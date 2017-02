HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por: Rubén MARTINEZ LUCIO

Con toda la actitud y positivismo vamos a disfrutar de, hoy LUNES 20 DE FEBRERO, día en que está transcurriendo la Semana #8 de este año, el día 51 y nos faltan 314 días para terminar este 2017, hoy se festejan a las personas que llevan el Santo Nombre de; Eleuterio, León, Nemesio, Nilo, Sadot, Silvano, Pedro y Cenobio, si usted lleva alguno de estos nombres, muchas FELICIDADES o si conoce a alguien con uno de estos nombres FELICITELO.

La primer FELICITACION de hoy es para el joven Juan Carlos Rivas Rodríguez y le hago llegar los mejores deseos de salud y felicidad de parte de la Comadre la Contadora Publica Juana Adriana Rodríguez García de Rivas y el Compadre el Doctor Juan Carlos Rivas Casanova y lo mejor de la vida de parte de su hermana la guapa Karla Adriana y Renata A. Rivas Rodríguez de quienes recibirá muchos abrazos, besos y amor así como muchos regalos de todos sus demás familiares, amigos y compañeros de la Escuela,

Por el rumbo del Seguro Social por la calle Obregón de esta urbe cañera habrá fiesta este día en la casa del estimado matrimonio integrado por el Ingeniero Carlos Saldaña Jiménez y su esposa la Señora Clara (Clarita) Luz Montealvo de Saldaña a quienes familiares y amigos los festejan por un aniversario más de boda, felicidades y que reciban muchas FELICITACIONES.

Hasta la zona centro de Nuevo Morelos Tamaulipas hago llegar muchas FELICITACIONES con motivo de su cumpleaños a dos de mis múltiples “contactos” del FACEBOOK, Karina Ariciaga quien será festejada y consentida por su esposo el Sr. Armando Zapata y por sus señores padres el Sr. Félix Ariciaga y Margarita Rodríguez de Ariciaga y demás familiares con quienes compartirá el tradicional pastel MUCHAS FELICIDADES.

También va el saludo para “Jaz” Mandujano Rodríguez que se anota una rayita mas a la cuenta de cumpleaños, ambas desde muy temprano recibirán los abrazos de todos sus seres queridos y muchas FELICITACIONES de sus seguidores y grupo de amigos entre los que se encuentran el Licenciado Edgar Fernando Hierro Pardo, el Profesor Abdiel Villanueva Proctor, la guapa Gladys Hernández Martínez, el Tesorero Municipal Gilberto Barbosa Becerra, Norma Rojas Galicia y muchos más que se la pasen muy feliz.

En la Capital del Estado, Ciudad Victoria Tamaulipas se encuentra trabajando en la oficina de Gestoría de los Diputados Locales el buen amigo y paisano el Contador Público Rubén Trejo Torres a quien FELICITO por su cumpleaños hoy, de parte de su familia, compañeros de trabajo y amistades, el “tocayo” Trejo Torres fue Regidor aquí en El Mante durante la Administración Panista, Oficial Mayor y trabajo en Ciudad Victoria en la Promotora Agraria, FELICIDADES “tocayo”.

AYER FUE DIA DEL GLORIOSO EJÉRCITO NACIONAL.

En la zona centro de Antiguo Morelos Tamaulipas ayer por la mañana el Secretario del Ayuntamiento Tomas Calderón González despertara con las tradicionales mañanitas a su esposa María del Roció Turrubiates Calderón con motivo de su cumpleaños y por la tarde le ofrecerá un alegre convivio para que pase un día inolvidable la Señora María del Roció Turrubiates Calderón de Calderón conviviendo con sus vecinos y amigos donde seguramente recibirá muchos REGALOS de los compañeros de trabajo que serán los invitados especiales como la Presidenta Municipal la C. Evangelina Ávila de Tinajero, el Síndico Julio Cesar Castillo Pérez, los Regidores, la Tesorera Verónica Martínez y algunos Jefes y Directores de los diferentes Departamentos del Ayuntamiento.

Hasta la preciosa Ciudad de Mérida Yucatán donde se encuentra radicando la Mantense Licenciada en Ciencias de la Comunicación Marina Limón Núñez, le envió muchas FELICITACIONES con motivo de su cumpleaños de parte de su mamá la amiga y “colega” también L. C. C. Marina Núñez Numa, de su hermana la L. C. C. Yuridia Limón Núñez de García, de su cuñado Gabriel García Carrera, de su sobrina Ximena García Limón, de sus tíos Amado, Carmelita y Gilberto Núñez Numa y que se divierta en compañía de todas sus amistades.

En la Colonia Ampliación La Misión del municipio de Antiguo Morelos Tamaulipas también hubo fiesta con Grupo Musical por la tarde en la casa del Ex Presidente Municipal el Profesor y Licenciado Javier Molina Barrera quien le festeja un año mas de feliz existencia a su esposa la Profesora Antonia de León Banda de Molina a quien FELICITO en su nombre y de parte de sus hijos Judith, Eric, Katia y Rafael Molina de León, de sus nietos y vecinos, muchas FELICIDADES.

