ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En salud coordinan esfuerzos presidencia y jurisdicción. *.- El alcalde dio el arranque a la Semana Nacional de Salud.

El pasado martes, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; en instalaciones de la Escuela Primaria “Club de Leones”, bajo el lema “Mientras tú los quieres las vacunas los protegen”, inicio la Tercera Semana Nacional de Salud.

La Semana Nacional de Salud, contempla el suministro de 8,440 dosis de vacunas a pequeños, esto mediante 31 mil acciones de salud preventiva y reparto de 13 mil mensajes personalizados.

Durante el inicio de esta actividad, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; fue acompañado por el Dr. Abraham Eduardo Benavides González, Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

En el evento, ambos funcionarios coincidieron en expresar que las acciones además de la Ciudad, incluye también la zona cañera y temporalera, y que se tiene como meta que ningún niño se quede sin sus vacunas.

También se dio a conocer que además de las vacunas que serán aplicadas, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 6; se encuentran dando información necesaria a las madres de familia, para prevenir enfermedades.

En el evento de inicio de la Semana Nacional de Salud, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; mostro su preocupación y solicito a todos los participantes en la aplicación de las vacunas, que lo hagan de lo mejor.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, reitero el apoyo en bien de la salud de los mantenses y destaco la coordinación de esfuerzos y voluntades que existen entre Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

Las palabras de bienvenida, fueron pronunciadas por la Dra. Sofía Marcela Zamora Sánchez; responsable del área de vacunas de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, quién resalto la importancia que niños y madres, reciban las vacunas.

Además del Dr. Abraham Eduardo Benavides González, en esta actividad el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; fue acompañado por integrantes de Cabildo, como maestros y Alumnos, de la Escuela “Club de Leones”.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que las acciones conjuntas entre la Presidencia y la Jurisdicción Sanitaria No. 6, hablan bien de quienes la representan y más si es a favor de la salud de los mantenses por igual.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Tomando en cuenta la información que se nos hizo llegar, tenemos que Diputados del Congreso del Estado, dictaminaron procedentes las reformas que establecen las condiciones para que puedan instalarse y funcionar en Tamaulipas, establecimientos locales dedicados a la producción y venta de cerveza artesanal, además votaron positivas las Tablas Catastrales de 14 Municipios, sin incrementos en sus valores, asuntos que serán turnados al Pleno para su aprobación o rechazo ….. Tal determinación fue al reunirse los integrantes de la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, se dictaminó a favor la Iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, que busca ofrecer la garantía a los productores de cerveza artesanal, de competir en el mercado en igualdad de condiciones con las grandes empresas cerveceras asentadas en la entidad….. Con relación al mismo tema, se dijo que la acción legislativa,

promovida por la Diputación Permanente que fungió en el pasado periodo de receso, constituye tres propósitos fundamentales, como otorgarle sustento en la legislación a este producto artesanal, clasificar tipos de establecimientos permitidos legalmente para producir y vender la cerveza, siendo estos las micro cervecerías, salas de degustación y tiendas o depósitos….. Por cierto que en su intervención, el

Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, impulsor de esta iniciativa, señaló que estas modificaciones son sumamente importantes para el fortalecimiento del desarrollo económico y comercial del Estado, ya que la producción y venta de cerveza artesanal constituye una valiosa puerta de oportunidad para quienes tengan la intención de invertir en la apertura de un empresa de este tipo, lo cual generaría además, nuevas fuentes de empleo y comento, “La propuesta legislativa que se dictamina, hace vislumbrar un horizonte promisorio para una alternativa económica y comercial que ha comprobado tener éxito en el mercado nacional y que muestra notable y comprobado crecimiento”….. Por su parte al hacer uso de la palabra, la Diputada MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, que es presidenta del órgano dictaminador, resaltó la relevancia de esta propuesta, que en otros Estados del País ha tenido gran aceptación y que resulta promisoria y atractiva para la inversión, además que “Es una gran oportunidad para Tamaulipas y los productores de la entidad, que sin duda generará mayor competitividad y nuevos empleos”….. Con relación a la propuesta impulsada por el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, el legislador local JESÚS MA. MORENO IBARRA, puntualizó que estas reformas son sin duda, significantes para el desarrollo de la industria, sin embargo, subrayó la necesidad de blindarlas para que los monopolios cerveceros que imperan en el Estado, no impidan su éxito….. En otra información pero también del Congreso del Estado, manifestamos que las Comisiones de Finanzas, Planeación Presupuesto y Deuda Pública, así como de Asuntos Municipales, dictaminaron procedentes y sin incrementos, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de 14 Municipios, mismas que servirán de base para el cobro del impuesto predial durante el ejercicio fiscal del año 2018….. Sobre la misma información, damos a conocer que el Diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA; expresó que se votaron positivas las correspondientes a los Municipios de Jiménez, que presentó su propuesta de Tabla Catastral en tiempo y forma; González y Xicoténcatl, que cumplieron de forma extemporánea, además se ratificaron las de Antiguo Morelos, Burgos, Camargo, Gómez Farías, Mainero, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, San Fernando y Soto la Marina, Municipios los cuales omitieron presentar esta obligación, por lo que el Congreso del Estado, esto de acuerdo a la Ley de Catastro, realizó esta determinación….. Sobre esta actividad legislativa nos llegó información que legisladores integrantes de las Comisiones, acordaron invitar a los Alcaldes, tesoreros o jefes de las oficinas de Catastro Municipales de los Ayuntamientos de El Mante, Matamoros, de Miguel Alemán, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y de Ciudad Victoria, quienes presentaron propuestas con cambios, y que por lo tanto consideraron pertinente acudan a exponer sus consideraciones a dichos planteamientos….. También del Congreso del Estado llego información que en la comparecencia del Procurador de Justicia en el Estado, IRVING BARRIOS MÓJICA; Diputados lo exhortaron a que se implementen mayores estrategias para alcanzar la paz en Tamaulipas y sobre esto la Diputada Local TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, dijo que ante la importancia que tiene la procuración de justicia en Tamaulipas, el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ha trabajado para avanzar en el combate a la corrupción e impunidad….. Durante su comparecencia ante legisladores locales durante el análisis del Primer Informe de Gobierno, el Procurador de Justicia IRVING BARRIOS MÓJICA; resalto que por medio de diversos mecanismos, se continuará trabajando en combatir al crimen organizado, fortalecer la prevención de las violencias y reducir los índices delictivos, y en respuesta a cuestionamientos de los Diputados Locales, señaló que se ha ido recobrando la confianza y se seguirá trabajando en ello, con acciones como la atención que han brindado a los colectivos de víctimas de las personas no localizadas, quienes nunca habían sido escuchados como tampoco atendidos….. El Procurador de Justicia, dijo que “Por ello la Fiscalía Especializada en atención de personas no localizadas o privadas de su libertad, desde el primer día se dedicó a la revisión de los expedientes y atención de víctimas de manera personal, que se han realizado más de 43 reuniones con colectivos, atendiendo a 807 personas y se elaboró un plan de trabajo que privilegia su búsqueda inmediata, lo que ha permitido localizar a 720 personas con vida”….. También hicieron uso de la palabra sobre mismo tema, como participación del Procurador del Justicia IRVING BARRIOS MÓJICA; la legisladora local MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, la Diputada GUADALUPE BIASI SERRANO, el legislador local HUMBERTO RANGEL VALLEJO, como el Diputado OSCAR MARTÍNEZ RAMOS SALINAS, el Diputado RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, mientras que los trabajos legislativos con motivo de la mencionada comparecencia con motivo del Primer Informe del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; estuvieron a cargo de la Presidenta de la Mesa Directiva, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, quien manifestó que este ejercicio permite el diálogo abierto, a través del cual la sociedad conocerá detalladamente sobre las acciones de las dependencias del Estado que son de su total interés, como la rendición de cuentas de la Procuraduría General de Justicia….. Como punto final a este espacio, manifestando que para bien del priismo de El Mante, el Distrito, el Estado y de México, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; continua sosteniendo reuniones con la militancia, tanto en la ciudad como en la zona temporalera y cañera, de este municipio.

