ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Gran sabor político, en el festejo de dirigente cañero.

*.- Acompañaron a Juan, alcaldes de Xico, Farías y Mante.

En el marco de la celebración del cumpleaños del en estas fechas regidor y dirigente cañero, Juan Manuel Hernández Acevedo, se llevó a cabo la develación de la placa del taller de maquinaria agrícola.

Durante el evento y en el convivio, con motivo del festejo del presidente de la ULPCA (Unión Local de Productores de Caña de Azúcar), Juan Manuel Hernández Acevedo; se dejó observar un gran ambiente político.

El actual regidor y dirigente cañero, Juan Manuel Hernández Acevedo, fue acompañado por los presidentes municipales de Xico, Vicente Verastegui Ostos; Farías, Paco López y de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra.

Correspondió al alcalde Juan Francisco Leal Guerra dirigir un mensaje, en el que agradeció a los presentes su asistencia al festejando al amigo Juan Manuel Hernández Acevedo, del que dijo, cumple un año más de vida.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, agradeció la presencia del compañero y amigo de la CNPR de Farías, Hau y Chuy, en el evento cumpleaños del regidor y dirigente cañero, Juan Manuel Hernández Acevedo.

También agradeció la presencia de la Secretaria de Finanzas de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Sonia Mayorga López y del Gerente General del Ingenio Mante y Xicoténcatl, Ernesto Aguilar.

Juan Francisco Leal Guerra, dijo que es un evento en el que nuestro amigo Juan Manuel, quiso que todos estuviéramos aquí con él, festejando su onomástico y deseando que todos la pasen muy bien.

