ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- PT, López Obrador y MORENA, sin determinar acuerdos. *.- Objetivo sacar de los Pinos, al sistema corrupto: Campos.

El dirigente del Partido del Trabajo de base en esta Ciudad, el ex – regidor José Luis Campos Salazar; en entrevista con representantes de diversos medios de Comunicación Social, expresó puntos de vista sobre la elección del 2018.

En primer lugar menciono el Acuerdo a nivel nacional que el PT sostuvo con el virtual candidato a presidente de México Andrés Manuel López Obrador y MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional).

A pregunta que si el PT (Partido del Trabajo) en todas las candidaturas iría con MORENA o por separado tendrían sus candidaturas municipales, como diputados y senador de la República Mexicana.

José Luis Campos Salazar, expresó que eso es lo que se está viendo, si van a ir cada quién por su lado con sus candidatos o vamos a ir en alianza, algo tan fácil pero falta que nos pongamos bien de acuerdo.

En cuanto a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de sumarse, no es traerse todos los militantes, sino como un partido, manifestó que esa situación es la que está en juego a nivel nacional.

José Luis Campos Martínez, señaló que aquí el objetivo es sacar de los pinos al sistema corrupto (PRI – PAN), y expresó que se puede decir que esta es la última llamada para terminar con estos malos gobiernos.

Agregó que creen que es el momento, de ahí la declinación de apoyar a Andrés Manuel López Obrador e insistió que en realidad es oportuno para sacar de los pinos al gobierno corrupto.

A pregunta si creían que ganaría López Obrador, porque siempre pierde, dijo que si y que ellos solos ya tienen su MORENA registrado, tienen PAN y creo que es el momento, de ahí la invitación a otros partidos para que se sumen.

Con relación a que vamos a pensar que estamos en el 2018, que fue la elección, si ganan hubo democracia, si pierden hubo fraude, que hay de eso; dijo no podía adelantar las cosas y que no era adivino.

Sobre la posible alianza con López Obrador y MORENA y como lo está aceptando la gente, menciono que les explican la situación que hay, y cuál es el objetivo, dijo que no están pidiendo nada anormal, todo dentro de lo normal.

