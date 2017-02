ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alcalde con gran capacidad para administrar y gobernar. *.- Gestiona beneficios del INFONAVIT, para los mantenses.

A un poco más de cuatro meses de presidente municipal de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra; demuestra a propios y extraños, que tiene una gran capacidad para administrar y también para gobernar.

Al principio de esta administración gobernada por el PAN, se dijeron y escribieron muchas cosas, sobre el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra y entre ellas que solo estaría unos meses en el cargo.

Más sin embargo, como usted puede observar; los meses están transcurriendo y con ello la permanencia del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, como presidente municipal de El Mante.

Lo que se dijo y se escribió a principios de la administración pública municipal y del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, ya todo quedo atrás y quienes lo criticaron en su momento, han aceptado que se equivocaron.

En estas fechas y día con día, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, imprime un mayor ritmo a su trabajo de presidente municipal, llevando beneficios a la ciudadanía y también realizando gestiones.

Como ejemplo de ello, tenemos que el pasado sábado; en base a gestiones realizadas, en la explanada de presidencia municipal, estuvo una brigada del INFONAVIT estatal para dar atención.

La atención desde luego que fue brindada a quienes tienen algun adeudo con INFONAVIT pero también con relación a los que aspiran a obtener un crédito de tal dependencia para una vivienda.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que con estas acciones se demuestra que querer es poder, y más si el beneficio es para la familia de un trabajador o trabajadora, con derechos y obligaciones ante INFONAVIT.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La mañana de este lunes 13 de Febrero, fue el inicio de clases de centenares de alumnos en el Conalep – Mante, del que es Director JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, para este martes 14 de Febrero día de San Valentín, por cierto fecha en que se celebra el “Día del Amor y la Amistad”, el Director General del Conalep en esta entidad federativa, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; tiene en programa estar en el Conalep – Mante, a fin de entregar un buen número de becas a los alumnos….. Mientras que en la capital del estado, el Comité Directivo Estatal del PRI que preside la ex – diputada Local, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA; se prepara para el aniversario luctuoso de RODOLFO TORRE CANTÚ, en esta urbe cañera no logramos localizar a la líder local GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, para conocer la hora en que se llevara a cabo la ceremonia en memoria de quien fuera candidato de dicho instituto político a gobernador del estado….. Por si usted no lo recuerda, manifestamos que RODOLFO TORRE CANTÚ, nació un 14 de Febrero de 1964 en Ciudad Victoria y que murió el 28 de Junio del 2010, en las cercanías de la propia capital del estado, y hasta la fecha se desconoce el móvil del crimen y también quienes lo cometieron a plena luz del día….. El pasado sábado, la que regreso por sus fueros en el ambiente político, fue la ex – regidora del PRI, ALBERTA GONZÁLEZ NETRO; esto a través del grupo social que lleva su nombre y mediante la suma de esfuerzos y voluntades, al lograr aterrizar recursos económicos por un 1. 7 millones de pesos, de la SEDATU….. En esta ocasión, la ex – regidora del PRI, ALBERTA ELENA GONZÁLEZ NETRO; logro 85 acciones de certificados de vivienda para igual número de familias de la colonia Victoria, lugar en donde se llevó a cabo la entrega….. En esta actividad, la ex – regidora por el PRI, reconocido el respaldo del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA y del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, siendo justo expresar que los recursos económicos son del gobierno federal que preside ENRIQUE PEÑA NIETO y que son de la SEDATU….. No cabe duda estimado lector, que cuando cosas salen bien, todo sale bien y que es el que pasado domingo, el municipio de El Mante se convirtió en el Campeón del estatal de futbol Sub 17, por lo que sus participantes recibieron una calurosa felicitación por parte del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA ….. Al encuentro de la final de futbol que se desarrolló en el Estadio Zaragoza, entre la Furia Azul y el Club Deportivo Mante, asistió el alcalde del vecino municipio de Xicoténcatl, VICENTE VERASTEGUI OSTOS así como la presidenta del Sistema DIF – Mante, JUANITA LARA DE LEAL y el Gerente de la COMAPA de este lugar, JUAN MANUEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ, entre otros asistentes….. Regresando con la entrega de becas a los alumnos del Conalep – Mante programada para este martes 14 de Febrero, por parte del Director General de esta institución educativa en Tamaulipas y que es, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; se informó a quién escribe también asistirá el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. En cuestiones del Sistema DIF – Mante, tenemos que atendiendo las necesidades y demandas de quienes más necesitan, la presidenta de dicho sistema JUANITA LARA DE LEAL, respaldó y a la vez constató el traslado de 47 pacientes al Hospital de la Visión la Carlota, de Montemorelos, de Nuevo León….. En más información de índole oficial, tenemos que el Instituto de la Mujer que preside la señora GRISELDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en coordinación con el Republicano Ayuntamiento de El Mante que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; están invitando a la conferencia magistral de “Mujer Sustentable” misma que será impartida por la Directora general del Instituto de la Mujer tamaulipeca Licenciada MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, el próximo día 21….. Como parte de las actividades del Instituto de la Mujer en El Mante, su titular GRISELDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ; este miércoles 15 de Febrero del 2017 en el marco del Día de la Mujer Mexicana, acudirá a Congregación Quintero a donde llevara el mensaje de tolerancia y respeto, como parte de la no violencia en contra de la mujer….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, teniendo como fin el interés de preservar la unidad familiar y de coadyuvar con los organismos que impulsen el nivel de vida, atendió y respaldó las acciones encausadas por el Grupo de Alcohólicos Anónimos de esta localidad, esto en el marco en el marco del XVII aniversario de su fundación el Grupo AA “Anáhuac”, el cual convoca a la sociedad mantense a la Plaza de los Fundadores el 21 de febrero a escuchar temas sobre el alcoholismo y las vías de recuperación….. Con motivo de tal actividad, acudieron ante el jefe de la comuna mantense JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; además del Coordinador de Información pública de Alcohólicos Anónimos en el V Distrito del área del estado, JAVIER A. Asistieron JESÚS H. y ALFREDO C., para agradecer las atenciones y respaldo del gobierno municipal, explicando a la vez que en el país Alcohólicos Anónimos aglutina a más de 2 millones de personas que gustosamente comparten sus experiencias y brindan ayuda de forma gratuita….. Al final del encuentro con el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, representantes del Grupo de Alcohólicos Anónimos, al extender la invitación a la soledad mantense para que asistan a ésta Junta informativa, por medio del coordinador distrital JAVIER A, se dijo que destacados conferencistas abordarán los temas “Esto es AA”, “¿Qué es Alanon?”, “¿Quién es un Alcohólico?” “5 Puntos Básicos” y “Punto de Vista de la Religión”….. Como punto final a estos comentarios, en realidad que no cabe duda que cae más pronto un hablador que un cojo, y esto viene a coalición por lo que está pasando en el gobierno independiente del vecino estado de Nuevo León y su Bronco, JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN; esto al quedar al descubierto que el papa del Procurador de Justicia del Estado ROBERTO FLORES GARZA y el novio de su hija, de nombre JESÚS ENRIQUE GÓMEZ, serán dados de baja, los cuales cobraban en la Secretaria de Seguridad Pública.

