ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En Nayarit, partidos hacen “montón” para ganarle al PRI. *.- Mas sin embargo, Manuel Cota del tricolor puede ganar.

Durante la celebración del 88 aniversario del PRI el pasado sábado 4 de Marzo del 2017, el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos; se refirió a la elección para gobernador en el estado de Nayarit.

La referencia de Alejandro Guevara Cobos, más que por el cargo en disputa, como la renovación del Congreso Estado y las 20 presidencias municipales, es por la unión de diversos partidos políticos en contra del PRI.

Hasta el momento, en el estado de Nayarit y también a nivel nacional, se habla de una alianza para gobernador, entre el PAN y PRD, a los que se unirían otros partidos políticos, para ganarle al PRI.

Con lo anterior, queda demostrado el temor que tienen los partidos políticos y candidatos de perder ante el postulado por el PRI, el actual dirigente campesino a nivel nacional, Manuel Cota Jiménez.

Más sin embargo, la elección estará difícil tanto para unos como otros, pues del candidato del Partido Revolucionario Institucional a gobernador, Manuel Cota Jiménez; se dice que es un fajador político.

De Manuel Cota Jiménez, se conoce que ya Diputado Local y presidente municipal, y que en la actualidad es Senador de la Republica por el tricolor y que tiene una gran simpatía, entre los habitantes de Nayarit.

Sobre la elección para gobernador del estado en Nayarit, se dijo a un servidor que participa en compañía de un grupo de amigos, el líder estatal de la LCASC, Florentino Aarón Sáenz Cobos; de esta Ciudad.

