrique Peña Nieto.

El avance del Partido Acción Nacional, lo viene realizando a través de la mayoría de las y los presidentes municipales, así como Diputados Locales encabezados por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En este avanza del PAN en Tamaulipas, también entran sus Diputados Federales, síndicos y regidores, y los funcionarios públicos de las presidencias municipales, que ganaron en Junio del año pasado.

Además como parte del avance político que tiene Acción Nacional en esta entidad federativa, están los dirigentes y militantes de dicho instituto político, que buscan que su partido permanezca en el poder.

Mientras tanto estimado lector, el PRI siguen durmiendo en sus laureles, esto como consecuencia de la falta de una dirigencia estatal, que dé certidumbre a las escasas acciones políticas, como un mero trámite.

Ejemplo de ello, es lo poco y de acuerdo a sus posibilidades, lo que hace la todavía presidenta del Comité Directivo Local del PRI, Lupita Acevedo Díaz; quién contra viento y marea, sigue sorteando los vientos de cambio.

En estas fechas, son pocos los que se acercan al PRI y varios de los que lo hacen, es solo para destilar amarguras y claro que también frustraciones, olvidándose que por muchos años disfrutaron de las mieles del poder.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en su momento el PAN tendrá sus buenos resultados y que el PRI se conformara con lo que alcance, al menos que con los cambios, se recupere.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Como es conocido, en la semana que termina, se dio el cambio del Director en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, ya que el doctor ELEAZAR MÉNDEZ PÉREZ, lo sustituye el médico JAIME CERVANTES, un reconocido militante del Partido Acción Nacional….. En otras cuestiones, damos a conocer que el del estado de Tamaulipas, designó a JORGE ESPINO ASCANIO, como Auditor Superior del Estado, con 30 votos a favor y 6 en contra, destacando que es un profesionista apto y capaz, para vigilar el manejo adecuado de los recursos de los entes públicos del Estado y Municipios, debido a su amplia experiencia dentro de la administración federal….. La propuesta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, fue aprobada a favor de JORGE ESPINO ASCANIO; durante la sesión de este jueves, por lo legisladores locales del PAN, PRI, PANAL, PVEM, MC y MORENA, y el Diputado JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, emitió una opinión a su favor, al señalar que cumple con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo….. Por su parte, el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, al fijar su posicionamiento sobre este asunto, dejando de manifiesto que no suscribió la propuesta enviada por la JUCOPO y que después de un análisis al interior de su bancada, algunos Diputados optaron por aprobar la designación del Auditor Superior….. Confirmo la documentación recibida del postulante JORGE ESPINO ASCANIO para Auditor Superior, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, quién expresó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, comprobó la información por ello respaldan la designación del Auditor, en virtud de su trayectoria y calidad moral en el actuar profesional en el que se ha dirigido y lo cual fue constatado en reunión de este órgano….. También en la semana que termina, acompañada de la Presidenta del sistema DIF El Mante maestra JUANITA LARA DE LEAL y del alcalde Ing. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la directora del DIF estatal OMAIRA LÓPEZ REYNA, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral así como de la Casa Hogar del Adulto Mayor constatando los servicios qué se brindan en cada uno de éstos lugares los beneficios que prestan a la ciudadanía en general….. En dicho lugar, la maestra JUANITA LARA DE LEAL, explicó a detalle cada una de las actividades de las áreas que visitaron siendo las de terapia de rehabilitación en dónde constataría el servicio que se brinda a pacientes que requieren de estas terapias, mientras que la señora OMEIRA LÓPEZ REYNA, escuchaba atenta las indicaciones de los expertos quiénes diariamente ofrecen las consultas y tratamientos a los muchos pacientes que acuden desde temprana hora a este lugar….. En otra información, manifestamos que este jueves el que estuvo muy solicitado