GUITARRAS

CARLOS ACOSTA

1

Mi primera guitarra fue una Ojo de pájaro, regalo de mi padre cuando, a los dieciocho años, salí de la casa familiar para empezar los estudios universitarios. La madera lucía en color amarillo oscuro, tirando a café claro. Por comodidad para la hora de cargarla, y sobre todo para su protección, mi madre confeccionó –en la Singer de todos los años– una funda de vinil azul marino.

La segunda, fue una Ovation electroacústica que adquirí en el año noventa y dos, veinte años después de la primera. Y se convirtió en el talismán de aquella época –entrañable por cierto– en la cual, ante la mínima oportunidad o provocación, éste hombre que aquí escribe, se subía a cualquier escenario, a cantar.

La tercera es una Córdoba. La niña de mis ojos. La adquirí en dos mil diez, en un Encuentro de escritores en San Antonio Texas. En realidad cuando la escogí –por el sonido de sus cuerdas, por su color de añoranza y las formas de tercerola que tiene– debo admitir que no supe con exactitud lo que compraba, hasta que llegué a casa y la empezaron a tocar mis hijos.

2

Con la Ojo de pájaro, viví los años cuando viajar era vivir. Viajar en mi país, claro; todavía no era la época de las líneas aéreas a mano ni dineros que concedieran la posibilidad de ir más allá de las fronteras. La llevé a la universidad varias veces. Nos sentábamos en círculos de seis o siete, muchachos y muchachas, en las islas –esos montículos arbolados en los jardines– y nos poníamos cantar. Después, me acompañó en todos los viajes –no podría precisar: tal vez unas veinte ciudades. La mayoría fueron de aventón, ejercitando el dedo pulgar a más no poder. Sólo a las últimas tres, Campeche, Mérida, México, ésta en su segunda etapa, llegué ya como estudiante interno en un hospital.

3

Con la Ovation empecé a incursionar en esa aventura –no hay otra palabra para decirlo– que significa subirse a cantar a un escenario con público en frente. Teníamos un proyecto cuyo nombre fue Trova Mantense Actual. Habíamos sido becados por PACMYC en su rubro de Culturas Populares. Cantamos en plazas públicas, calles, teatros; en cárceles y en iglesias; en cenas de gala y en la esquina de una noche con tres ebrios desconocidos. Viajamos a Tijuana para presentar aquel proyecto. Grabamos un casete, de aquellos años, con el título Canto Mantense Actual, que todavía anda por ahí, sonando.

4

Y con la Córdoba es otra historia. No es que sea mi consentida. No lo es. La tomo todos los días. Parece mentira –habrá alguien que no lo crea, a veces ni yo lo creo– pero la toco todos los días. A cualquier hora. Con ella he cantado poco en público. Pero –no sé de qué manera describirlo– tiene un sonido que me recuerda mucho la niñez, me lleva al tiempo cuando cumplí veinte años, a los indefinibles treinta y cinco, me ubica en esta noche en que montado en el planeta voy en pos de la vuelta al sol número sesenta y tres. El arpegio de sus cuerdas abarca mi vida desde sus primeros albores hasta hoy.

5

En mi casa la guitarra es bendición. Crecí con ella, con ellas, porque mi padre, trovador de por vida, cambiaba de guitarra como cambiar hojas del calendario. Compraba, vendía, intercambiaba, la perdía, se la robaban; era regalo, sorpresa, moneda de cambio; compañera, alcahueta, utensilio de trabajo. Cada tres o cuatro meses había en casa una guitarra diferente. Él nunca tuvo apego por las cosas materiales. Incluso ni por las guitarras, que en casa eran objetos sagrados; porque si un día, por ejemplo, alguno de mis hermanos o yo, por descuido, les dábamos un golpe, su mirada era el más la más acre recriminación. Nosotros lo sabíamos. Lo aprendimos. Y –sé que no miento si hablo en nombre de los cuatro– hasta la fecha actuamos en consecuencia.

