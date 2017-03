ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En el Aniv. Del PRI, AGC fustiga alternancia en el poder.

*.- Vamos a participar y a ganar, seguimos en pie de lucha.

Al participar como orador oficial en el 88 Aniversario del PRI celebrado en las instalaciones de dicho instituto político, el Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, C.P. Alejandro Guevara Cobos, fustigo la alternancia en el poder.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos; expresó que en El Mante han tenido alternancia y hemos recuperado el poder, pero también hemos podido observar, el cómo por gobernantes mal, estos terminan en la cárcel.

Señaló, esperemos que así no sea el futuro de la actual alternancia, y que realmente tenga, hombres y mujeres, con principios y ejes rectores, de lo que se debe de cambiar y de lo que se debe de transformar.

Menciono que el PRI es un partido que ofrece soluciones tangibles, y que nuestro compromiso, siempre ha sido de resultados, aquí hoy lo estamos diciendo, hoy ante todo lo que está pasando, nos sentimos más seguros.

Expresó que el PRI, es el partido que ha podido acreditar capacidad, constancia y tiempo, a la hora que se hace una transformación, y dijo a la concurrencia, pero recuerden porque eso es muy importante.

Indicó, hay que decirlo porque a veces se nos hace fácil, pensar que si en el futuro perdemos una elección, no pasa nada, nuestro México, nuestro Tamaulipas y nuestro Mante, aún están en confusión.

Al respecto, expresó que no podemos quedarnos a mitad del camino, porque por convicción, nuestro partido dispone de jóvenes hombres y mujeres que construyen, nunca son aportadores a destruir.

Nuestro partido, es un partido con historia que construye el presente, pero que también un partido que hoy está construyendo la agenda 18, 24 porque siempre está listo y dispuesto, a aportar su experiencia histórica.

Además dijo, amigas y amigos, allá afuera, habrá quienes cuestiones mi optimismo, y el optimismo de todos nosotros pero sobre todo la seguridad que tenemos, de que vamos a competir y de que vamos a volver a ganar.

Dijo, conozco desde hace más de 25 años a mi partido, me ha tocado crecer, ha tocado crecerme ante la adversidad, me ha tocado competir contra todos los vientos, y me ha tocado convencer y me ha tocado con ustedes ganar.

Como no voy a estar optimista, y no tener esta actitud, si he librado batallas al lado de todas y todos ustedes, he tenido comisiones, sin dejar aquí mis orígenes y mi casa, juntos hemos ganado porque todos somos de El Mante.

Recordó a quienes son de memoria muy corta, que allá en el año 2000, nos condenaban a desaparecer, nos hacían caricaturas en ataúdes, este gobierno priista, no sabe, no puede, que les espera.

Acuérdense que perdimos el poder en el 2000, pero que a los siguientes tres años, volvimos a tener mayoría en la cámara de diputados, en la elección del 2003, en el 2006, ganamos la mayoría de las gubernaturas.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos, manifestó, cuando otros ganaban la presidencia de la república, en el 2012, tuvimos la máxima votación que pudo haber tenido los registros en la historia democrática de México.

Agregó que la votación fue a favor de quién fue nuestro candidato, Enrique Peña Nieto y no nada más eso, gano el congreso federal y tenía alternancia en el Senado de la Republica.

Indico que el año antepasado, lo que nunca le había pasado a un presidente en el poder en elección intermedia federal y como aquí en Tamaulipas, ganamos nosotros, en México volvimos a ganar el Congreso Federal.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos, pidió a un buen número de priistas presentes, a que no hay que dejarnos, no hay que dejarnos que nos bajen la actitud, acuérdense que nuestro instituto, cabe perfectamente competivo.

Hay que salir a decirle a nuestros candidatos afectivos, que no se dejen chantajear por los derrotistas, ni por quienes viven con esa duda, de andar brincando de un lugar a otro, esos mismos que en el pasado se han equivocado.

Añadió el Diputado Federal, hoy nos subestiman y les voy a decir algo, estamos en pie de lucha como lo expreso aquí lupita, vamos a competir y vamos a volver a ganar, y logro fuertes aplausos.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos, dijo que cuando alguien les diga, como puedes decir eso, hay que recordarles que no se les olvide, que hoy en Tamaulipas, estamos conociendo la alternancia estatal.

Agrego, porque recuerden que los de enfrente se tuvieron que alear con todos, con todos, todos, para podernos ganar, pero hoy vemos que ellos los de enfrente, no tienen una capacidad ideológica que los una.

Cito como ejemplo el caso del estado de Nayarit, en donde compiten todos juntos contra el PRI, pero cómo es posible, que es un partido que habla con su aprecio, a las familias gay, a que los hombres y mujeres pueden adoptar.

