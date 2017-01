Esto es todo lo que ha hecho Trump en solo una semana

Para los escépticos: sí, el mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana.

Por PALOMA RANDO/VANITY FAIR

27 de enero de 2017 / 8:47

No hace ni siete días desde que Donald Trump jurara su cargo como presidente de los Estados Unidos, pero el empresario ya se desenvuelve por sus nuevos dominios como Pedro por su casa (blanca). Se pueden decir muchas cosas de estos primeros días de la era Trump que generen controversia o disparidad de criterios, pero en algo deberíamos estar todos de acuerdo: Trump no ha parado. Aquí va una breve lista de cosas que ha hecho Donald Trump desde que uno se puede dirigir a él como Mr. President.

PRONUNCIAR EL DISCURSO MÁS CORTO DE LA HISTORIA

Corto, además, es de lo mejor que se puede decir de un discurso plagado de dejes populistas, de críticas nada sutiles a la administración previa y de justamente algo que prometió no hacer en él: palabras vacías.

REHACER LA WEB DE LA CASA BLANCA

Dentro del proceso normal de traspaso de poderes, el traspaso digital ha levantado sospechas. Ya sabemos que el contenido previo de la web de la Casa Blanca forzosamente se borra de la web al término de la administración de turno (igual que las cuentas de Twitter @FLOTUS y @POTUS), pero lo que sigue sin explicarse es que desaparecieran los contenedores que ya se habían instaurado dentro de ella, como por ejemplo LGBT o Cambio climático. Solo el tiempo nos dirá si su desaparición es una metáfora de la importancia que van a tener esos asuntos para la administración Trump o si serán reubicados próximamente.

EMPEZAR A BOICOTEAR EL OBAMACARE

La primera orden ejecutiva firmada por Trump el día de su toma de posesión incluía poder frenar el gasto dedicado al Affordable Care Act autorizando a la secretaría de sanidad a retrasar o no aplicar aquellas órdenes que estuvieran pendientes de aplicación y que supongan algún tipo de gasto económico.

ENTORPECER EL ACCESO AL ABORTO Y A LA INFORMACIÓN SOBRE EL MISMO

La Mexico City Policy, instaurada por primera vez por Reagan en el 84, y después re aprobada por todos los republicanos que han pasado por la Casa Blanca, prohíbe que ONGs internacionales que faciliten el acceso de las mujeres a un aborto o simplemente a recibir información sobre él accedan a subvenciones estatales. Recordemos, el aborto en USA es legal desde 1973 (a pesar de que los gobiernos republicanos no favorezcan el acceso de las mujeres al mismo).

PROVOCAR LA SALIDA DE ESTADOS UNIDOS DEL TPP

Estados Unidos sale, gracias a la firma de Trump, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, con intención así de fomentar el empleo en suelo americano.

MÁS MILITARES, POR FAVOR

Otra de sus órdenes ejecutivas ha congelado la creación de puestos de trabajo federales, salvo en el caso del ejército, cuya plantilla pretende aumentar en más de 400.000 efectivos.

RECORTAR LOS FONDOS DE ALGUNAS DE LAS AGENCIAS MÁS IMPORTANTES Y SILENCIARLAS

¿Existe el cambio climático para los ciudadanos si no se informa sobre él? La estrategia de Trump debe de preguntarse algo parecido. La agencia de protección del medioambiente, el departamento de salud, el departamento de interior y el de Agricultura, todos ellos han visto cómo sus presupuestos se han congelado y además han recibido la prohibición de comunicarse con la prensa y de hacer declaraciones en redes sociales. Ni que decir tiene que muchas de estas agencias ya han abierto cuentas de Twitter no oficiales (como esta o esta) para evitar ser silenciados y ya se está planeando una marcha a Washignton de científicos.

INSISTIR MÁS EN EL MURO QUE JON NIEVE

Trump prometió en campaña que iba a construir el muro y lo que Trump promete, Trump cumple. Ya ha firmado una orden ejecutiva para comenzar su construcción en unos meses y le ha dicho por Twitter (¿dónde, si no?) a Peña Nieto que si no piensa pagar por el muro, que no se moleste en ir a Washington a visitarle. Peña Nieto ya ha dicho que no irá. Y Trump ya ha señalado que el muro se pagará gracias a impuestos en las importaciones mexicanas a Estados Unidos.

http://www.revistavanityfair.es/actualidad/politica/articulos/todo-lo-que-ha-hecho-donald-trump-primera-semana-mandato/23410?utm_campaign=newsletter_20170127&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=newsletter_revistavanityfair_es

