ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- La salud prioridad en El Mante y la región: Dr. Cervantes. *.- Inicio una restructuración, y existen 21 centros de salud.

Como en otras partes del estado y del país, tenemos que la salud es prioridad en El Mante y la Región, dijo a un servidor por separado al final de una entrevista, el Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 Dr. Jaime Cervantes González.

En la entrevista realizada por representantes de diversos medios de Comunicación Social el pasado lunes, luego de la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional; expreso que el objetivo principal, es dar servicio las 24 horas del día.

El Dr. Jaime Cervantes González, expresó que para brindar un mejor servicio a la comunidad, es necesario que todos estén en sus centros de trabajo, en cabeceras municipales, áreas sub urbanas, urbanas y en las casas de salud.

A unos días de haber tomado posesión como Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, expresó que están implementando mandar a una enfermera y a un médico ya sea de contrato o un médico pasante.

Con relación a las casas de salud, informó que existe una en casa de salud que están remodelando, limpiando, es una casa de salud nueva y que solo faltan algunos detallitos se subsanaran, para que esté funcionando como debe de ser.

El Director jurisdiccional de salud, expresó que en la colonia Nuevo Amanecer, les estaban solicitando una casa de salud pero que no va a ser factible, y que con la que existe en el ejido Cuauhtémoc, bien equipada prestaran el servicio.

Durante la entrevista, el Dr. Jaime Cervantes González; dijo existe otra casa de salud en la zona cañera y que paso a paso le irán dando claridad en donde se requiera una casa de salud, según la población de cada lugar.

En cuanto a la cantidad de centros de salud que existen en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, el Doctor Jaime Cervantes González; menciono que son 21, más las casas de salud, independiente de solucionar casos que sean presentados.

