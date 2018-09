ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Se preparan Diputados para recibir informe de FJGCV.

*.- Luego en cascada el de alcaldes y la toma de posesión.

No cabe la menor duda, que primero es el 1, después el 2 y el 3 y así sucesivamente también se da en las cuestiones políticas, como es el caso del Informe del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con motivo de lo anterior, las y los Diputados encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado Glafiro Salinas Mendiola preparan para recibir el importante documento.

El documento que guarda el estado en que se encuentra en lo económico político y social de la Administración Pública Estatal, será entregado en sesión extraordinaria y solemne de la fecha en mención.

Sobre el importante y trascendental evento el Legislador Glafiro Salinas Mendiola, dio a conocer que la fecha fue determinada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

Fue el propio Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Glafiro Salinas Mendiola quién presento la Iniciativa para el informe del gobernador del estado.

Glafiro Salinas Mendiola resaltó que constituye un acto de suma importancia, ya que en su contenido se asientan las principales actividades de los diversos ramos que existen en la administración pública.

También resaltó que así como los resultados obtenidos al respecto durante el ejercicio gubernamental, sobre el cual se rinden cuentas de la administración pública estatal ante el Congreso del Estado.

Antes de la recepción del documento, Salinas Mendiola dijo que se efectuara una Junta Previa para la elección del Presidente, Secretario y Suplente quienes conducirán los trabajos propios de la Sesión citada.

Aclaro que queda pendiente el horario para la celebración de este acto solemne, el cual se acordará con la debida oportunidad por la Junta de Coordinación Política y que se hará del conocimiento institucional y público.