El proceso electoral para gobernador y de otros cargos de elección popular en Nayarit, dio inicio con la precampaña del 8 de Febrero, al 19 de Marzo; y la elección se llevara a cabo, el 4 de Junio del presente año.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que para el PRI a nivel nacional, y del estado de Nayarit, reviste de gran importancia el resultado; pues este puede influir, en otros procesos electorales de este año, para gobernador.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Luego de dialogar por espacio de un buen número de minutos, la mañana de este jueves entrevistamos al Supervisor General de Escuelas Secundarias General de base en esta Ciudad, profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; primeramente sobre la calma que se deja observar en instituciones de este sector educativo ….. De entrada, el profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; dijo a quién escribe sobre el buen ambiente que se deja sentir, que en parte influye que hace unos dos años, existe diálogo entre la parte directiva y la parte sindical, agregó que esto les ha permitido ponerse de acuerdo ambas partes y evitar acudir a Ciudad Victoria para buscar apoyo y tomar decisiones que ellos en un momento demanda…. El profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA, dijo que esto ha permitido que los compañeros ya no se distraigan del quehacer educativa y estén en condiciones de prestar el servicio, que la verdad es lo medular del trabajo del maestro, bueno, porque trabajamos en una Secretaria de Educación Pública, que quiere decir con esto, que estamos dando educación al pueblo, y que la única forma de cumplir con esta tarea, es precisamente no faltar y podemos diferir, pero que con el diálogo las cosas se llegan a muy buen final….. En cuanto al periodo vacacional por la “Semana Santa”, el Supervisor General de Escuelas Secundarias Generales, profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; informó que este periodo está contemplado del día 10 de Abril, al 21 del mismo mes, que son dos semanas que tendrá el maestro para disfrutar, su periodo vacacional contemplado prácticamente ya para fortalecer, redoblar esfuerzos y sacar el complemente del año escolar, y que finalmente ya regresaríamos a trabajar prácticamente el mes de Mayo y Junio, y a finales de Junio o primeros de Julio, nos iremos al receso educativo, para los alumnos es vacaciones y para los maestros, es un receso educativo….. Con relación a las Secundarias Generales que pertenecen a la Supervisión a su cargo, el profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; expresó que son 12 secundarias, eran 14 pero por falta de alumnos se cerraron 2 nocturnas para trabajadores, la de Mante y la de Xicoténcatl, y que no obstante eso les quedan 12 secundarias, 9 de gobierno y 3 que tienen una dependencia particular….. En cuanto a los alumnos que habrán de salir de vacaciones, el profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA; manifestó que ahorita son un total de 4 mil 494 alumnos en mi zona, primeros, segundos y terceros, informando además que la Supervisión General de Escuelas Secundarias a su cargo, abarca los municipios de Xicoténcatl, Ocampo, así como Farías, Nuevo Morelos, una secundaria rural que tiene en Magizcatzin de González y las de aquí de El Mante, y que hablando de El Mante, incluye el Limón….. El Republicano Ayuntamiento de El Mante, que preside como presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; rindió un merecido y justo homenaje, al ex – alcalde ONÉSIMO GARCÍA OSORIO; que falleció el pasado miércoles 8 de Marzo y cuyos restos fueron entregados a la Madre Tierra este jueves….. Durante el homenaje luctuoso rendido en la explanada de palacio local, acompañaron al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, integrantes del Cabildo y funcionarios públicos, habiendo estado presente, familiares y amigos del fallecido ex – presidente municipal, ONÉSIMO GARCÍA OSORIO….. Como parte de la ceremonia luctuosa, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; monto guardia de honor y externo sus condolencias para la familia GARCÍA CABRIALES, y también mostraron sus condolencias a la familia y montaron guardia de honor, la primer sindica del Republicano Ayuntamiento de El Mante, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ, así como también los regidores, SHEYLA FRIDA PALACIOS JUÁREZ, JOSÉ MANUEL NÚÑEZ LÓPEZ, JOSÉ MARTÍN DÍAZ MEDINA y JESÚS ALBERTO TORRES ROBLES….. En más información oficial, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; inicio jueves el Restablecimiento de las Jornadas Médicas provenientes de Boulder, Colorado de los Estados Unidos de Norteamérica; buscando el intercambio cultural, académico y médico, que es el objetivo principal….. Sobre el particular, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; escucho con gran interés las propuestas de realizadas por ERICK DÍAZ y CATALINA CORTEZ, miembros del consejo de ciudades hermanas quienes expusieron ante el presidente municipal, el deseó de retomar estas actividades que son en beneficio de la ciudadanía que más lo necesitan….. De acuerdo al diálogo sostenido por los representantes de las ciudades hermanas de Boulder Colorado y El Mante, ERICK DÍAZ, CATALINA CORTEZ y CONSUELO LÓPEZ, con el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; la Jornada Médica podría llevarse a cabo en el mes de Febrero de 2018, por lo que habrán de los preparativos correspondientes, en beneficio de la ciudadanía mantense así como de municipios vecinos y de otras partes de la entidad, como municipios cercanos a El Mante de otros estados….. La tarde de este jueves, al que saludamos en el Ciber que acostumbramos a acudir, es al ex – alcalde de El Mante, JUAN ROJAS MARTÍNEZ; del que se tiene conocimiento que presta sus servicios en la COEPRIS de base en esta Ciudad y de la que es Coordinador Regional, GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ….. A la que le sigue yendo muy bien en política, es a la Diputada Federal MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE ya que en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ENRIQUE OCHOA REZA; le entregó el nombramiento de Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político….. De MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, de la que se asegura que es hermana del Sub comandante MARCOS; se recuerda que ha sido Diputada Local y en estas fechas federal, como que ha ocupado cargos importantes en la administración pública municipal y estatal, y también haber sido parte del equipo de transición del Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO; dicen que por ahí va su actual nombramiento….. Ya que andamos en cuestiones del PRI, este jueves tuvimos la oportunidad de dialogar con el ex – dirigente local de dicho instituto político, JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN; quién nos comentó con relación a los cambios que se avecinan, que todo a su debido tiempo, que ni antes, ni después, que se preocupen y se desgasten otros, en el PRI nosotros vamos bien….. Claro que el ex – dirigente del PRI en Mante, tiene razón ya que a nivel nacional y estatal, se han estado algunos nombramientos como el caso que acabamos de comentar de MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y otros más que se están dando poco a poco y que se darán, como es el caso del nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal, en sustitución de la dirigente estatal interina, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.

