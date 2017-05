ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Acuden el gobernador, al epicentro de la violencia. *.- García Cabeza de Vaca, insistió en recuperar la paz.

A unos días de haber visitado Reynosa, y realizar fuerte llamado a los 43 presidentes municipales, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; regreso al epicentro de la violencia.

En la primera visita, indicó a los 43 presientes municipales; que asumieran su responsabilidad, que no se vale es que se hicieran las víctimas, denunciaran los hechos e informarle que está sucediendo en cada región.

En la entrevista, dijo a los 43 alcaldes que ya fue presidente municipal, y asumió su responsabilidad, exigió que hagan lo mismo, yo lo estoy haciendo y que no es posible que se volteen para otro lado.

Como se recordara, en esa ocasión el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca; advirtió a los 43 presidentes municipales de Tamaulipas, que si no lo hacen los va a evidenciar.

Este día, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de nuevo toco el tema de la inseguridad que se vive en la Ciudad de Reynosa, como en otras y hablo de acciones para recuperar la paz y tranquilidad en Tamaulipas.

Entre las acciones que serán emprendidas, es en contra de los llamados taxis piratas, no otorgar permisos para bares y cantinas, y que incluso se negara permiso para vendedores ambulantes que comercian con mercancía ilegal.

El gobernador del estado, dio a conocer en la entrevista; que solicito la participación de las dependencias federales involucradas, y que para pacificar el estado se requiere de la participación de todos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que lo que sucede en Reynosa, es muy preocupante, porque la más afectada es la población civil, ante los hechos violentos que se están dejando sentir.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Este jueves conocimos que el Comité Directivo Municipal del PRI que es presidido por GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, tiene en programa realizar un festejo conjunto en los próximos días, uno de ellos para festejar a menores por haberse celebrado el pasado 30 de Abril el “Día del Niño” y en cuanto al segundo, porque el próximo miércoles se celebrar el “Día de la Madre”….. Sobre dicho evento a llevarse a cabo y del que por cierto todavía no hay lugar, ni hora pero que están en eso, se informó a un servidor que será de coperacha entre los actuales regidores del PRI así como por parte de varios ex – presidente del partido, esto a gestiones y los diálogos que se encuentran sosteniendo, con la dirigente local del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ….. En cuestiones del Congreso del Estado, Diputados de las diferentes fuerzas políticas que integran la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, se reunieron con el Subsecretario JESÚS VILLARREAL CANTÚ, esto para compartir el proyecto de trabajo que se realiza en apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a los productores tamaulipecos….. Sobre el tema y con relación a la Comisión, presidida por la Diputada Local MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa y el Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, JESÚS VILLARREAL CANTÚ, resaltó que se están buscando la capitalización de diversos proyectos y la promoción de los productos tamaulipecos, a fin de generar buenos resultados en la economía de la entidad y México….. A la vez, JESÚS VILLARREAL CANTÚ; anunció que el primer Foro Tamaulipas Emprende, se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo, a través del cual impulsarán el crecimiento de emprendedores, enfocados en estudiantes de diferentes carreras universitarias , y agregó que se está dando un total seguimiento a los proyectos de los tamaulipecos, mediante un trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y de Educación, a fin de ofrecer los apoyos que se requieren, pero también brindar capacitación para la viabilidad de sus propósitos….. Durante la reunión con el funcionario estatal JESÚS VILLARREAL CANTÚ, respondió a las interrogantes de los Diputados JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA así como también de HUMBERTO RANGEL VALLEJO, IRMA AMELIA GARCÍA VELAZCO, de JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, como de la Diputada COPITZZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, quién manifestó la importancia del primer Foro Tamaulipas Emprende, así como la relevancia de mantener una vinculación con la Secretaría de Educación, con el propósito de dar buenos frutos entre los jóvenes emprendedores y por último tuvo participación la Presidenta de la Comisión, MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA….. Por favor no lo transmita pero llego información, que para este viernes 5 de Mayo; el Diputado Federal por este Distrito Electoral, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; tiene en programa sostener una reunión con mujeres de su partido, el revolucionario institucional y a la que habrá de asistir, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; la cual poco a poco se encuentra recuperando espacios perdidos entre los mismos militantes….. En otros temas, manifestamos que integrantes del Consejo de COMAPA, el cual es presidido por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, aprobó el informe financiero correspondiente a los meses de Febrero-Marzo y establecieron el compromiso de revisar la onerosa carga financiera que cuesta la operación de los sistemas rurales de agua y realizarán listado de chatarra para proponer en próxima sesión su venta y destino de la misma ….. Como parte de la reunión del Consejo de la COMAPA – Mante, misma que se llevó a cabo en el Salón Anexo del Hotel JJ. INN la mañana de este jueves, dicho organismo a través del Gerente MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES dio a conocer que se cumple con observaciones de la ASE y que continua en la segunda etapa de la auditoria y pedirán las autoridades estatales y federales de la materia den informe detallado en cuanto al avance y culminación de la obra del Acueducto…. En la reunión de Consejo que presidió JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, también se informó de manera detallada, de las fallas y las reparaciones corregidas en: los sistemas de agua potable rural, en las líneas y tuberías de agua potable y de drenaje de la cabecera municipal, los trabajos de sondeo y limpieza con el Vactor y el Jeter….. Como parte de la reunión el Consejo aprobó el Informe financiero correspondiente, además se detalló el destino y operación de los apoyos de los programas federales como PRODDER, APAZU, PROSAPYS, entre otros así como del nivel aceptable de la calidad del agua, la difusión de la cultura del agua en los planteles educativos y drenajes pendientes por reparar….. En cuanto al informe financiero y la operación y funcionamiento de los sistemas de agua rurales, que en la actualidad son una carga financiera para el organismo el consejo propuso que se haga un análisis exhaustivo para que en la próxima sesión se dé un informe detallado para analizar el déficit y tomar las medidas adecuadas para su solución….. Otro de los puntos que quedaron pendientes en la reunión de Consejo que fue presidida por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, es sobre la propuesta de la venta de activos en desuso se le pidió a la gerencia a cargo de MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES, la realización de un listado de la chatarra existente para hacer la propuesta de su venta en próxima sesión extraordinaria de consejo en la que se acordara también el destino de los recursos que se obtengan con su venta pudiendo ser su destino de acuerdo al dialogo, para adquisición de vehículos, medidores, tubería, corregir fugas o bien continuar con las líneas nuevas….. También se dio a conocer que la auditoria que realiza la Auditoria Superior del Estado, ASE, se precisó que hay observaciones en cuanto al control interno, como también que se están corrigendo independientemente de que personal continuara el proceso en su segunda etapa, y como punto final de la reunión de Consejo de la COMAPA que fue presidida por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se tocó el tema del llamado Acueducto y del que se pidió al encargado de la gerencia MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES, solicité de nuevo a las autoridades estatales y federales un informe detallado del avance y culminación de la obra ya que se ha venido arrastrando desde hace meses….. Cabe mencionar que por su parte el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, destacó que se necesita tener ya una fecha definida de cuándo iniciaría en operaciones el sistema del acueducto del abastecimiento del nacimiento a la planta de ciudad Mante, una obra que desde el inicio de la presente administración ha demandado se realice con todas las especificaciones de construcción y de conservación del medio ambiente, pero además una obra que cumpla con las normas y que deja un beneficio doble porque, por un lado llegará a las familias mantenses agua de buena calidad y por el otro habrá un ahorro sustancial en cuanto al gasto de mantenimiento y operación del sistema.