Al final y si ha realizado cambios de jefes de área, dijo que no, se están haciendo algunas modificaciones de acuerdo al perfil de cada trabajador, el que amerita y tenga capacidad, entre en la modificación, indicó.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, Dr. Jaime Cervantes González; conoce bien el tema de la salud, de ahí que ya está dando buenos resultados.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El pasado sábado, tal y como estaba programado, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió al segundo día de la celebración del primer foro de extensionismo e innovación bovino leche, el cual se llevó a cabo en el NCP. Nueva Apolonia, en compañía del Director Estatal de extensionismo pecuario y representante personal del Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO….. Sobre el mismo tema, manifestamos que en el segundo día de actividades del primer foro de extensionismo e innovación rural bovino leche, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y GERARDO BARRERA PEÑA, luego de inaugurar en las instalaciones de la Asociación ganadera ejidal Lázaro Cárdenas del poblado Nueva Apolonia dicha actividad, realizaron un recorrido por el tianguis en el que observaron los artículos, productos, maquinaria, implementos e innovaciones tecnológicas y de productos lácteos recogiendo las alternativas de sus ofertas y necesidades de crecimiento….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el representante de gobierno del estado, estuvieron acompañados por el Jefe de distrito 161 Mante de la SAGARPA y la responsable del programa inocuidad pecuaria MVZ. CLAUDIA AGUILAR BARAJAS, el regidor JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO, y directores de desarrollo rural Ing. RAFAEL LÓPEZ VEGA y de desarrollo económico, licenciado SAÚL SAAVEDRA VERASTEGUI….. Por si alguien se pregunta porque no asistió el Secretario de Desarrollo Rural, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO a la celebración del primer foro de extensionismo e innovación que se celebró el pasado viernes y sábado en el NCP. Nueva Apolonia, le damos a conocer que fue porque acompaño al gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; a la reunión que presidio en compañía del Comisionado de Agricultura del Estado de Texas, SID MILLER; evento que se llevó a cabo en el Puente Internacional Juárez – Lincon y en el que se trataron temas de los lazos que unen a ambos estados en materia comercial, cultural y familiar, y en el que se pronunciaron a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte….. Antes de seguir adelante y a manera de observación manifestamos que ya es la segunda vez que nos llega un boletín con el nombre de MIGUEL ALEMÁN MIGLIOLO y no GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, esto con la idea de una corrección para quienes no conoce al actual Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado así como ex – presidente municipal de Aldama y ex – diputado Federal, por el Partido Revolucionario Institucional….. El pasado fin de semana, nos llegó información que al estilo PRI y con la estructura de este partido, en distintas colonias y comunidades rurales de este municipio, existen quienes se encuentran solicitando a la ciudadanía, que se afilien al Partido Encuentro Social y del que recordamos que en estas fechas es el dirigente estatal, el ex – candidato del tricolor a presidente municipal de El Mante, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL….. También del pasado fin de semana, conocimos que en el ex – sólido sur, se agregó a la lista de quienes están renunciado al PRI, el ex – regidor del Ayuntamiento de Madero, JESÚS SUÁREZ MATA; argumentando que fue motivada por la manera que el actual gobierno federal emanado del PRI, ha tomado decisiones que afectan al pueblo de México y a sus trabajadores con la reforma energética, con la cual están entregando, privatizando y vendiendo a petróleos mexicanos a los extranjeros….. Con relación a lo anterior, en realidad que no es novedad que priistas del llamado ex – solido sur, renuncien al PRI, pues existe otro caso reciente, el del ex – presidente municipal de Tampico, FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ; argumentando diversos motivos, esto claro que luego de haberse servido del PRI y lo más lamentable de su militancia, al haber gozado de las miles del poder, gracias al PRI del que ahora reniegan, no cabe duda de que los hay los hay, y todavía hablan de principios, ideología y valores, pero menos de lealtades….. En otra información, tenemos que un grupo de vecinos de la colonia Las Brisas, encabezados por RAÚL SIERRA, el profesor HUMBERTO CAMACHO, BLANCA ELDA MALDONADO y TERESA GÓMEZ GARCÍA, hicieron llegar a nuestra redacción un documento mediante el cual dan un AGRADECIMIENTO y un RECONOCIMIENTO a la labor que desarrolla el ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, como presidente municipal de El Mante….. El documento tiene como fecha el 21 de Febrero del 2017, manifiestan lo siguiente: Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, reciba las más expresivas gracias por sus finas expresiones, de Ud. y su personal por su rápida solución a nuestra problemática que le hemos expuesto, gracias a la amabilidad del Lic. LARA quien atendió nuestro problema expuesto y se contactó con personal de COMAPA, el cual no acudió a solucionar el problema al día siguiente como se acordó para “ sondear una parte del drenaje de media calle el cual se encontraba tapado” , pero gracias a la intervención del Lic. ENRIQUE AREGULLÍN, quien volvió a comunicarse con el encargado de Servicios de la red de drenaje y de inmediato acudió el personal de COMAPA para dar solución al problema de obstrucción, mediante el sondeo….. hacen mención, que en “administraciones pasadas” el personal de COMAPA, NO dio el mantenimiento a dicha red de drenaje como: Limpieza de los pasos de visita en las 4 esquinas que están llenas de botellas de plástico o piedras así como mucha basura que el agua arrastra en tiempos de lluvias y por lógica hace que se tape el drenaje y no hay buena fluidez de las aguas negras, sin embargo el departamento de COMAPA, realiza el cobro mensualmente de dicho mantenimiento, sin realizarlo y que las tapas de concreto están rotas y ladeadas, y en repetidas ocasiones se ha reportado esta situación, sin que a la fecha se haya dado solución…. Los vecinos de la colonia Las Brisas, también agradecen al Director del departamento de Servicios Públicos, HUMBERTO HERNÁNDEZ, ya que el día 30 de Enero del 2017, se presentó en la Calle Tamesí de dicha colonia para atender las peticiones dirigidas a Ud. Presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y le hacen saber que las Brisas tiene 50 años de fundada y que tiene muchas deficiencias y que una vez llegados recursos federales, estatales y del municipio, los favorezca con la pavimentación de las fracciones de las calles Cuauhtémoc y Escobedo, donde los padres de Familia atraviesan para llevar a sus hijos al Kínder y a la escuela y las calles parecen albercas llenas de lodo y basura en tiempos de lluvias y la fracción entre tres bulevares, Luis Echeverría Álvarez y contiguo Boulevard Ramón Cano Manilla y topar con la banquete del centro de Salud y Boulevard José Ch. Ramírez y otras deficiencias más como las lámparas, indispensables en el alumbrado público, falta de banquetas, solares llenos de hierba que los vecinos usan como basurero, seguridad y vigilancia, por lo que solicitamos que las camionetas de soldados no nos abandonen, su presencia es necesaria y de mucho respeto de día y de noche, debido a que los ladrones siguen visitando algunos hogares de nuestra colonia.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...