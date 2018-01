Estudio de la UAT destaca importancia del maíz nativo de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam., Realizan investigadores programa de información y transferencia de tecnología.

Con el propósito de preservar las razas de maíz nativo de la entidad y aprovechar el material genético para su desarrollo, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan el proyecto “Diversidad y potencial agronómico de poblaciones nativas de maíz del Altiplano Tamaulipeco”.

El especialista del Cuerpo Académico Ecología Aplicada, Dr. Mario Rocandio Rodríguez, dijo que el proyecto es apoyado en el Programa de Mejoramiento del Profesorado y busca detectar poblaciones nativas sobresalientes en cooperación con razas híbridas.

“En Tamaulipas, más en la zona fronteriza, se le da mucho énfasis a los cultivos mejorados. Sin embargo, a las poblaciones nativas no se le da la debida divulgación, no porque no tengan buenos rendimientos, pues en ocasiones tienen rendimientos superiores a los híbridos, según trabajos hechos en la parte centro del estado”, indicó.

Explicó que así lo muestra un proyecto que se realiza en los municipios de Tula y Jaumave: “en Tula en el CBTA 117 se hace la siembra por riego y en Jaumave con los productores del Ejido San Lorencito se hace por temporal”.

“Estamos tratando de darle un enfoque de conservación además de mejoramiento, detectando poblaciones sobresalientes, en las cuales los productores vean que los híbridos que se siembran bajo las mismas condiciones son superados por los maíces nativos”, asentó.

“Estamos también estudiando la parte de conservación. Se había reportado que en Tamaulipas había 6 razas de maíz, y en el estudio que hicimos en el altiplano hemos encontrado cerca de 12 razas diferentes, que no estaban reportadas, y que se suponía no debería estar aquí”, apuntó.

Puntualizó que a la par de los estudios científicos, se hace la parte informativa, para sensibilizar a los productores de la importancia del maíz nativo, “que conozcan los materiales nativos y darle un uso de conservación, y sobre todo que vean que las poblaciones nativas son sobresalientes”.

“El tema económico también es importante en el estudio, porque el maíz nativo no fue afectado por la plaga y los híbridos sí. Nos falta evaluar los rendimientos en los cien genotipos diferentes”, concluyó.