6

El momento más vívido con la Ojo de pájaro fue cuando a los veintitrés años llegué a un pueblo del sureste mexicano –Hecelchakán– para prestar mi servicio social como médico pasante. Llegué de noche. Busqué un hotel. No, pues aquí no hay, decía una voz desconfiada. Algún lugar para descansar. Vaya con Doña Rosita, a ver si tiene un cuarto, y se iba la sombra esquiva. Esa noche la pasé en una casa de guano, sin ventanas, en el silencio más grande que recuerde haber vivido. El viaje había durado más de veintinueve horas. Yo estaba exhausto. La oscuridad cercaba. A tientas, saqué la Ojo de pájaro de la funda y empecé a tocar. Primero arpegios vacilantes, opacos. Luego rasgueos un poco más definidos. Hasta que empecé a desatar mi voz. Y a solas pude ser yo. Canté todo mi repertorio de un jalón. Ya de madrugada, las tres y media según mi reloj de pulso, abrí la pequeña puerta de madera y me encontré con una oscuridad mayor a la del interior del cuarto. Había nublazón. Volví a la guitarra. Y otra vez canté. Entiendo que ni la hoja del árbol cercano, ni la nube que tapaba el cielo; ni mi madre, ni mi novia y ninguna persona en el mundo supieron de este nimio suceso. Nada en ningún sitio cambió. Pero desde aquel momento, hasta hoy, yo nunca volví a ser el mismo.

7

Con la Ovation, el momento más revelador es aquel que sucedió después de cantar en una congregación religiosa. Al final, cuando ya iba de retirada, me alcanzó una mujer. Debo decirle algo, me detuvo. ¿Sí? Alguien murió con una canción de usted en los labios. ¿Cómo?, quise preguntar, pero el trago de saliva atorado no lo permitió. Sí, es una de las que nos escribió hace años, ¿recuerda? Sí, lo recuerdo, pero. Ella la cantó en los momentos previos a morir. No sé que otras palabras dijo después la religiosa. No las recuerdo. Sé que siguió hablando porque todavía conservo en la memoria su imagen que sigue articulando palabras. Pero ya no las oí. Luego, algo dijo para despedirse. Me fui. Anduve varios días con eso en la cabeza. Uno escribe y canta para los amigos, pero sabe que de ahí no pasa. Unos meses más tarde intenté un poema en alusión a ello. Quedó sólo en buen propósito, nunca pude escribir lo que sentí. Y ahora que hablo de guitarras y momentos, sé que éste, es uno de los que debo dejar constancia.

8

Con la Córdoba, sucedió hace apenas pocos años que, antes de subir a un escenario, después de una década de no hacerlo, un hombre desconocido se acercó: Esa guitarra te da mucho más de lo que crees. ¿Perdón?, farfullé cortante, mi adrenalina no daba para menos. Tu guitarra es instrumento benigno, cuídala quiérela; eres tú convertido en madera. ¡Cómo, explícate!, casi le espeto en su cara, pero justo en ese momento me llamaban a escena. Vi la silla y el micrófono –usualmente canto sentado y en sillas bajas para no despegar los pies de la tierra– y cuando volví para ver, ya no estaba el hombre de las palabras extrañas. Me senté frente al público. Esa vez canté como siempre, es decir, como nunca.

9

En la escuela secundaria tuve un compañero a quien le apodaban La Guitarra. No recuerdo con exactitud la causa del sobrenombre. Creo que fue porque escribió mal la palabra cuando lo pasaron al pizarrón. Ahora, a la distancia de los años, borracho de nostalgia, pienso: cómo me hubiera gustado que en lugar de Flaco, me apodaran como a él.

10

Ahora, están las tres aquí, en el estudio de mi casa, dos en atril y una recargada en la pared. La Ojo de pájaro, sin cuerdas por ahora, con el puente recién restaurado; una larga herida –se rompió y la pegamos– en la tapa y del color de los viajes que anduvimos juntos. La Ovation luce intacta, aunque ya se le notan los años; la pastilla dejó de funcionar y está pendiente comprarla. La Córdoba se ve todavía nueva, sólo la clavija de la prima falla a veces un poco. Ahí están mis guitarras. Puedo decir, sin jactancia ni timidez, que han sido compañeras de vida. Amo sus clavijeros, el diapasón, los trastes, el puente, las tapas, las cuerdas. Amo el sonido de cada una de ellas. A primera vista parecen mudas. Algunas noches, poseso de tristeza o loco por el júbilo, les digo en voz alta, despierten, digan algo. Pero lucen impasibles. Sin embargo, si cedo a la tentación de uno de mis máximos placeres y empiezo a rasgar sus cuerdas –por cierto sucede a diario– entonces, a notas nítidas y arpegios armónicos, ellas cuentan mi vida.