Dijo que ves otro partido, con estar en la iglesia católica de manera insultante nos ofenden, porque no hay ideología solo intereses por el mismo, hoy en Nayarit quieren todos ganarle al PRI, siempre más que ellos, y hubo Aplausos.

En su participación menciono, amigos y amigas, hay que empezar a ver para adelante, porque pronto estaremos en procesos muy importantes para la vida de nuestro gran partido.

Manifestó que hoy nuestro partido se está transformando porque así lo demanda nuestra militancia, porque lo único que es permanente en un instituto es el cambio, la gente nos quiere ver oír, oler, y eso lo están haciendo.

Sin duda hoy partimos de una gran caminata, el año pasado en junio, perdimos la confianza de la mayoría de mujeres, hombres y jóvenes en las pasadas elecciones, por un plan que hoy estamos desarrollando.

Sobre el plan, dijo con todas generaciones en todos lados, para que todos participen que parta de realidad que hace rato mencione, del cual fui principio clave de integración en reconocimiento a la militancia, de la base, hasta la cúpula, no como era antes.

Como parte del plan, señaló honorabilidad y la honradez, como la experiencia y capacidad a través de un análisis, que se está impulsando, denominado trabajo, transformación y triunfo.

El Diputado Federal, dijo que juntos desde la convocatoria que se habrá de hacer en un futuro próximo, vamos a estar más preparados como lo hemos dicho para convencer y para vencer.

Al respecto, indico que tengamos siempre la capacidad que lo que ofrecemos, honrando como estrategia, se cumpla en los hechos y de manera externa, para que se pueda ver que estamos avanzando en la demanda que nos hizo la gente de transformar.

Los priistas tenemos que tomar el toro por los cuernos, eso lo decía un amigo, una gente que nos dejó el propósito a todos, de esa gran actitud y que cambio su vida, que cambio su impulso pero nunca cambio su ideal. Indico.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos, Cito como ejemplo, lo que externo en su momento Luis Donaldo Colosio, El triunfo vendrá con nuestro trabajo, partirá de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, el triunfo lo construimos todos.

Y además que el triunfo empieza en nuestro corazón que vibra, en nuestra actitud y en nuestra convicción, hay que estar listos para el triunfo y prepararnos para él y también aquí arranco aplausos.

Al informar sobre los 88 años del PRI y de su fundación, el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, nuevamente obtuvo fuertes aplausos y expresó que el partido nace de la acción y consideración de partes.

Dijo, todos somos dueños del PRI (Partido Revolucionario Institucional), aquí no puede haber un candidato único, ni te van a decir que por una persona salgo y mañana quiero regresar.

Fue más allá, al expresar que aquí nos enseñaron desde muy jóvenes, a que lo único que no podíamos cambiar, eran los sueños de permanecer en el instituto, porque al final de cuentas las personas salen y la gente quiere resultados.

Señaló que lo único que es cierto, es que el partido como su nombre lo dice, es de todos, hoy que quede muy claro, la principal acción transformadora, es que todos contamos, todos valemos, todos opinamos, todos ayudaremos en la próxima asamblea su transformación.

El Diputado Federal, informo que en la próxima asamblea, vamos a realizar cambios de fondo y hasta nuestro propio logro pero vamos a someterlo, a la acción y a la decisión de la militancia, se acabaron las decisiones de la cúpula.

Dijo, el que quiera participar, que se anote, la asamblea es de la militancia del PRI pero que nos quede muy claro, todos tenemos obligación dentro de nuestro partido, porque a veces nada más quisiéramos tener derecho, y así no se puede mantener en ningún lado.

El C.P. Alejandro Guevara Cobos, menciono que estaremos permanentes con la misma actitud, al pendiente y con mucho honor, de todo lo que suceda en nuestro distrito, aquí como ustedes nos enseñaron.

Como parte de su intervención, dijo seguiremos honrando la paz, trabajando por el nombre de nuestro municipio, como de nuestro pueblo, y llevando en grande el nombre de El Mante.

En su participación, solicito a sus compañeras y compañeros priistas, que no se nos olvide cuando vuelvan a llegar las elecciones, hoy no es retórica, ni es un sueño, para poder ganar la confianza de la gente, hay una frase muy moderna. Al final, el Diputado Federal C.P. Alejandro Guevara Cobos; expresó que para poder llevar a la transformación y poder lograr un triunfo, hoy debemos de partir de universal, el político que aspira, inspira.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que políticos de la talla del Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, con una gran capacidad y experiencia, requiere el PRI, para lograr su transformación y recuperar los espacios perdidos.

