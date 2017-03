ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Murió el distinguido priista, Onésimo García Osorio.

*.- Fue alcalde de Mante, en los años de 1972 – 1974.

En realidad que ya teníamos unos años de no saludarlo, pero de vez en cuando preguntábamos a algunos amigos por su estado de salud y la respuesta era, dicen que está en casa y su estado es delicado.

La mañana de este viernes a través de las redes sociales, nos enteramos que murió el señor Onésimo García Osorio, un distinguido militante del PRI y ex – presidente municipal de El Mante.

Onésimo García Osorio, fue alcalde de El Mante; del año 1972 a 1974, y supo ganarse el aprecio y el respeto de sus compañeros de partido (PRI) así como de la ciudadanía, por su sencilla y amable forma de ser.

De los ex – presidentes municipales del PRI, era uno de los que no fallaban a los eventos políticos, como tampoco a los que lo invitaban las autoridades municipales, pues siempre le dieron su lugar.

Al distinguido militante del PRI y ex – presidente municipal de El Mante, Onésimo García Osorio; le sobrevive su esposa, la ex – regidora y ex presidenta de Tamante, señora Narcisa Cabriales de García Osorio.

También le sobreviven sus hijas: Idalia, Dina, América así como Libertad e Ilse, nietos y demás familiares, sus restos están siendo velados en Funerales Mante, de calle Quintero No. 707 de esta Ciudad.

Los restos del distinguido priista y ex alcalde de El Mante, Onésimo García Osorio; serán entregados a la Madre Tierra este jueves, en el Panteón Municipal Número 1, ubicado en esta Ciudad.

