Ganadores del Certamen De creatividad a nivel Secundaria, Bachillerato Y profesional 2017
|CATEGORÍA PIONEROS DE LA CIENCIA
EN SU MODALIDAD KIDS (tercero, cuarto y quinto de Primaria)
TERCER LUGAR:
ESCUELA: COLEGIO LAS AMERICAS
PROTOTIPO: VEREBA
INTEGRANTES: MARIO ALBERTO GUERRERO VALLEJO
SEGUNDO LUGAR:
ESCUELA: COLEGIO LAS AMERICAS
PROTOTIPO: RULETA EDUCATIVA
INTEGRANTES: JORGE ADIEL ESTRADA MONTELONGO
PRIMER LUGAR:
ESCUELA:LA CORREGIDORA
PROTOTIPO: BAÑO AHORRADOR DE AGUA
INTEGRANTES: ANDREA ALEJANDRA SANCHEZ MARTINEZ
|CATEGORÍA PIONEROS DE LA CIENCIA
EN SU MODALIDAD JUVENIL (Secundaria escolarizada de cualquier modalidad)
TERCER LUGAR:
ESCUELA: COLEGIO LAS AMERICAS
PROTOTIPO: MLC
INTEGRANTES:LORENA GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ,EMMANUEL MARTINEZ NUÑEZ
SEGUNDO LUGAR:
ESCUELA: SEC. GENERAL P. JOSÉ MENDEZ (XICO)
PROTOTIPO: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR EL AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES EJIDALES
INTEGRANTES: RODOLFO JESUS FLORES GARCIA,JAZMÍN GALLARDO NIETO,ROSA MARÍA GARCÍA RAMIREZ.
PRIMER LUGAR:
ESCUELA: SEC. TÉCNICA #38 LIC. AARON SAENZ GARZA (XICO)
PROTOTIPO: EL RESCATE ARÁCNIDO
INTEGRANTES: DAVID BERONI ROCHA SEGURA
|CATEGORÍA MEDIA SUPERIOR (Para estudiantes de Nivel de bachillerato de cualquier modalidad
Incluyendo profesional medio)
TERCER LUGAR:
ESCUELA: CONALEP MANTE
PROTOTIPO: BASTÓN CIEGO
INTEGRANTES: JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA LARA, WENDY NALLELY MONTES GARCÍA, SAMUEL RIVERA NERI
SEGUNDO LUGAR:
ESCUELA: CBTIS 15
PROTOTIPO: BESSON
INTEGRANTES: ISAAC AVALOS NUÑEZ, NALLELY GALLEGOS GARCÍA, CÉSAR ARMANDO MARTÍNEZ
PRIMER LUGAR:
ESCUELA: CBTIS 15
PROTOTIPO: GPI (GENERAL PAPER INNOVATION)
INTEGRANTES: MARIANA YOSELIN CARDENAS MARTINEZ, KRISNA TORRES MALDONADO, CRISTIAN EMMANUEL ELIAS IBARRA
|CATEGORÍA SUPERIOR
PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA, TÉCNICO SUPERIOR O EQUIVALENTE).
TERCER LUGAR:
ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
PROTOTIPO: PULSOMETRO 1.0
INTEGRANTES: MIGUEL ANGEL CONTRERAS RODRODRÍGUEZ, ULISES AMINADAB CABALLERO CERVANTES
SEGUNDO LUGAR:
ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
PROTOTIPO: HORMA ORTOPÉDICA
INTEGRANTES: KARINA LIZETH MARA LOREDO, PEDRO OSVALDO MARTINEZ HERNANDEZ.
PRIMER LUGAR:
ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
PROTOTIPO: AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO PARA MATERIALES PULVERIZADOS
INTEGRANTES: OSCAR VÁZQUEZ TORRES