Hablado de la izquierda y que si el PT no ha condicionado la alianza como otros partidos lo han hecho, señaló que en su momento se hizo una mesa de diálogo, un acuerdo y que antes del día 18 de Agosto se decidirán muchas cosas.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que de concretarse el Acuerdo, lo más importante en este caso, sería una alianza para presidente de la república, pues no hay que el PT a nivel local perdió su registro.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Este jueves el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, a cargo de ABRAHAM BENAVIDES GONZÁLEZ; inicio la campaña de saneamiento básico denominada “Por los Nuestros y los que vienen”, la cual consiste en acciones de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos de mosquitos para evitar la proliferación y las enfermedades dengue….. Al hacer uso de la palabra, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; expresó que el arranque de estas acciones en este municipio, se suman a la tarea que en el estado realiza para mejorar la calidad de la salud de mantenses y tamaulipecos, como es el caso también con la campaña iniciada en cuanto a la prevención para dar mayor seguridad a los turistas y tamaulipecos en este periodo vacacional y a la que se suma el sector salud, cruz roja, SEDENA e instancias de seguridad y de protección civil y que concluye el 24 de agosto….. Con relación a la campaña de saneamiento básico iniciada esta mañana, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; expresó que consiste también en acciones para sacar la chatarra, la basura y que existe un plan de saneamiento de drenes para evitar que proliferen insectos, principalmente los mosquitos que causan el dengue. Zika y chikungunya” e insistió….. Las acciones iniciadas, se llevaron a cabo en la esquina de los bulevares Manuel Cavazos Lerma y Luis Echeverría Álvarez y estas abarcaran de la calle Río Mante a la Obregón, como parte del primer cuadro de la Ciudad y que habrán de llegar hasta el resto de la zona urbana, como temporalera y la cañera, habiendo participado el subdirector regional de Protección Civil, ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ….. En otras cuestiones, tenemos que hasta nuestra redacción nos llegó información, que con justificada razón, una vecina que se llama GLORIA y que vive en un área federal cerca de la colonia Progreso Social, se quejó amargamente porque a días que le construyeron una pequeña vivienda a través de un programa de Bienestar Social y que ya está cuarteada y a punto de derrumbarse, por lo que acudirá el Director de dicha área, NOÉ RAMOS para ver qué solución le da, pues no tiene cimientos y la lámina, solo esta agarrada con unos ganchos…. En realidad que es conveniente para vecinos del lugar y principalmente para conductores de unidades de fuerza motriz, que el Director del Departamento de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de El Mante, JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR; se dé una vuelta por la prolongación de la calle Quintero, entre las llamadas vías del ferrocarril y sub bodega cañera, porque dicha rúa está en condiciones deplorables y a decir verdad, en unas dos cuadras de ellas; muy difícil que queden bien con un bacheo….. Desde luego que también hay que escribir, que el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se encuentra atendiendo otras demandas ciudadanas, tal es el caso en cuanto a la educación se refiere, pues acaba de estar en el Ejido 7 de Noviembre para hacer entrega de un enfriador al plantel Mártires de la Reforma y durante el convivio con madres de familia, hizo compromisos para dar respuesta a la solicitud de lámparas y abanicos y gestión ante ITIFE en cuanto a un desayunador….. Como parte de la visita realizada en el Ejido 7 de Noviembre, a donde acudió acompañado de la síndica NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ y regidora ADRIANA AVALOS RODRÍGUEZ, entre otros integrantes del Cabildo; el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, atendió otras de las peticiones planteadas por los vecinos y entre ellas, una visita al área en donde se encuentra un puente, en donde se requiere labores de limpieza y desazolve de drenes para evitar una inundación con motivo de las lluvias que se están dejando sentir….. Hace unos días, la Asociación de Cronistas de Ciudades y Villas de Tamaulipas (ACCVT), realizaron en el Congreso del Estado, su Asamblea General 2017, donde se tomó protesta a la nueva directiva para el periodo 2017-2020, así como a dos nuevos integrantes que se suman a la importante tarea que realizan en diferentes Municipios de la entidad….. La toma de protesta a la directiva de la ACCVT integrada por MARCO ANTONIO FLORES, Vicepresidente; LEÓN RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Secretario y JUAN GILBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, Tesorero; la realizó en representación del Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, la Diputada ISSIS CANTÚ MANZANO….. Además también rindieron protesta como parte de la directiva de la ACCVT, JOSÉ LUIS AGUILAR, prosecretario y ADRIÁN GARZA DRAGUSTINOVIS, protesorero; como los representantes de la zona norte, MARTÍN SALINAS RIVERA; Martín zona centro, JAVIER MENDOZA URBINA; Sur, FRANCISCO CASTELLANOS y centro-sur, MARÍA ANTONIETA VILLALÓN, mientras que la toma de protesta a los nuevos socios y cronistas, estuvo bajo la responsabilidad del presidente de dicha organización CLEMENTE RENDÓN DE LA GARZA….. En otra información, manifestamos que aprovechando el periodo vacacional, por instrucciones del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; en coordinación con el sector salud, se realizaron acciones de fumigación y que tienen como finalidad, el de contar con ambientes saludables en las áreas públicas….. Aunque algunos piense que no es así, seguramente que será luego de la elección del nuevo dirigente estatal del PRI, cuando algunas de sus organizaciones, como el caso de la LCASCE (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado), en esta caso a cargo del mantense que ya fue alcalde y también diputado local entre otras cuestiones, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; se realizaran cambios en los Comités Municipales, tal es el caso de el de El Mante; en donde ya tiene unos meses que dejo de fungir como dirigente, el ex – regidor MANUEL MORALES BETANCOURT y en la actualidad existe un delegado, de nombre FERNANDO RUBIO; vecino del municipio de Gómez Farías….. Como punto final a estos comentarios, damos a conocer que la que trabaja arduamente en bien de los productores cañeros adheridos a la ULPCA, es la reciente nombrada presidenta de dicha organización, SONIA MAYORGA; a la cual a través de este espacio la felicitamos y también le enviamos un afectuoso saludo.

