ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

FIN DE AÑO SE ANUNCIO EL AUMENTO A LA GASOLINA, EL PRIMER DIA DEL 2017 SE ANUNCIA OFICIALMENTE EL AUMENTO A LA PRECIO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( LUZ ) para todos los hogares y comercios en México, en automático se vino la escalada de aumento en los precios de los servicios públicos como son el transporte, viene el de la tortilla y toda la canasta básica en desgranada a al alza, esto altera la estabilidad social de los ciudadanos de buen vivir.

LOGICAMENTE ESTO ES APROVECHADO POLITICAMENTE POR ALGUNOS VIVIDORES DE LA MISMA QUE DESEAN SER PROTAGONISTAS Y ENFOCANDOLOS BIEN PUEDEN LOGRAR, solamente que caen en el estereotipo ya muy trillado de estar atacando directamente al Gobierno de la República, convocando a las plazas públicas solamente que esto ya no funciona y sencillamente nadie les cree , porque no son lideres natos o verídicos, sino que oportunistas y por consecuencia no tienen éxito.

OFICIALMENTE PARA EL GOBIERNO FEDERAL QUE PRESIDE EL LIC. ENTRIQUE PEÑA NIETO ES UNA “PELOTA CALIENTE EN LA MANO”, ESTAN ESPERANDO LA REACCION CIUDADANA, por principio de cuentas los bonos políticos de credibilidad hacia el PRI, quedan prácticamente por los suelos en la realidad, la gente lanza improperios verbales en lugares públicos no solamente contra el actual Presidente de la República como contra el PRI.

EN UNA PALABRA ESTAN SEPULTANDO AL PRI CON ESTAS CLASES DE ACCIONES OFICIALES, que definitivamente deben beneficiar a unos cuantos, solamente.

LA POSTURA OFICIAL YA FUE REALIZADA, HOY HAY QUE VER LA REACCION DE LOS CIUDADANOS, LAS INSTITUCIONES CONSTITUIDAS EN CAMARAS EMPRESARIALES para saber si hay reversa o se procede a seguir con La segunda etapa, que será sin temor a equivocarnos otro aumento al final del mes, es decir no existe la estabilidad en estos precios de la gasolina y el diesel, este ultimo mayormente utilizado por los productores agrícolas.

LOS LEGISLADORES FEDERALES AL MENOS TAMAULIPECOS, SIGUEN DE VACACIONES, LA MAYORIA EN LOS EE.UU. Y LUGARES PARADISIACOS EN ISLAS o montañas con nieve donde acuden a esquiar con sus familias, por ello no dan respuestas algunas al electorado que los llevo a estar en esta silla del Congreso.

EN LA FRONTERA TAMAULIPECA SOLAMENTE SE CONVOCO A PROTESTAR EN LAS PLAZAS PUBLICAS, COMO SON CONVOCADOS POR PERSONAS SIN LIDERATO, solamente acudieron curiosos y comparsas de los mismos por morbo, mas no causan ninguna presión o efecto social.

EL PROXIMO MIERCOLES SE CONMEMORA EL “DIA DEL PERIODISTA” LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ YA REALIZO LA INVITACION A LOS trabajadores de los medios de información a las 09:00 horas en el gran salón “Eleisa” en la Colonia Rodríguez, con respeto reconociendo el trabajo de libertad y objetividad que realizan diariamente, posteriormente el jueves 05 a las 04:00 de la tarde realizara el corte de la “Rosca de Reyes “ en la Plaza Principal, donde habrá diversión infantil y diversión para todas las familias asistentes.

IGUALMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPALES DE RIO BRAVO JUAN DIEGO GUAJARDO, QUE CONVIVIRA CON LOS PERIODISTAS A LAS 10:00 horas en el salón Valeria, donde departirán los alimentos en un ambiente de armonía, siempre reconociendo el trabajo de quienes son el puente de comunicación entre las acciones del Gobierno y el pueblo riobravense y tamaulipeco.

EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS TODAS LAS INSTITUCIONES COMO SON FACULTADES Y UNIDADES ACADEMICAS REGRESARON EN SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, finiquitando los programas de trabajo correspondiente al presente ciclo escolar, los precios de las inscripciones en los planteles de la UAT siguen siendo los mismos del año 2016 esto en apoyo de la economía de los hogares de los universitarios y bachilleres, instrucciones del Rector C.P. Enrique Etienne Pérez del Rio.

SIGUIENDO CON LAS CELEBRACIONES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO DR. DANIEL TORRES ESPINOZA TIENE PREPARADA una comida con los trabajadores de la informaciones dentro del marco del “Día del Periodista”, esto será a las 03:00 de la tarde en la Colonia del Valle.

EL GOBIERNO DE MATAMOROS BIEN DIRIGIDO POR EL ALCALDE JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE SIGUE CON ACCIONES DEL CAMBIO, PUESTO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO LOS CAMELLONES CENTRALES y laterales, así como cordones de concreto de la carretera Sendero Nacional al Poniente de la ciudad, dentro del proyecto integral porque se mejorara esta via con nueva carpeta asfáltica y ampliación de la misma, beneficiando a miles de familias que viven en este sector poblado del municipio considerado “La puerta de México”, e igualmente comparativo con la anterior administración esta es diferente de trabajo, de equipo y organización que esta marcando un nuevo precedente de progreso en este Municipio.

Me gusta: Me gusta Cargando...