Al final dijo, en este día que está muy bonito, ya salió el sol y Juan Manuel tiene mucha suerte, el ambiento estaba muy bueno, la comida y expresó a nombre propio que la pasaran muy bien, y que esta fiesta es para ustedes.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que durante el festejo de cumpleaños e inauguración del taller de maquinaria agrícola, Juan Francisco Leal Guerra y Juan Manuel Hernández, fortalecen sus lazos de amistad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más del festejo de cumpleaños del regidor y dirigente cañero, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO; el que también agradeció a los presentes su asistencia, fue el alcalde del municipio de Xico, VICENTE VERASTEGUI OSTOS; quién dijo, bueno no decimos los años, porque esta cabrón luego, y que la verdad que le deseaban lo mejor, que Dios lo cuide mucho, lo proteja….. En su participación el presidente de Xicoténcatl, VICENTE VERASTEGUI OSTOS; felicito a JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO y los demás directivos, por su trabajo que están realizando al frente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, y que van bien y que creía que esta zafra, es una zafra buena para todos los productores, y dijo en hora buena y que la pase bien mi amigo el Chale, en compañía de toda su familia….. Por supuesto que también hizo uso de la palabra el festejado por su cumpleaños JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO, el cual dijo que esperaba que la estuvieran pasando muy bien, y que muchas gracias a todos ustedes, no los voy a nombrar porque no se me vaya a pasar alguno pero a todos, a todos ya dije, jejejeje, que la pasen bien y gracias por estarme acompañando, muchas gracias vamos a seguirle y todavía falta bailar, y agregó hay que movernos un poco, gracias….. El que también agradeció la invitación del regidor y dirigente cañero, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO por haberlo invitado al cumpleaños, fue el alcalde de Gómez Farías, FRANCISCO LÓPEZ (PACO LÓPEZ), quién dijo a los presentes, y a ustedes, gracias por acompañar a esta gran persona, este gran dirigente a JUAN, de veras, hoy se está demostrando esta unidad que existe en la CNC – cañera, aquí en Ciudad Mante y que bueno, eso es un orgullo para todos nosotros porque también nosotros somos campesinos, somos cañeros, y de que eso estamos orgullosos de serlo, gracias amigos y compañeros cañeros, por estar aquí con su amigo, JUAN, mejor conocido como el Chale y muchas felicidades y gracias por la invitación y que la pases muy feliz al lado de tu esposa, de tus seres queridos y de tu equipo que hacen equipo para sacar esto adelante…. El que también hizo uso de la palabra durante el festejo de cumpleaños del regidor y dirigente cañero, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO; fue el Gerente General del Ingenio Mante y Xicoténcatl, ERNESTO AGUILAR; quién manifestó a los presentes, me agarraron con el taco, y al momento agradeció la oportunidad que brindan estos eventos, para compartir con todos ustedes y con esta gran mesa de honor, por supuesto sin olvidarnos del motivo que nos ocupa, que es festejar a nuestro gran amigo JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO; nuestro líder de la CNC de aquí de Mante, y bueno desear que se la pase muy bien, que este gesto de unidad y de alegría que todos le brindamos, lo exhorte y lo alivie para que siga trabajando como hasta ahorita para que a todo el gremio cañero nos vaya muy bien, únicamente que estés muy bien JUAN MANUEL, muchas gracias por invitarme a compartir la mesa con todas estas personalidades y obviamente con toda la raza que nos acompaña….. En otra información, manifestamos que la que este lunes todavía andaba muy contenta por la celebración del 88 Aniversario del PRI, es LUPITA ACEVEDO DÍAZ; que es la presidenta del Comité Directivo Municipal, misma que agradeció la presencia de todos y muy en especial, la del Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; quien tuvo a su cargo el discurso oficial….. LUPITA ACEVEDO DÍAZ, dijo al buen número de priistas presentes, que en las próximas contiendas electorales obtendrán triunfos a los que siempre han aspirado y han alcanzado, y que no olvidemos que cuando algunos vientos nos han sido adversos los militantes del PRI, siempre hemos redoblado esfuerzos y entregados a luchar por lo que nos proponemos, y que desde ahora inician con nuevas y renovadas ganas de alcanzar la victoria en las contiendas que se avecinan y que el PRI está en pie de lucha compañeros….. Con relación a la celebración del 88 aniversario del PRI, el ex – dirigente juvenil, ex – presidente de la Fundación Colosio, regidor y ex – gerente de COMAPA – Mante y ex – tesorero municipal, entre otras cuestiones; JULIO PORTALES MARTÍNEZ; manifestó que es un partido político que prácticamente construyó todas las instituciones de este país, y que es muy difícil imaginar todo este gran país que es México, la aportación buena que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, y que ahora vamos a estar reunidos aquí en El Mante, vamos a estar unificados, trabajar, porque tenemos que retomar todos los espacios con los que no fuimos favorecidos en la pasada elección….. El ex – aspirante del PRI a presidente municipal y en estas fechas a dirigir dicho instituto político, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; expresó que ahora vamos a tener que redoblar muchos esfuerzos y que el mensaje fue entendido el año pasado y que ahora nos toca a nosotros trabajar, y que su aportación, es siempre haber estado en el PRI, y sobre todo reconocer que esto ya no es de grupos políticos, que esto es de aportaciones personales e ideológicas, es decir, que hay elementos sumamente valiosos, que no han sido alcaldes ni presidentes de partido pero que su valor es tremendo para nuestro Partido Revolucionario Institucional, es decir que cada elemento del PRI, tiene el mismo valor, que siendo un ex – alcalde , un ex – diputado, vocero o el líder seccional del Partido Revolucionario Institucional, estamos en el mismo barco y bueno vamos a trabajar y a realizar muchos esfuerzos y que el PRI sigue vivo y en pie de lucha….. El que también expresó su punto de vista sobre el 88 Aniversario del PRI, es el ex – diputado Local, ex – presidente municipal y ex – diputado Federal, “PEPE” MANRIQUE VILLARREAL y esto al mencionar, bueno así como lo dices JUANITO hay un excelente ambiente, y bueno venimos aquí al aniversario de nuestro partido, 88 aniversario, para convivir un rato aquí entre nosotros y darnos ánimos, yo me siento satisfecho y muy contento como salió este evento, muy alegre, muy nutrido, y bueno con buenas expectativas y esperemos que las cosas salgan mejor….. Por su parte el ex – diputado Federal, ARTURO SAAVEDRA SÁNCHEZ; sobre el aniversario expresó: Mira, primeramente que bueno, que tuvimos un orador de la estatura de ALEJANDRO GUEVARA COBOS; porque primeramente hace más que un análisis del partido, hizo una severa reflexión y una crítica a la cual el partido, desde hace mucho tiempo la abandono, y que en la medida que fuimos abandonado esa práctica, de ser crítico y auto crítico, aplaudir y reconocer cuando las cosas se hacen bien, pero también señalar los errores cuando las cosas se hacen mal, sobre todo un punto que toco muy relevante, que es la corrupción, acompañada de la impunidad, la corrupción y la impunidad, ofende y lastima a la sociedad mexicana y aquí hemos tenido ejemplos amargos y señalo, y puntualizo, como el último gobierno de Tamaulipas, nunca había estado tan abandonada, y nunca habíamos tenido un gobernador tan soberbio y arrogante, y prepotente, como el de EGIDIO TORRE CANTÚ….. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que por cuestiones de espacio y de horario, esperamos dar a conocer las entrevistas realizadas sobre el 88 aniversario del PRI, en nuestro próximo espacio.