Luego del informe del gobernador del estado Francisco Javier Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se vendrán en cascada y posiblemente de una manera simultánea, los de los alcaldes y las tomas de posesión.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que es importante además de escuchar y asistir al informe del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, analizar el contenido en lo económico, político y social.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Hace unos días el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acompañado de MARCO ANTONIO SANTIAGO VERA gerente de Plaza Mante, inauguró la sexta sucursal de farmacias similares que se encuentra ubicada en el No. 820 de el boulevard Enrique Cárdenas González….. Durante dicho evento, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; mostro su agradecimiento a la empresa por poner sus ojos en el Mante, por desarrollar y fomentar nuevos empleos, y por darle un fuerte impulso al desarrollo económico de la región, así mismo les deseo gran éxito en esta nueva sucursal al servicio la comunidad mantense….. En otra actividad el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, efectuó la entrega a beneficiarios de la obra de pavimentación de la calle Matamoros entre la calle Guayalejo y Libertad de la colonia Ladrillera….. Cabe mencionar que acompañado del director de obras públicas municipales JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA mencionó que esta obra consistente en más de 200 metros de pavimentación de carpeta asfáltica Y con un costo superior al 1,507,888.96 va a dar beneficio a más de 1300 personas de esta zona del Mante….. Además dijo que estamos realizando obras de calidad, que perduren como nos lo exigen los ciudadanos que nos piden este tipo de acciones y como lo exigen las normas del FORTAFIN, que es el programa de donde sacamos los recursos para esta arteria….. En cuestiones legislativas y de salud, damos a conocer que el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA al inaugurar la Semana de Salud en el Congreso del Estado para que el personal de este Poder Legislativo goce de servicios médicos gratuitos, con el fin de prevenir padecimientos y mejorar su calidad de vida, manifestó que “Instituciones públicas que cuentan con personal preparado, fuerte y sano, sin duda alguna, son ejemplares”….. La actividad en mención dio inicio el pasado 28 y termino este jueves 30 de Agosto y también se contó con la asistencia de la titular de la Secretaria de Salud en el Estado GLORIA MOLINA GAMBOA, y como parte de ello, se dieron consultas en materia de nutrición, ginecología, cardiología, así como en optometría, entre otros servicios que se estarán brindando en beneficio de las y los trabajadores del Poder Legislativo….. En su intervención el Presidente de la Junta de Coordinación Política, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA invitó a los presentes a que aprovechen los servicios de atención médica, las recomendaciones para una vida más sana, con el objeto de prevenir y detectar a tiempo problemas de salud….. Además dijo “Nos preocupa su bienestar, queremos personas sanas, de ahí el propósito de implementar esta Semana de la Salud. Vamos a contribuir todos, haciendo un espacio, para tener este beneficio, para ser más eficientes, objetivos, claros y alcanzar metas, para eso debemos tener como aliada una buena salud”…. Por su parte al dirigir su mensaje, la Doctora GLORIA MOLINA GAMBOA; destacó que la realización de esta semana de la salud, representa la prevención para atender enfermedades y prepararse para contar con una mejor calidad de vida, por lo que resulta importante que más instituciones implementen estas actividades en bien de las y los servidores públicos….. También menciono que las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, obesidad y sobre peso, forman parte de la vida diaria y representan un alto índice de muertes en la población adulta, “En los últimos 35 años, la tasa de mortalidad por diabetes aumento cuatro veces, lo que representa un crecimiento del 300 por ciento”….. Menciono que “Dichas enfermedades son prevenibles, de ahí la importancia del cuidado, no esperemos a perder nuestra salud, para prevenir las enfermedades más comunes y no por eso menos dolorosas; cuidarnos, solo implica voluntad. Los conmino a ejercer con fuerza de voluntad el autocuidado y la prevención, los cambios sencillos pueden hacer una gran diferencia”….. Como parte del evento que se desarrolló hace unos días, en su calidad de vocal de la Comisión de Salud del Congreso, la Diputada ISSIS CANTÚ MANZANO, precisó que una institución con personal que goza de buena salud, es una institución fuerte, en tal virtud, agradeció a la Secretaria GLORIA MOLINA GAMBOA, por sumar esfuerzos con el Congreso y realizar esta semana de la salud….. Cabe mencionar que durante los días en que se llevó a cabo la Semana de Salud en el Congreso del Estado, se contó con la atención médica de EDUARDO MARTÍNEZ BERMEA, Médico Internista y quién asistió a la inauguración así como también los Diputados LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, titulares de diferentes áreas del Congreso y servidores públicos de la Secretaría en mención….. Antes de seguir adelante, manifestamos que todo parece indicar que la lucha por el pago de fideicomisos y el daño patrimonial por la fraudulenta “quiebra” del Ingenio Mante, está a punto de rendir el fruto deseado ya que el día domingo de cada 15 días, son más y más los socios que acuden a la asamblea informativa encabezada por el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ….. De nuevo en cuestiones del R. Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acompañado del ingeniero GERMÁN PACHECO DÍAZ Director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa ITIFE, hicieron entrega de una importante obra a la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho….. La obra en mención, es una techumbre metálica de 12×30 metros y que tiene un costo de más de 1 millón 200 mil pesos y que vendrá a beneficiar a más de 1240 alumnos, así como al personal docente y lo hacemos porque sabemos que en la educación no se gasta, sabemos que cada peso invertido se transforma en mejores alumnos, en mejores ciudadanos, en mejores Tamaulipecos, mencionó el Alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. También manifestó que este 2018 es un año histórico para el Mante, porque se han invertido más de 50 millones de pesos en Infraestructura Educativa, esto gracias a las gestiones de su Presidente Municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, sabemos que hay muchas carencias aun pero seguiremos trayendo beneficios para todas las instituciones educativas del municipio, afirmó el GERMÁN PACHECO DÍAZ director de ITIFE….. Correspondió al profesor MAURICIO RIVERA ARAUJO director de la institución educativa en mención dar el agradecimiento por esta obra tan anhelada por la comunidad estudiantil y dónde estuvieron presentes acompañando a el Alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y al director de ITIFE GERMÁN PACHECO DÍAZ, la profesora ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS jefa del CREDE Mante y funcionarios de la administración pública municipal….. En más información oficial, tenemos que el Gobierno Municipal que preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, llevó a cabo una visita de supervisión a la construcción de lo que será el Centro Cultural Zaragoza en el instante en que era colocada la loza del edificio….. Durante esta actividad el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acompañado del Director de Obras Públicas Municipales ingeniero JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR, constató el avance de esta obra con un valor superior a los 2 millones de pesos y que beneficiará a gran parte de la comunidad Mantense….. Con relación a la obra en mención, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestó lo satisfactorio que es hacer este tipo de obras de beneficio para la ciudadanía y de paso contribuir a mejorar el tejido social de nuestra comunidad…. Como punto final a estos comentarios, tenemos que el que habrá de participar este viernes en una importante reunión con quienes serán los nuevos funcionarios federales en esta entidad federativa, es el médico JOSÉ REFUGIO ESPRIELLA DOMINGUEZ; que tendrá una representación como parte de MORENA que gano en la pasada elección la presidencia de la república teniendo como candidato mediante coalición al actual presidente de la república mexicana electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

