ENFOQUE POLÍTICO

*.- Del 25 al 29 de octubre, el LXXX Aniversario de El Mante

*.- Agradecen al Lic. Núñez Rangel donación de Hemeroteca

La mañana de este miércoles en la Sala de Cabildos de la presidencia municipal, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra e integrantes del Comité Organizador, informaron de las actividades a realizar con motivo del LXXX Aniversario de la elevación de Villa a Ciudad Mante.

De acuerdo a lo dado a conocer en la Rueda de Prensa por el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, habrá conferencias, exposiciones pictóricas, Hemeroteca, Fototeca y Mapoteca del municipio, rodada ciclista familiar Mante-Limón-Mante Abel Sánchez y festivales artísticos y culturales.

Lo anterior, además de celebrar el LXXX Aniversario de la elevación de Villa a Ciudad Mante, tiene como finalidad el promover nuestras tradiciones que nos unen como nativos de esta urbe cañera, expresó el alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

Las actividades se iniciaran el miércoles 25 a las 10:00 horas con conferencia en el CBTIS 15 denominada “Exploremos Mante” impartida por el Dr. Guillermo Sainz Manzur y en la tarde inauguración de la exposición colectiva de artistas plásticos en galería de arte Ramón Cano Manilla.

Integrantes del Comité Organizador, dieron a conocer que el programa de las actividades incluye desde el día 26 conferencias en distintas sedes como el IRBA la UAMM, foro temático en el auditorio del Hospital General y festejo de aniversario en el teatro Julián Carrillo.

Sobre el tema el síndico primero Contadora Lilian Benavides Rodríguez, organizadora del evento; dijo que el día viernes 27 será la inauguración, en la biblioteca pública municipal Práxedes Balboa Gojon de la Hemeroteca del municipio de El Mante.

Señaló que en esto se incluyen ediciones de periódicos El Eco del Mante, El Matutino, Tiempo y Expreso entre otros, además de revistas, Informes de Gobierno y de sesiones de cabildo, esto para uso y consulta de la ciudadanía de este municipio.

La síndico primera, la Contadora Norma Lilian Benavides Rodríguez, además informo que de la Fototeca y Mapoteca, cuya importancia de personajes y lugares que contemplan fue ampliamente explicada por el cronista del municipio profesor Ernesto Ramírez.

Como parte del programa establecido, y la celebración del LXXX Aniversario de la elevación de Villa a Ciudad Mante, para el día 28 de Octubre, se contempla en la sede del organismo que propuso el nombre El Mante, la CANACO organizara un evento.

Agrego que en este evento se dará lectura al acta original del congreso del estado en la que se decreta el paso de Villa Juárez al rango de ciudad Mante y el día 29 se incluye una ruta ciclista familiar Mante – al El Limón, “Abel Sánchez”, y en la tarde gran festival artístico en la plaza principal.

El presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra, invito a los medios de comunicación a ser partícipes de esta gran celebración ya que de igual forma se dio a conocer la página oficial de este evento y se puede localizar en redes sociales como 80 aniversario del Mante.

Al final de la Rueda de Prensa a la que convocó, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; manifestó que podrán subir o enviar fotografías históricas así como estar al pendiente de todos los eventos que se realizarán con el apoyo y ayuda de la ciudadanía en general.