Por lo anterior, desde este espacio le enviamos nuestro más sentido pésame del distinguido priista y ex – presidente municipal de El Mante, Onésimo García Osorio; al que se recordara también, como un buen deportista.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el fallecimiento del distinguido priista y ex – alcalde de Mante, Onésimo García Osorio; causa consternación en los diversos sectores de la comunidad. QEPD.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Antes de entrar en forma con estos comentarios, damos a conocer que al que saludamos este día en esta urbe cañera, es al ex – tesorero municipal de El Mante, y también hijo del buen amigo comunicador social de un servidor ya fallecido, ALBERTO OBREGÓN SALAZAR y que es MARIO ALBERTO OBREGÓN BETANCOURT, quien nos comentó que está dedicado a sus labores como Contador Público, y que nada de política por el momento….. Este martes en una entrevista sostenida con representantes de diversos medios de Comunicación Social, y a pregunta sobre el presupuesto del 2017, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; al expresó que sigue ajustándose con más participación estatal aprovechando la buena voluntad del gobernador de multiplicar la aportación municipal….. Con relación al mismo tema, el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dio a conocer que tentativamente será el próximo lunes cuando se realice la Presentación del plan de obras FISMUN 2017 la cual habrá de contemplar entre otros rubros el de agua y saneamiento, educación, urbanización, vivienda….. En la entrevista, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA – insistió- en que “Estamos haciendo ajustes, porqué le estoy pidiendo más apoyó al gobierno estatal para ver si nosotros ponemos una cantidad y ellos ponen otra para tener más capacidad de arreglar cualquier servicios públicos”….. Entre los ajustes que se realizan, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dijo que la prioridad para esta administración municipal, es apoyar la rehabilitación y el funcionamiento del alumbrado público, del que comentó, es sinónimo de prevención del delito, además de la construcción de cordones, banquetas, pavimentación asfáltica e hidráulica y de puentes sobre los canales de riego para dar más fluidez al tráfico vehicular….. En otra información, manifestamos que los integrantes de la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, determinaron por unanimidad que Monseñor OSCAR GUADALUPE LOZANO MOLINA, es el candidato idóneo para recibir la máxima presea que otorga el Congreso del Estado, pues resalta su labor en favor de los migrantes desde 1985….. La determinación por unanimidad a favor de Monseñor OSCAR GUADALUPE LOZANO MOLINA para recibir la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, es por las labores realizadas en bien de los tamaulipecos y su desempeño en la Diócesis de Matamoros así como en Reynosa, a favor de los migrantes provenientes de otros países, entre ellos Honduras y Nicaragua, que son víctimas de muchos abusos….. También en cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que en presencia de la Secretaria del Trabajo, MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ y de Turismo, MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO; el Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, manifestó que se trabaja en la certificación voluntaria de la “Norma para la Igualdad Laboral y no Discriminación”, a través de una Unidad de Género, y que además que se inició un estudio interno para detectar las leyes y reglamentos de Tamaulipas, donde sea necesario hacer adecuaciones que permitan eliminar el uso de lenguaje sexista….. Como parte de estas actividades que fueron propuestas por la Comisión de Igualdad de Género que preside la Diputada SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, a fin de conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, iniciando con una plática a cargo de la Magistrada MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN e inaugurando la exposición pictórica “Mujeres tamaulipecas”….. La exposición pictórica “Mujeres Tamaulipecas”, se encuentra conformada por grandes obras artísticas de OLIVIA MALIBRÁN, ANA OLIVIA URIEGAS, JESSICA DE LA GARZA, ISABEL MARROQUÍN así como de JOSEFINA SALINAS, MARCELA GUERRA, CRISTINA ANZURES, MARÍA NÚÑEZ, CONSTANZA ELIZONDO, ANA LAURA THOMAE AYALA, NORMA GATTÁS y MÓNICA VILLALOBOS….. También son parte de la exposición pictórica con obras, ENGRACIA MARTÍNEZ, GABY CORCUERA, ÁNGELA VALLES, OLGA HERRERA, SILVIA MIER y TERÁN, AMIRA CHAPA, AMANDA GÓMEZ, KARLA TAHUIL y YURIXUE PADILLA, quienes por cierto que al dar descripción de sus trabajos, agradecieron el espacio y oportunidad de ser parte de estas actividades y poder mostrar sus obras….. Durante un diálogo sostenido en la Sala de Cabildos de presidencia municipal, con directivos, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria No. 3, de la que es Director el profesor SAÚL ACOSTA GUERRERO; el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se comprometió a gestionar con el respaldo del Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; un transporte escolar e infraestructura para la Escuela Secundaria General No. 3….. Durante esta actividad, también acudieron ante el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acompañando al Director de la Escuela Secundaria General No. 3. “Juan Camacho Cervantes”, SAÚL ACOSTA GUERRERO; la Presidenta y tesorero de la liga de padres de familia señora LUPITA RAMÍREZ y el señor JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ, respectivamente así como por los integrantes de la sociedad de alumnos de esta casa de estudios….. Como parte de las audiencias sostenidas este día en la presidencia municipal, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; recibió al director de la Preparatoria Mante C.P. GENARO RAMÍREZ, el cual fue acompañado por personal administrativo quienes hicieron extensiva la invitación al alcalde para asistir a la próxima graduación de los alumnos de esta institución educativa de la generación 2014 2017 en donde 352 alumnos recibirán su constancia de término de educación medio superior….. Con motivo del 88 aniversario del PRI el pasado 4 de Marzo y su celebración en esta urbe cañera por el Comité Directivo Municipal que es presidido por LUPITA ACEVEDO DÍAZ, alguien pregunto a un servidor del porque caer a lo mismo, porque no entender que ya se les dio una oportunidad y no la aprovecharon y que lo que se requiere es gente que no ha tenido participación alguna, gente nueva para poder recuperar espacios perdidos….. La respuesta del porque a nuestro interlocutor, especialmente en el caso de la ex – diputada federal y candidata perdedora a Diputada Local por este Distrito Electoral, ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA en la pasada elección para gobernador del estado y presidente municipal, fue simple y sencillamente, que no existen quienes acudan para apoyar las actividades del PRI, a pesar de que por espacio de años se sirvieron de dicho instituto político del que ahora hasta reniegan, de ahí la participación en parte con la semblanza del PRI, de la ahora ex – diputada federal….. Este día, el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; en respaldo a las acciones de la zona militar y batallón de infantería constató la destrucción del armamento así como también la entrega de aparatos electrodomésticos, como parte de la campaña de canje de armas, que se llevó a cabo de manera coordinada ….. En esta ocasión, la destruición fue una pistola calibre 25 que entrego la señora RAQUEL ORTEGA GONZÁLEZ; quién acudió hasta la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles” para hacer a la entrega y poder hacer uso de este beneficio que ofrece la SEDENA y el municipio, en el canje de armas por aparatos electrodomésticos, como se ha estado dando a conocer a la ciudadanía en general.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.

Me gusta: Me gusta Cargando...