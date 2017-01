ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

HOY VIVIMOS PRACTICAMENTE EN UN PAIS DE UNIDAD, TANTO POLITICOS DE PRIMER NIVEL, PARTIDOS DE DIFERENTES IDEOLOGIAS, CONGRESOS NACIONAL Y ESTATALES COINCIDEN en que el Presidente de Mexico Enrique Peña Nieto cancele su visita y reunión con el Presidente de los EE.UU pactada para el próximo dia 31, es lo mas sano y digno que pudiera hacer en estos momentos el Presidente de la Republica Mexicana.

DESDE ESTE MOMENTO QUEDA CLARO PARA TODOS LOOS MEXICANOS DE LAS DIFERENTES IDEOLOGIAS Y CLASES SOCIALES SI EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO acude a visitar a Donald Trump a la Casa Blanca, automáticamente quedaría repudiado y seria una vergüenza no solo para los mexicanos sino para su familia y para todas las naciones.

ENRIQUE PEÑA NIETO DEBE TENER DIGNIDAD REPRESENTATIVA DE TODAS LAS FAMILIAS MEXICANAS, EN LUGAR DE ACUDIR A SALUDAR A DONALD TRUMP desde este momento debe diseñar estrategias en las políticas económicas y laborales para fortalecer la economía mexicana y vislumbrar a corto plazo el estrechar las relaciones comerciales con otros países que no sean los E.E.UU. que en este momento esta en manos de un racista, megalómano y con una ideología de odio y rencor hacia las clases trabajadoras .

HASTA ESTE MOMENTO LOS ASESORES DE DONALD TRUMP NO HAN PODIDO HACERLO ENTRAR EN RAZON DE QUE CONSTRUIR UN MURO AL SUR DE SU PAIS no le traerá ningún beneficio ni político, mucho menos económico, prácticamente es una chiflazon personal que solamente lo hacen los niños que no tienen capacidad racional, firmándolo hoy para que se construyan 3,000 kilómetros reforzado con agentes, que ni detendrán el tráfico de drogas, ni de indocumentados.

LAS PROTESTAS DE LA MAYORIA DE LOS PAISES CONTRA LAS ACCIONES PERSONALES DE DONALD TRUMP ES REFLEJO DE QUE ESTA ACTUANDO IRRACIONALMENTE, que representa un peligro no para las naciones sino para su mismo Pais, porque no fomentara el empleo como aseguro durante su campaña política, sino que esta creando conflictos internacionales y que impactaran hacia el interior de su Pais política y económicamente, además el Congreso estadounidense no se prestara a ello, como individualmente lo han hecho publico los congresistas norteamericanos.

LOS LEGISLADORES PRIISTAS TAMAULIPECOS AYER SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE MEXICO CON EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI ENRIQUE OCHOA REZA, lo principal exigieron y presionaron para designar al delegado para el Estado y posterior a ello la publicación de la convocatoria para renovar la dirigencia estatal y estar preparados para el proceso electoral del

2018, reafirmando la posición política del Congreso ante las erróneas decisiones del caso “Trump” y cómo reaccionar políticamente, pidiendo que se dé el subsidio al precio de la gasolina en la frontera Tamaulipeca, estuvo presente en la misma la Lic. Aida Zulema Flores Peña presidenta interina del tricolor en el Estado.

EN RIO BRAVO EL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA COMO ES EL LIC. JAVIER GARZA DE COSS, realizo la entrega del nombramiento a la nuevo titular de la oficialía del Registro civil, estando presentes Raul Garcia Vivian y Roxana Gomez titular de COMAPA y de Oficina Fiscal respectivamente, estos cambios se harán en toda la frontera en las oficialías del Registro civil en los siguientes días.

PRECISAMENTE RAUL GARCIA VIVIAN PODRIA SER EL PROXIMO CANDIDATO DEL PAN EN RIO BRAVO, SOLAMENTE QUE LAS EXPECTATIVAS DE SU ACTUACION POLITICA HAN QUEDADO BAJAS en el tiempo que tiene al frente de la dependencia, aunque operara en los próximos meses una inversión de varios millones de dólares en una magna obra a realizarse a fondo perdido por bancos de EE.UU., mientras que Roxana Gómez alcanzo una votación excelente en el pasado proceso electoral solamente hay que esperar si alcanza a levantar el “rating político” que se requiere para ser la próxima “candidateable “.

BIEN POR EL ALCALDE DE VALLE HERMOSO DR. DANIEL TORRES ESPINOZA QUIEN PUBLICAMENTE A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES PIDIENDO LA VOTACION de los Vallehermosenses y decidieran donde será las fiestas de aniversario el próximo 18 de Marzo, la gran mayoría se está inclinando porque sea en la Plaza principal, desde luego contara con la seguridad e iluminación necesaria para la sana diversión de las familias y turistas del Valle de Texas que asistan como lo hacen tradicionalmente.

EN MATAMOROS EL PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS DE LA GARZA SUPERVISO LOS TRABAJOS DE BACHEO, REHABILITACION DE VIALIDADES DE NUEVE COLONIAS, comunidades ejidales y zona centro que respondieron a las solicitudes de los habitantes de las mismas, a pesar del programa de austeridad se sigue trabajando en pavimentación de las calles, además diariamente se recolectan toneladas de tierra y basura mejorando de esta manera la imagen y ambiente de la ciudad.

LAS AUDIENCIAS PUBLICAS EN REYNOSA SIGUEN SIENDO UN ÉXITO,M LA ALCALDESA MAKI ORTIZ ESTA MAÑANA ANUNCIO UNA INVERSION POR 17 MILLONES APROXIMADAMENTE PARA la col. Balcones de Alcalá, asistieron más de 700 ciudadanos quienes saludaron y expusieron su problemática social a la Jefa del Gobierno Municipal, esta es la forma en que está gobernando, estando cerca de la gente, escuchándolas y llevándoles un beneficio durante la misma.

EL RECTOR DE LA UAT ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO REALIZO AL ENTREGA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA ADAPTADO PARA ESTUDIANTES DEL “ALMA MATER “ a través de la coordinación para la atención a personas con discapacidad ( Codis-UAT ), donde además se dio a conocer el programa de trabajo del presente años para los estudiantes con discapacidad que el Rector ha apoyado desde el inicio de su administración.