por representantes de los diversos medios de comunicación social, entre ellos un servidor, es VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; quién es el Coordinador Regional del Servicio Nacional de Empleo de base en esta Ciudad y el cual está muy consciente que su cambio puede venir en cualquier momento pero que mientras tanto se tiene que trabajar, como desde el primer día….. Regresando con información del Congreso del Estado, manifestamos que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, exhortó al Ejecutivo Federal (ENRIQUE PEÑA NIETO), para que lleve a cabo las medidas y acciones, a fin de evitar que el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA), establezca un impuesto a las remesas que envían los connacionales hacia México….. Con relación a lo anterior, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; invitó a integrantes del Pleno a sumarse a esta propuesta que fue aprobada por unanimidad y con dispensa de trámite, por tratarse de un asunto de urgente resolución…. Sobre el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; sustento de la acción legislativa, al destacar que el congresista de EUA, MIKE ROGERS, anunció el pasado miércoles una propuesta de Ley para establecer un impuesto a las remesas que llegan a México, de los Estados Unidos, el cual tendría la finalidad de financiar la construcción del muro entre ambas fronteras….. Durante su participación sobre lo anterior, expresó que se estima que al menos 500 mil tamaulipecos radican en los Estados Unidos y que de acuerdo a datos del Banco de México, en el 2016 las remesas alcanzaron un monto de 26 mil 970 millones de dólares, 8.8 por ciento por arriba del cierre del año pasado, fijando un nuevo máximo histórico y que el promedio de las remesas es de poco menos de 300 dólares y Tamaulipas, durante el año pasado, recibió un monto de 646 millones de dólares, y dio a conocer que “Por lo que el establecimiento de un impuesto sería un gran golpe económico a las familias mexicanas, reduciendo de manera considerable sus ingresos, esto en razón de que el impuesto propuesto pudiera ser del 2 al 6 por ciento, lo que da como significado que el Gobierno estadunidense pudiera quedarse entre 6 a 18 dólares por cada 300”….. Antes de seguir adelante, aprovechamos el espacio para enviar una calurosa felicitación de parte de su tía CRISTINA GALLEGOS ZÚÑIGA, como también de sus primos JUAN JESÚS, VÍCTOR MANUEL, CRISTINA ELIZABETH, como de MOISÉS ALBERTO MARTÍNEZ GALLEGOS ZÚÑIGA y por supuesto que de un servidor, para las doctoras EDHIT y ÉRICA RÍOS BOLAÑOS, por celebrarse este jueves, el “Día del Odontólogo”….. La renuncia adelantada del conocido abogado JUAN MANUEL SALIVAR RODRÍGUEZ, como Gerente de la COMAPA – Mante, ha despertado el interés de algunos políticos de esta urbe cañera, esto a sabiendas de que dicha dependencia se encuentra trabajando con números “rojos” y que solo con una fuerte inyección económica del estado y municipio, podrá salir delante de la situación en que se encuentra….. El arresto de FERNANDO CANO MARTÍNEZ, presunto operador financiero del ex – gobernador del estado de Tamaulipas, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA; en el vecino estado de Nuevo, LEÓN; sistemáticamente es un duro golpe para el PRI, esto de cara a la elección del 2018, pues como luego dicen, en la “guerra y el amor todo se vale”, de ahí que los partidos adversarios a través de sus representantes, habrá de aprovechar esta situación….. Del vecino municipio de Xicoténcatl, nos llegó información; que el alcalde VICENTE VERASTEGUI OSTOS y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, NOEMÍ GONZÁLEZ DE VERASTEGUI, están coordinando diversas acciones en beneficio de habitantes de la cabecera municipal y del medio rural, dando respuesta inmediata a las necesidades más apremiantes, entre ellas las que están relacionadas con la salud….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que hasta el momento de redactar estos comentarios, el que sigue como Delegado en El Mante para el cambio del dirigente del Comité Municipal Agrario, es FERNANDO RUBIO; mientras que la ahora ex – regidora NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ, sigue mantiene su postura de encargada de dicha organización campesina de base en esta urbe cañera.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...