En el marco de esta actividad, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; agradeció al Director de Periódico El Eco del Mante, José Manuel Núñez Rangel, la donación de la Hemeroteca del referido medio de Comunicación Social, que es pionero del periodismo mantense.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la celebración del LXXX Aniversario de la elevación de Villa a Ciudad Mante, desde estas fechas es de gran importancia por las actividades programadas y en las que la ciudadanía mantense será parte.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Enseguida damos a conocer, las palabras pronunciadas por el licenciado JOSÉ MANUEL NÚÑEZ RANGEL, Director del Periódico el Eco del Mante; luego del agradecimiento del presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, por la donación que realizó de la Hemeroteca de dicho medio de Comunicación Social…. Presidente municipal, amigo ingeniero LEAL; Contadora, regidores, síndicos, compañeros, buenos días a todos; el Eco del Mante es la suma de esfuerzos de muchos de los que están aquí presentes que en su tiempo colaboraron con nuestra publicación, aquí están sus escritos, aquí están sus columnas, sus reflexiones que muchos de los presentes….. El Licenciado JOSÉ MANUEL NÚÑEZ RANGEL, expresó que de esta generación que habla el ingeniero, de la década de los 90 pero también está en nuestra Hemeroteca desde la década de los 40 cuando se estaba formando nuestra Ciudad, yo agradezco al ingeniero que se rescate este proyecto y que la Hemeroteca esté al servicio de la comunidad, y lo más importante al servicio de los niños y los jóvenes que son los que tienen la responsabilidad de que El Mante siga evolucionando….. El Director del periódico El Eco del Mante, licenciado JOSÉ MANUEL NÚÑEZ RANGEL; manifestó que por otro lado, sugiero que en las próximas reuniones de su comité, antes o después de la celebración, se invite a un grupo muy selecto de jóvenes, jóvenes talentosos que a través de las páginas de Facebook están promoviendo a la sociedad, ahorita comentando con CHAGO y otros compañeros, tenemos alrededor de quince páginas de Facebook que están tratando asuntos de El Mante, dos de ellas son las más importantes por el número de seguidores que tiene, QUE TODO EL MANTE SE ENTERE y QUE TODO EL MANTE SE ENTERE SIN RESTRICCIÓN, así es, son alrededor de 40 mil socios que aportan todos los días algo a estas páginas, entonces si sería también importante invitarlos pero también hay un número de páginas que si mal no recuerdo ocho vatímetros, de otro compañero que sube muchas fotos históricas tienen alrededor de 300 fotografías de años pasados….. El Licenciado JOSÉ MANUEL NÚÑEZ RANGEL, manifestó en su intervención que entonces hay que aprovechar esta nueva generación de talentos que está compartiendo su material en esta nueva plataforma digital o de face, que todos la usamos, unos más, así como la compañera que están siempre al pendiente de las publicaciones….. Al final de su participación, el licenciado JOSÉ MANUEL NÚÑEZ RANGEL; dijo les agradezco bastante y al presidente municipal reiterarle nuevamente que las publicaciones del Eco del Mante están a su disposición, de su administración y reiteramos que somos testigos de su trabajo….. En otras cuestiones, manifestamos que hace unos días antes de partir a la Ciudad de México, a través del Contador Público, JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ; tuvimos la oportunidad de conocer al ingeniero MOISÉS ZÚÑIGA CARDONA, vecino y originario de Mante, el cual durante el Terremoto de 1985 participo como Topo en la Ciudad de México y que en el registrado el pasado 19 de septiembre del presente año, fungió como coadyuvante en el Estado de México….. Conocimos del ingeniero MOISÉS ZÚÑIGA CARDONA, que entre sus amistades además del C.P. JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ; se encuentra el ex – alcalde y ex diputado local y en estas fechas dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y también el Teniente AGUSTÍN FUENTES, ex – delegado de Seguridad Pública de El Mante, a quienes aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo….. el pasado martes, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acompañado del Secretario de Bienestar en el estado de Tamaulipas, GERARDO FLORES PEÑA y también de la Delegada Federal en el estado, MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR; dio el banderazo a obras de vivienda y educación por la cantidad de 2.7 millones de pesos, como resultado del trabajo que vienen realizando de la mano los 3 niveles de gobierno y en donde colonos y sectores educativo, reconocen la gestión por parte de alcalde y la del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. El inicio de actividades de obras de vivienda y educación mediante el consabido banderazo, para la construcción de cuartos dormitorios y comedores, además de bardas perimetrales con inversión total de los 2 millones 752 mil con 292. 27 pesos, se inició en el jardín de niños Estefanía Castañeda en la colonia Linares, en donde la primera autoridad mantense ya era esperada por padres de familia, como maestros, personal administrativo y alumnos quienes recibirán el beneficio de la construcción de un desayunador obra que asciende a una inversión de casi setecientos mil pesos….. En este lugar en donde la profesora MARÍA SILVA PÉREZ REYES, directora del plantel agradeció la visita de las autoridades municipales, estatales y federales que se reunieron para colocar la primera piedra de esta obra a realizar gracias a la gestión del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el secretario de Bienestar Social en el estado, GERARDO FLORES PEÑA, reconoció el trabajo del presidente municipal en la gestión de la infraestructura educativa remarcando que la niñez es primordial en la política del gobernador Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; por lo que vendrá para ellos más beneficios, mientras que la delegada federal de la Sedesol FLORES MONTEMAYOR, detalló la importancia de brindar bases sólidas en la educación de los niños por lo que fue firme en mencionar que el Gobierno federal está muy comprometido en este sentido…. Enseguida al inició de las actividades, las autoridades de los tres niveles de gobierno se trasladaron al jardín de niños Narciso Mendoza en la colonia Popular, en donde ante la presencia de alumnos y padres de familia, la directora maestra SILVIA ELIZABETH PIÑA MURILLO, les agradeció esta importante obra y la gestión realizada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. En la gira de trabajo, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, fue acompañado por el Director de Bienestar Social en el estado GERARDO FLORES PEÑA y la Delegada Federal de la Sedesol en Tamaulipas, MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR; durante la colocación del primer block de la barda perimetral cuyo costo será de 162,509.46 pesos, el secretario FLORES PEÑA destacó la prioridad que el gobierno municipal y estatal dan la educación e invitó a las madres de familias a aprovechar los diversos programa sociales y de impulso económico que el gobernador ha instruido para impulsar la economía de las familias tamaulipecas….. Posteriormente en la escuela primaria Miguel Hidalgo las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron recibidos por alumnos así como el personal docente, siendo su directora la profesora SANDRA CONCEPCIÓN RINCÓN SALAS, quién les dio la bienvenida y agradeció la aportación de infraestructura del comedor que vendrá a beneficiar a los 541 alumnos del plantel, aquí el secretario de Bienestar Social GERARDO FLORES PEÑA, hizo el compromiso de la entrega de 850 mochilas con útiles escolares a la comunidad estudiantil, mismas que les envía el gobierno estatal, enseguida acompañado del alcalde LEAL GUERRA, y la Delegada federal de SEDESOL FLORES MONTEMAYOR, procedieron a la colocación de la primera piedra en la construcción del comedor cuya inversión es de cerca de 700 mil pesos….. Como parte de las actividades realizadas, en la colonia las Villas en donde se congregaron 9 beneficiados de esta colonia y la del Valle de Chapultepec, se inició la construcción de cuartos dormitorios con una inversión de 896,283.25 pesos, mientras que en el Poblado El Limón, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, el secretario de Bienestar Social del gobierno del estado, GERARDO FLORES PEÑA y la Delegada Federal de la Sedesol en el estado de Tamaulipas, MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR; realizaron juntos un recorrido de supervisión de los trabajos para la construcción de cuartos dormitorios realizan en este lugar.

