¿HAS VISTO ALGUNA VEZ LA LLUVIA? (*)

CARLOS ACOSTA

1

Cómo ha llovido el verano.

El nublado amanecer, tupido de nubes grises, me descubre silencioso, detrás de la ventana. Tengo cinco años de edad. Apenas alcanzo a ver, parado sobre la cama, la casuarina, el durazno y sus ramajes en flor. Más allá, como naciendo, un horizonte poblado en verdores apacibles: las hojas del chiclecal, los huizaches, el mezquite. Más lejos, la carretera, donde un autobús avanza como fantasma fugaz; la parvada de calandrias que rompe el cielo hacia el sur. No pienso en algo especial. No vaticino futuros ni predigo maravillas. Apenas son cinco mayos. La penumbra quedó atrás. La oscuridad se ha disuelto en la luz del nuevo albor. La disnea, esa enemiga, me dice por fin adiós. El tórax tiene otra vez su ritmo recuperado. Ya no maúllan los gatos torturados de mi pecho. No ha salido el sol, es cierto, pero creo que de algún modo ya vencimos a la noche, a esa martirizante que alargó la madrugada.

2

Cómo ha llovido el verano.

Vuelvo de la Secundaria. Vengo a pie. He caminado poco más de dos kilómetros. Faltan unas cuatro cuadras para recalar en casa. Sol de las tres de la tarde arremolina sus rayos en mi cabello rizado. Nadie podría creer que llovió toda la noche y que en las siguientes noches lloverá como si el agua no supiera del diluvio. Las pecas de mis mejillas, ya quieren abandonarme, ser un enjambre de abejas, ir degustando los néctares de las flores de jardines que asoman desde las bardas. Mis bellos catorce años, solos, desafían al mundo. Y el mundo ya desde entonces ciego, sordo, casi autista, parece que no se entera, no se da por aludido, no le atora al desafío. Mas no importa, no me importa. Nadie me dijo hasta hoy, que tener catorce años, andar con desfachatez por callejones soleados, patear un bote, reír, no pensar en nada más, era la felicidad. Nadie me lo dijo aún, pero empiezo a descubrirlo. La escuela –de normas rígidas, de maestros amargados– quedó allá, lejos, muy lejos, ya vacía de mis sueños, ayuna de correteos; sin efluvios hormonales que escurrían por las paredes de los salones de clases, apenas entraba –linda– la profesora de inglés.

3

Cómo ha llovido el verano.

Ya son casi los tres meses de llover todos los días. Los bulevares son ríos, lagunas todos los charcos; los zapatos pececillos, las camionetas ballenas. Ando por los veintiún mayos. Estoy sentado en la sala de la casa de mis padres. El silencio es uno solo. A esta hora todos duermen. Yo permanezco despierto: argumenté otra vez desvelarme por leer. Pero no, eso no es cierto. Me mantengo en la vigilia porque quiero mirar bien los sillones, las cortinas; acariciar el tapete, la guitarra de mi padre, las fotos de mis hermanos. Voy y vengo, a paso lento, por el angosto pasillo de la cocina a la sala. Necesito ver la estufa, el trastero, los manteles: la cocina de mi madre. Mañana me voy de casa. Cierto es que, hace unos años pervivo en otra ciudad, estudio en otra ciudad. Sólo que las vacaciones siempre estuvieron ahí. Y más temprano que tarde, he podido regresar. Pero esta vez, es distinto. Andaré lejos, más lejos. Irse por años de casa, no es cosa del otro mundo. Lo sé. Pero aun así, un desliz atrabancado hace un remolino ahí, donde empieza la garganta. Mañana me iré muy lejos. De la cocina a la sala, sin apuro, voy y vuelvo. Mis padres y mis hermanos, mi hermana, la noche, duermen.

4

Cómo ha llovido el verano.

Pasa junio interminable. Hace apenas mes y medio, arribé a los treinta y cuatro. Llevo a mi hijo –siete años, risa fácil– a la escuela. Él es un niño avispado, atrevido, preguntón. No parece tener miedo, todo quiere, todo emprende. A veces lo que le cuesta, es despertarse temprano. Desayuna aun dormido. Pero ya vamos los dos en el pequeño automóvil. En la casetera suena la canción que nos recuerda: sólo el amor, engendra la maravilla, sólo el amor convierte en milagro el barro. Creo que mi hijo la escucha, parece que la escuchara. Mira por la ventanilla y algo dice de los días en que no cesa la lluvia. Yo lo miro de reojo: ¿he sabido señalarle el rumbo de los caminos?, ¿he podido conducirlo por las veredas y atajos hacia una niñez feliz?, ¿qué dirá este niño un día, cuando pasados los años, le pregunten por su padre? Ya llegamos a la escuela. Él baja casi corriendo porque ya es justo la hora. Yo lo sigo con la vista hasta que llega al portón y desde allá, con la mano, el júbilo de un adiós.

5

Este día ya cayeron –contados– cinco aguaceros. Llueve media hora, a cántaros, y luego renace el sol. Se desvanecen las aguas. Y la ciudad vaporosa nos derrite en su lamento. Ando en los cincuenta y seis. Ya casi viejo, alguien dijo ayer que nos saludamos. Alrededor de una mesa comparto con mis amigos. Hablamos de cualquier cosa. Reímos de buena gana. Uno cuenta de tristezas; otro, de sus alegrías. Y uno más, nos trae recados de lejanas latitudes donde, ahora mismo, él vive. No brindamos por la vida. No lloramos por la muerte. Pero llegado el momento nos leemos un poema. Lo recibimos así, como recibe la tierra la luz de los aguaceros. Sin grandes expectativas, sin alardes, en silencio. A veces creo que el poema es, como el agua de lluvia, una bendición del cielo. Viene a mis labios un texto que no sé dónde aprendí, pero al decirlo en voz alta, soy el primer sorprendido: De la vida nada sé/ de la muerte mucho menos/ amo la lluvia, los truenos/ y el aroma del café/ amo lo que no seré/ lo que soy pena tras pena/ y si el sol no me condena/ la luna me sueña libre/ mi verso tiene el calibre/ de un miligramo de arena.

6

Cómo ha llovido el verano.

(*C. C. R. 1970)

