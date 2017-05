ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

PREOCUPANTE LA INSEGURIDAD EN MEXICO, DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE EXISTE EN NUESTRO PAISITERNACIONALMENTE, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO en la reunión con los 32 gobernadores el pasado miércoles en la capital del Pais, les exigió mas tareas o acciones en seguridad para reducir los niveles de criminalidad porque actualmente se están asesinando 72 personas diariamente en promedio.

REFIRIENDOSE A LOS GOBERNADORES EL PRESIDENTE DE MEXICO QUE AFIRMO QUE NO SE DEBE REGRESAR O RETROCEDER EN EL TEMA DE LA SEGURIDAD, EL MIERCOLES LES EXPUSO las estadísticas oficiales que son preocupantes, porque de continuar así se rebasarían prácticamente las del 2017 que han sido las más graves en la historia, esto se desarrollo en la CONAGO.

ESTE JUEVES EL SECRETARIO DE GOBERNACION MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG AFIRMO QUE VAN A FIRMAR EL CONVENCIO DE RENOVACION CON LAS FUERZAS ARMADAS, pero esto será temporal, porque los Estados y Municipios deben formar policías confiables , cada quien en su nivel.

PRECISAMENTE EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA CONTINUABA EN REYNOSA, INAUGURO LA UNIDAD ONCOLOGICA INFANTIL DEL HOSPITAL Materno Infantil, donde reafirmo el apoyo para continuar equipándolo y creciendo en la atención para los niños con esta enfermedad el objetivo es disminuir los índices de mortalidad, reconoció el trabajo de médicos y enfermeras, donde dejo el mensaje que además va a estar en su tierra porque así lo necesitan todas

las familias buenas, responsabilizo a los anteriores gobiernos de haber entregado la paz y la libertad a personas malas.

REFIRIO QUE LA VENTAJA DE LA SOCIEDAD ACTUAL ES QUE HA ENTENDIDO EL PROBLEMA Y LO QUE ESTA EN JUEGO, PIDIO EL APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL, igualmente explico que en la CONAGO expuso las necesidades de Tamaulipas que son muy diferente a las del Estado de Guerrero, por ejemplo tenemos 17 puentes internacionales que ellos no tienen, problema del robo de gasolina, estamos cerrando los casinos, vamos por los autos sin placas, por los 1,500 taxis en esta ciudad que no están siendo leales a la sociedad, por los giros de bebidas ilegales, por el control de lo que cruza en la aduana, el mensaje del Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca fue de crear consciencia entre la sociedad, de explicar el trabajo que está haciendo el Estado, donde exige a los gobiernos municipales que participen y no simulen que lo están haciendo, estos son los retos o problemas que financieramente vamos a atacar.

EN MATAMOROS DEL 19 AL 21 DE MAYO SE ESTARA REALIZANDPO EL MOTOMOROS FEST 2017 DONDE PARTICIPARAN 14 CLUBS DE MOTOCICLISTAS TANTO DE TAMAULIPAS como del Valle de Texas un estimado de 2,500 motociclistas, un gran espectáculo deportivo, el escenario principal será en el Parque Olímpico, además esto genera una gran derrama económica entre los negocios matamorenses, la confirmación de asistentes de los Estados Unidos refleja que existe la confianza en Matamoros como un lugar seguro y tranquilo, en el evento se rifaran dos motocicletas una de ellas Chopper, habrá el tradicional globo de la muerte con todas las medidas de seguridad, motociclistas acróbatas, además de grupos musicales , creando un ambiente familiar, porque las empresas restauranteras estarán ofreciendo los platillos regionales mexicanos.

CONMEMORANDO EL 155 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, ESTE VIERNES 05 DE FEBRERO TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, estarán realizando una ceremonia cívico-nacionalista en coordinación con las autoridades educativas, una gesta

heroica del Gral. Ignacio Zaragoza en Puebla quien logro vencer al ejército francés a pesar de la inferioridad numérica, desde entonces la valentía de los mexicanos quedaba de manifiesto para defender nuestra soberanía y tranquilidad social que no debemos permitir se pierda actualmente.

